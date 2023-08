[BASFジャパン株式会社]

・2024年より、南北アメリカと欧州で提供開始予定

・雑草防除効果を損なうことなく、除草剤使用量を削減





ドイツの総合化学メーカーBASFの子会社、ONE SMART SPRAY社(ワン スマートスプレー、本社:ドイツ)とAGCO社(アグコ、本社:米国)は、2024年から南北アメリカと欧州で、AGCOの散布機シリーズFendt Rogator(フェント ロゲーター)にONE SMART SPRAYの技術を搭載しAGCOが提供を開始することを発表しました。

両社は2021年5月にONE SMART SPRAYの試験を開始しました。このソリューションは、雑草防除の質を落とすことなく除草剤使用量を最適化により削減し、昼夜を問わずターゲットを絞った除草剤散布を可能にします。また、ONE SMART SPRAYは、散布データから得られる実用的なインサイトにより生産者の収量と効率を向上させる、統合的なデジタルツールとしての役割も果たします。高度なセンサー機能、検出感度自動設定、ONE SMART SPRAYの雑草識別技術、Fendt Rogatorのアプリケーションプラットフォームが、除草剤の節約を実現します。

また、生産者はこのソリューションを使うことにより、カスタマイズされた農学的推奨や信頼性の高いレポート機能を活用することができます。圃場での作業だけでなく、事務的な作業にも使えるAGCOのオンボード・オフボードコントロールと、xarvio(R)(ザルビオ(R))デジタルファーミングソリューションが提供するONE SMART SPRAYの統合デジタルプラットフォームが連携したこのユニークな雑草管理システムで、ユーザーは散布時に収集したデータをフル活用し、インサイトを得ることが可能です。現在、トウモロコシ、大豆、綿花、菜種、ヒマワリ、テンサイなどの作物に対応しており、順次、小穀物などの作物にも対応していく予定です。

ONE SMART SPRAY北米担当のMatt Leininger(マット・レイニンガー)は、次のように述べています。「私たちのシステムのユニークな点は、優れた精度、デジタルツール、そして最高の農学的専門知識の組み合わせにあります。24時間365日の散布能力で、発芽前(土壌と雑草の識別)でも発芽後(作物と雑草の識別)でも、優れたパフォーマンスを発揮します。このような精密農業は、環境への負荷を減らし、より高い収量をサポートする画期的なものです。」

AGCOの精密農業&デジタル担当SVP兼GMであるSeth Crawford(セス・クロフォード)氏は、次のように述べています。「ONE SMART SPRAYと共同で、生産性を維持しながら収益性を向上させ、最大限の節約で雑草のない圃場を実現する持続可能なソリューションを開発してきたことは、AGCOの生産者重視の姿勢を示す素晴らしい例です。このソリューションを世界中の生産者や散布業者に提供すべく、ONE SMART SPRAYとさらなる協業を楽しみにしています。」



ONE SMART SPRAYについての詳細はこちらをご覧ください。(英語)

https://www.onesmartspray.com/

https://www.youtube.com/@onesmartspray



※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます







■ONE SMART SPRAYについて

ONE SMART SPRAYは、ボッシュのハードウェア、ソフトウェア、接続性とBASFデジタルファーミングのデジタルおよび農学的専門知識を融合し、生産者に両社の強みを提供するため、2021年に設立されたボッシュとBASFの合弁会社です。ONE SMART SPRAYは、精密技術、デジタルツール、農学的インテリジェンスを組み合わせることで、スマートな精密農業を実現し、雑草防除を新たなレベルに引き上げ、農業の生産性、収益性、サステナビリティを向上させます。詳細は https://www.onesmartspray.com/ をご覧ください。



■AGCOについて

AGCO (NYSE: AGCO) は、農業機械と精密農業技術の設計、製造、販売におけるグローバルリーダーです。AGCOは、Challenger(R)、Fendt(R)、GSI(R)、Massey Ferguson(R)、Valtra(R)などのコアブランドを含む差別化されたブランドポートフォリオを通じて顧客価値を提供します。Fuse(R)スマートファーミングソリューションを搭載したAGCOの機器やサービスは、世界に食糧を持続可能な形で供給する生産者を支援しています。1990年に設立され、米国ジョージア州ダルースに本社を置くAGCOの2021年の純売上高は111億ドルでした。詳しくは、https://www.agcocorp.com/ をご覧ください。AGCOに関するニュース、情報、イベントについては、Twitterで@AGCOCorpをフォローしてください。Twitterでの財務ニュースについては、ハッシュタグ「#AGCOIR」をフォローしてください。AGCO社ウェブサイトはhttps://www.agcocorp.com/ です。



■xarvio(R)デジタル農業について(BASFデジタルファーミング社のブランド)

xarvio(R)(ザルビオ(R))は作物生産の最適化を図る、最先端のデジタルソリューションです。「xarvio(R) FIELD MANAGER」と「xarvio(R) HEALTHY FIELDS」は高度な作物モデルプラットフォームに基づき、各ほ場の状況に応じたリアルタイムの推奨を提供します。xarvio(R)はユーザーが享受するメリットが実証されているテクノロジーです。生産者がより効率的かつ持続可能な方法で作物を生産し、収益性を向上させることを支援します。xarvio(R)についての詳細はhttps://www.xarvio.com/jp/ja.html をご参照ください。



■BASFのアグロソリューション事業本部について

環境への影響を減らすと同時に、急速に増加する人口に対して、健康的で手頃な価格の食料を十分に共有するには、農業が不可欠です。提携パートナーや農業の専門家と協力し、持続可能性の基準をあらゆるビジネスでの意思決定に統合することで、生産者が持続可能な農業にプラスの影響を与えるお手伝いをします。そのために、革新的な思考と現場での実践的な行動とを結びつける強力な研究開発パイプラインに投資しています。当社のポートフォリオは、種子、厳選された苗の形質、化学的および生物学的な作物保護、土壌管理、植物の健康、害虫防除およびデジタル農業のためのソリューションで構成されています。ラボ、フィールド、オフィス、生産の専門家チームと共に、農家、農業、未来の世代の人々のために、成功のための適切なバランスを見つけたいと考えています。2022年の売上高は103億ユーロでした。アグロソリューション事業部についての詳細はhttps://agriculture.basf.com/jp/ja.html または各種ソーシャルメディアをご参照ください。



