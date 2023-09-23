時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

川崎の工場夜景と『FINAL FANTASY VII REM…

川崎の工場夜景と『FINAL FANTASY VII REMAKE』が夢のコラボレーション

［名鉄観光］

川崎市の工場夜景とのコラボレーションクルーズイベント『MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE』が2023 年 11 月に神奈川県川崎市にて開催決定！！

国内・海外問わず、ファン必見のコラボイベント！！


　名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市代表取締役社長：拝郷寿夫）は、川崎工場夜景クルーズ製作委員会が、2023 年 11 月に神奈川県川崎市にて開催するクルーズイベント『MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE』のチケットを9月25日より発売することをお知らせします。
　このイベントは、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区代表取締役社長：桐生隆司）が開発した『FINAL FANTASY VII REMAKE』と川崎市の工場夜景とのコラボレーションイベントとなります。

キービジュアル

ロゴ


【イベント詳細】
イベント名：MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE
特設サイト：https://www.jp.square-enix.com/FF7cruise/
日程：2023年11月18日（土）19日（日）25日（土）26日（日）　
開催地域：神奈川県川崎市
主催：川崎工場夜景クルーズ製作委員会
クルーズ運航：株式会社フロンティア
協力：川崎市、一般社団法人 川崎市観光協会、旭化成株式会社
※その他、詳細は特設サイトを御覧ください

【FINAL FANTASY VIIについて】
１９９７年に発売され、壮大で感動的な物語や魅力的なキャラクター、当時最先端の技術を駆使した映像が多くの人を魅了し、これまでに全世界累計１,440万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

【FINAL FANTASYシリーズについて】
１９８７年に第１作を発売以来、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中で高い評価を得ている日本発のロールプレイングゲーム。欧米市場にも積極的に展開し、全世界累計１億8,000万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

【チケットについて】
2023 年 9月 25 日(月)より、e＋、名鉄観光サービス にてチケットの抽選販売の申込受付を開始致します。
チケットサイト：
https://eplus.jp/
https://www.mwt-mice.com/events/kojo-yakei2023/login
※未就学のお子様のご参加はお断りいたします。チケットはお1人様1枚必要です。
※ご購入はお1人様3枚まで可能となります。
※船内にはエレベーターやバリアフリー対応のお手洗いがございません。車椅子等をご利用で船内の階段等の歩行が困難なお客様は、事前に必ずご連絡ください。
※自然災害の発生又は荒天時は、やむを得ずイベントを中止・中断する場合がございます。所轄の警察・消防の指示を仰ぎお客様の安全を第一に考えます。

■1次抽選
申込可能な販売券種：
１.　クルーズ乗船券のみ11,000円（税込）
２.　クルーズ乗船券＋ホテル宿泊付(1泊素泊り)　28,000円（税込）
　　※ホテル宿泊付プランは名鉄観光サービスでの１次販売のみ
　　※宿泊者限定のノベルティ付
　　※宿泊予定先ホテル (ホテル及び客室の指定不可)
　　　・川崎キングスカイフロント東急REIホテル
　　　・ダイワロイネットホテル川崎
　　　・相鉄フレッサイン川崎駅東口
申し込み期間：9月25日(月)10:00～10月8日(日)23:59
当選発表：10月12日(木)
　　　　　※当選者の発表は、当選者のみにメールにてご案内いたします。

■2次抽選
申込可能な販売券種：
１.　クルーズ乗船券のみ11,000円（税込）
申し込み期間：10月16日(月)10:00～10月29日(日)23:59
当選発表：11月2日(木)
　　　　　※当選者の発表は、当選者のみにメールにてご案内いたします。

【チケットに関する問合せ】
e+（イープラス）お客様サポート
https://support-qa.eplus.jp/hc/ja

【チケット及びホテル付チケットに関する問合せ】
名鉄観光サービス株式会社　
担当：出口・菊池・村山（midgar-night-cruise@mwt.co.jp）
（土日祝除く 10：00～17：00）

【イベントに関する問合せ】
川崎工場夜景クルーズ製作委員会
担当：佐々木（sasamisa@square-enix.com）
田中（tanakenj@square-enix.com）

(C) SQUARE ENIX
(C) HIDEMICHI.AOKI_THE FACTORY STYLE / MARVELICK

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/23-18:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ