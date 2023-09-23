川崎の工場夜景と『FINAL FANTASY VII REM…
［名鉄観光］
川崎市の工場夜景とのコラボレーションクルーズイベント『MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE』が2023 年 11 月に神奈川県川崎市にて開催決定！！
国内・海外問わず、ファン必見のコラボイベント！！
名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市代表取締役社長：拝郷寿夫）は、川崎工場夜景クルーズ製作委員会が、2023 年 11 月に神奈川県川崎市にて開催するクルーズイベント『MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE』のチケットを9月25日より発売することをお知らせします。
このイベントは、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区代表取締役社長：桐生隆司）が開発した『FINAL FANTASY VII REMAKE』と川崎市の工場夜景とのコラボレーションイベントとなります。
【イベント詳細】
イベント名：MIDGAR Night Cruise FINAL FANTASY VII REMAKE
特設サイト：https://www.jp.square-enix.com/FF7cruise/
日程：2023年11月18日（土）19日（日）25日（土）26日（日）
開催地域：神奈川県川崎市
主催：川崎工場夜景クルーズ製作委員会
クルーズ運航：株式会社フロンティア
協力：川崎市、一般社団法人 川崎市観光協会、旭化成株式会社
※その他、詳細は特設サイトを御覧ください
【FINAL FANTASY VIIについて】
１９９７年に発売され、壮大で感動的な物語や魅力的なキャラクター、当時最先端の技術を駆使した映像が多くの人を魅了し、これまでに全世界累計１,440万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。
【FINAL FANTASYシリーズについて】
１９８７年に第１作を発売以来、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中で高い評価を得ている日本発のロールプレイングゲーム。欧米市場にも積極的に展開し、全世界累計１億8,000万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。
【チケットについて】
2023 年 9月 25 日(月)より、e＋、名鉄観光サービス にてチケットの抽選販売の申込受付を開始致します。
チケットサイト：
https://eplus.jp/
https://www.mwt-mice.com/events/kojo-yakei2023/login
※未就学のお子様のご参加はお断りいたします。チケットはお1人様1枚必要です。
※ご購入はお1人様3枚まで可能となります。
※船内にはエレベーターやバリアフリー対応のお手洗いがございません。車椅子等をご利用で船内の階段等の歩行が困難なお客様は、事前に必ずご連絡ください。
※自然災害の発生又は荒天時は、やむを得ずイベントを中止・中断する場合がございます。所轄の警察・消防の指示を仰ぎお客様の安全を第一に考えます。
■1次抽選
申込可能な販売券種：
１. クルーズ乗船券のみ11,000円（税込）
２. クルーズ乗船券＋ホテル宿泊付(1泊素泊り) 28,000円（税込）
※ホテル宿泊付プランは名鉄観光サービスでの１次販売のみ
※宿泊者限定のノベルティ付
※宿泊予定先ホテル (ホテル及び客室の指定不可)
・川崎キングスカイフロント東急REIホテル
・ダイワロイネットホテル川崎
・相鉄フレッサイン川崎駅東口
申し込み期間：9月25日(月)10:00～10月8日(日)23:59
当選発表：10月12日(木)
※当選者の発表は、当選者のみにメールにてご案内いたします。
■2次抽選
申込可能な販売券種：
１. クルーズ乗船券のみ11,000円（税込）
申し込み期間：10月16日(月)10:00～10月29日(日)23:59
当選発表：11月2日(木)
※当選者の発表は、当選者のみにメールにてご案内いたします。
【チケットに関する問合せ】
e+（イープラス）お客様サポート
https://support-qa.eplus.jp/hc/ja
【チケット及びホテル付チケットに関する問合せ】
名鉄観光サービス株式会社
担当：出口・菊池・村山（midgar-night-cruise@mwt.co.jp）
（土日祝除く 10：00～17：00）
【イベントに関する問合せ】
川崎工場夜景クルーズ製作委員会
担当：佐々木（sasamisa@square-enix.com）
田中（tanakenj@square-enix.com）
(C) SQUARE ENIX
(C) HIDEMICHI.AOKI_THE FACTORY STYLE / MARVELICK
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/23-18:46）
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