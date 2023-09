[株式会社KINUJO]

その前哨戦である「BeyoNd -SCISSORS LEAGUE -」 presented by KINUJOが10月1日よりYouTube番組にて配信開始!!



2000年にカリスマ美容師ブームを生み出した伝説の深夜番組がありました。

2023年秋。今も第一線で活躍するレジェンド美容師たちが、23年振りに集結し、次時代を担う4人の

トップスタイリストを発掘するため新たなプロジェクトを始動させます!



そのプロジェクトの前哨戦となるのが「BeyoNd -SCISSORS LEAGUE -」(ビヨンド・シザーズリーグ)presented by KINUJO(キヌージョ)エキシビジョンマッチとして、かつての人気カリスマ美容師たち8名が、23年振りに卓越した技術とプライドを掛けてぶつかり合います!





株式会社KINUJO(キヌージョ)【本社:東京都千代田区、代表取締役:浜田智章・以下当社】は、「SCISSORS LEAGUE -seazon1-」・「BeyoNd -SCISSORS LEAGUE -」の冠スポンサーとして就任決定したことをお知らせいたします。当社は、SCISSORS LEAGUEの協賛を通じて、美容業界の振興と発展に貢献することを目指してまいります。







本プロジェクトは、美容師の魅力を伝え、美容師を目指す若い世代を増やしたいと考える美容業界と、その思いに賛同する様々な企業の協賛を受け、令和版のカリスマ美容師ブームを巻き起こすために発足しました。



2023年12月初旬より始まる本プロジェクトのメインとなる「SCISSORS LEAGUE - season1 -」。



その前哨戦として行われるエキシビジョンマッチ「BeyoNd -SCISSORS LEAGUE -」(ビヨンド・シザーズリーグ)presented by KINUJO(キヌージョ)は10月1日より、公式YouTubeで配信予定。



それと同時に、「SCISSORS LEAGUE - season1 -」の全国、オーディションを開始します!!



「SCISSORS LEAGUE - season1 -」は、全国の美容師からInstagramを通じて下記の【オーディション要項】に沿って参加応募を受け、オーディション通過者たちによる新時代の四天王(4人のトップスタイリスト)を決めるトーナメント形式のバトル番組を配信します。





「BeyoNd -SCISSORS LEAGUE -」(ビヨンド・シザーズリーグ)presented by KINUJO(キヌージョ)



■日時: 10月 1日(日)12時 ~ 第1試合 10月 8日(日)12時~ 第2試合

10月15日(日)12時 ~ 第3試合 10月22日(日)12時~ 第4試合

※ 4対戦の配信のみとなります。



■番組YouTube URL: https://www.youtube.com/@SCISSORS_LEAGUE/featured





「SCISSORS LEAGUE - season1-」 presented by KINUJO

■オーディション要項



●エントリー期間 : 10/1から10/25まで



●エントリー動画投稿先(Instagram)と投票受付(TikTok)



美容師参戦応募 受付 Instagram @scissorsleague

オーディション動画公開 TikTok @scissorsleague



●エントリー方法



1. @scissorsleague・@karioya_okinawa・@publicmedia.jpの3つのInstagramアカウントをフォロー

2. 名前・所属サロン名・連絡の取れる電話番号と、規定ビフォーアフター動画(ホームページ参照)

を自身のInstagramアカウントから@scissorsleagueへDMする。



●応募テーマ 「感動」



●応募条件 性別年齢問わずの美容師免許取得者(フリーランス、美容学生含む)



●応募規定

・before/ヘアカット/afterの分かる90秒以内の縦動画であること。

・動画内にサロン名と氏名を入れること。

・動画内で5cm以上のヘアカットを行うこと。

・1.2.のエントリー方法を満たしていること。



●選考 /審査基準

・InstagramのDMで送られた動画は近日中にSCISSORS LEAGUE公式TikTokにアップされます。

・SCISSORS LEAGUE公式TikTokでの再生回数と『いいね』の合計数が多い順に16名のトーナメント出演者が選出されます。



●その他

・ヘアカラー、パーマ、メイク、は自由

・ヘアアクセサリー、帽子などの頭部への小物は使用不可

・エントリー作品点数制限無し

・ウィッグでの作品応募は不可

・他コンテストとの作品重複不可

・過去コンテストにエントリーした作品不可

※モデルの肖像権については、エントリー時に必ず承諾を得てください

※カットバトルの収録は東京にお越し頂きます。

※カットバトル収録の日程は2023年11月20日(月)と21日(火)のどちらかの日程で行われます。



企画・運営 一般社団法人KARIOYA

運営協力 株式会社パブリックメディア・株式会社CHAINON・株式会社YMJ・株式会社カーサノブ

番組制作 株式会社ashiato



冠協賛 株式会社KINUJO

協賛 株式会社ビューティガレージ・株式会社ハホニコ・日理株式会社・株式会社FUNKEYCRUSE

株式会社DALIA・株式会社サインド・イチバンライフ株式会社・テクノエイト株式会社

株式会社cosbi international・株式会社リーディアル・株式会社トリコインダストリーズ

株式会社ヤマノ



会場協力 山野美容専門学校



