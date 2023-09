[モレーンコーポレーション]

THE 9th WORLD DENTAL SHOW 2023 in YOKOHAMA

会期:2023年9月29日(金曜日)~10月1日(日曜日)

会場:パシフィコ横浜 展示ホール D-29



感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う株式会社モレーンコーポレーション(東京都中野区、代表取締役:草場恒樹、以下モレーン)は、THE 9th WORLD DENTAL SHOW 2023 in YOKOHAMAにおいて、歯科領域における感染対策の新たなソリューションとなるWasher Disinfector ARNO等2製品の投入を発表いたします。



弊社が2022年秋に実施した一般意識調査によると『歯科医院を受診する際に器具の衛生面が気になる』と答えた方は74%にも上りました。歯科医院の洗浄室は患者さんからは見えない部分ですが、見えないからこそ患者さんやスタッフの安全性を重視した確実で作業性の良いソリューションが求められます。モレーンは理想を描くだけでなく、現場の課題に向き合い実現可能な感染対策を追求、感染対策をアップデートし続けます。常に新たな手法を開拓する探究者であり続けるテーマ『Explore the new』を新たに掲げ、この度のWORLD DENTAL SHOWでは様々な分野の新しいソリューションをご提案させていただきます。





◆新製品1:Washer Disinfector ARNO(ウォッシャーディスインフェクターアルノ)



卓上型ウォッシャーディスインフェクターアルノ(イタリア製)は歯科器具の洗浄から熱水消毒、乾燥までが一台で完了。国際規格ISO15883準拠したプロフェッショナル仕様で、Ao値3000以上(93℃ / 2.5分、90℃ / 5分など)の熱水消毒を実現し、芽胞を除く病原微生物を殺滅します。

ハンドピース等の内腔器材にも対応でき、最大40通りのプログラムが選択可能。

手洗いによる作業者の感染リスクや作業時間を減らすだけでなく、大容量の汚染器具を安全で確実に再生処理出来ます。





◆新製品2:新型システムシンク



最新型のシステムシンクは、ゾーニングや作業動線を最適化した、歯科の理想的なステリライゼーションルームを実現。感染対策に適した行動を促すスマート性を追求すると共に、スタイリッシュなデザインにもこだわりました。海外でも実践されている、エビデンスに基づいた感染対策システムを是非ご覧ください。





◆注目製品:GLACIER ZERO





ラテックスアレルギー対策や、取り出し時の感染リスク対策に特化したニトリルグローブ。業界唯一の一枚ずつ取り出せるパッケージを採用し、次に出てくるグローブを汚染しません。専用の壁掛けディスペンサーで運用することで清潔に使用できるだけでなく、患者さんの安心感にも繋がります。





株式会社モレーンコーポレーションについて

感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う会社。

「院内感染」という言葉があまり知られていなかった1993年に、院内感染から人々を守りたいという想いで設立。以来、現場の声に寄り添い、感染が起こりうるあらゆるシーンに対して幅広い感染対策製品の紹介と運用サポートを行う。2022年現在の製品導入先は、医療(クリニック含む)3700施設、デンタルクリニック・飲食店を合わせると4007施設。

代表取締役:草場 恒樹 所在地:東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

設立:1993年 ホームページ:https://www.moraine.co.jp/



