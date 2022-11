[浜松駅ビルメイワン]

楽しいがいっぱいのメイワンのクリスマスへ是非お越しください!



浜松駅ビルメイワンでは、クリスマスキャンペーンがスタート。

メイワンやエキマチの対象店による「クリスマスカウントダウンスペシャル」を開催します。クリスマス限定のお得SALEやノベルティプレゼントなどイベント盛りだくさん!また、期間限定で「IKEAポップアップストア in 浜松」も開催!クリスマスコレクションやスウェーデンのお菓子、人気のフリーザーバッグ、レゴ(R)とのコラボレーションから生まれたコレクション、サメのソフトトイなど、お手ごろな雑貨からサステナブルな人気商品まで、100点以上を販売予定。この機会に、浜松駅ビルメイワンへぜひ、お越しください。









■各ショップおすすめのクリスマス限定商品をチェック!



1F:Hibiya-Kadan Style

クリスマスシュシュフルール(ブーケ)



2F:コスメティック インデックス

エレガンス コフレ タンタシオン(メイクコフレ)

※販売期間:11/18(金)~



2F:ベリテ

QIREINI K10YGダイヤモンドネックレス



エキマチウエスト:まるたや洋菓子店

Xmasチーズボックス

※販売期間:12/17(土)~12/25(日)



この他のショップも取り揃えております。

↓詳しくはこちらをクリック↓

https://www.may-one.co.jp/countdownsp2022/

※商品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。

■「IKEAポップアップストア in 浜松」をチェック!





「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー。イケアは、優れたデザイン、機能性、品質、サステナビリティを兼ね備えた商品をより多くの方に低価格でお届けします。日本国内では12店舗、およびオンラインストアを展開しています。

イケア・ジャパン公式 ウェブサイト https://www.ikea.com/jp/ja/



◎開催日時

2022年11月17日(木)~12月18日(日)

◎会場

3F特設会場



※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

※最新のイベント情報は、メイワンWEBサイトをご確認ください。

※混雑時は入場制限等する場合がございます。



■おすすめ商品



★人気のフリーザーバッグシリーズ

便利なジッパー付きで、繰り返し使えます。 食材を新鮮に保存できるうえ、冷凍庫で使用したり、50ºCまでの温かい食品を入れたりすることもできます。大きさもいくつかあるので、細々したおもちゃやお菓子やマスクから、旅行に行く際に靴や洋服を入れたりと、さまざまな用途に使えて便利。柄も多数あり、ちょっとしたお土産にもおすすめ。





https://www.ikea.com/jp/ja/search/products/?q=ISTAD





★BYGGLEK ビッグレク レゴ(R)コレクション



レゴ(R)とのコラボレーションから生まれたコレクション。

また、イケアを象徴するホットドッグのパーツが入っています。









https://www.ikea.com/jp/ja/p/bygglek-201-piece-lego-r-brick-set-mixed-colours-30509841/



★BLÅHAJ ブローハイ ソフトトイ, シャーク



SNSで話題の大人気ソフトトイ。



https://www.ikea.com/jp/ja/p/blahaj-soft-toy-shark-10373589/



★クリスマスコレクション



小さめサイズのクリスマス商品を販売。







★VINTERSAGA ヴィンテルサーガ ミニジンジャーブレッドハウス



スウェーデンのクリスマスといえば、ジンジャーブレッドハウス!

イケアでは毎年、ジンジャーブレッドハウスをつくれるキットをクリスマスシーズンに販売しています。

ツリーにオーナメントとして飾れば、香りまで楽しめます。





※商品は在庫状況によりお品切れの場合もございます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-23:40)