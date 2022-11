[株式会社YAMAGIWA]

「TALIESIN(R)」シリーズを含む計43商品が月額料金で利用可能に





オリジナル照明をはじめ世界の照明・家具ブランドの輸入・販売を行う株式会社YAMAGIWA(本社:東京都港区、CEO:松川晋也、以下当社)は、2022年11月30日(水)より株式会社ソーシャルインテリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役:町野 健)が運営する家具・家電のサブスクリプションサービス「サブスクライフ」にて、「TALIESIN(R)」シリーズを含むフランク・ロイド・ライトシリーズ計43商品の提供を開始することをお知らせいたします。



「サブスクライフ」は、月額で必要なときに必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用できるサービスです。サブスクリプションサービスへの商品提供は、当社として初めての取り組みとなります。購入するよりもお手軽な月額料金で、デザイン照明を楽しんでいただく機会を提供いたします。





今回提供を開始するフランク・ロイド・ライトシリーズは、近代建築の三大巨匠のひとり、フランク・ロイド・ライトが設計した照明器具の復刻シリーズです。人気の「TALIESIN(R)」定番モデルのほか、ライトの生誕150周年を機にスタートしたオマージュ企画「HOMMAGE TO FRANK LLOYD WRIGHT」にて、国内外で活躍するクリエイターが独自の解釈でオマージュした限定モデルも利用が可能です。



今後もYAMAGIWA は、タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を提供してまいります。



*TALIESIN(R)シリーズの照明は、YAMAGIWAが唯一フランク・ロイド・ライト財団の監修・許諾を受け復刻生産を行っています。





概要



取り扱い開始日:2022年11月30日(水)

サービスURL:https://subsclife.com/list/br-200166

掲載商品:以下15シリーズ 計43商品

TALIESIN(R) 1 / TALIESIN(R) 2 / TALIESIN(R) 3 / TALIESIN(R) 4 / 紙のタリアセン /

TALIESIN(R)-J / GRV2917/ TALIESIN(R) POLYGON / Particle-T2 / TALIESIN(R) LIGHT /

TALIESIN(R) ELEMENTS / MIDWAY™ / ROBIE(R) / STORER / SUMAC™

利用料金例:「TALIESIN(R) 2 (オーク)」月額14,820円~(24ヶ月の場合)

※利用料金については商品によって異なります。詳細は各商品ページよりご参照ください。





FRANK LLOYD WRIGHT(R)(フランク・ロイド・ライト)









1867年ウィスコンシン州生まれ。ル・コルビュジェ、ミース・ファン・デル・ローエと共に20世紀を代表する建築家の一人。生涯で1100以上の設計を手掛け、およそ400件が実現しました。日本においても旧帝国ホテルや自由学園明日館などの建築を手がけ、日本の近代建築の発展、西洋建築の普及に貢献した建築家として知られています。







TALIESIN(R)シリーズ









近代建築の三大巨匠のひとり フランク・ロイド・ライトが設計した照明器具の復刻シリーズ。米国のフランク・ロイド・ライト財団とYAMAGIWAのコラボレーションを通し、残された図面、現地調査及び厳正な試作検査を経てライトの作品が現代に甦りました。チェリー、ウォルナット、ブラック、国内外で活躍するクリエイターとコラボレーションしたオマージュシリーズなど、様々なラインナップを用意しています。YAMAGIWAは世界で唯一財団から監修・許諾を受け照明の復刻生産を行う公認ブランドです。

(R)/™/(C) 2022, Frank Lloyd Wright Foundation. All Rights Reserved.





「サブスクライフ」について



新品家具・家電のサブスクリプションサービス「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用できるサービスです。初期費用を大幅に軽減し、デザイン性の高い家具・家電を利用できて、気に入ったら買い取ることも可能です。レンタルは使い続けると商品価格を超えますが、サブスクライフは、商品価格を超えない月額料金設定です。さらに、利用時の傷等の保証付きで安心してご利用いただけます。

サービスURL:https://subsclife.com/





株式会社 YAMAGIWAについて



1923年の創業以来、日本の照明業界におけるパイオニアとして革新的な照明器具・技術を追求してきました。タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を社会に提供し続けています。詳しくは、https://www.yamagiwa.co.jp/をご覧ください。



