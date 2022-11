[アルムノート]

10月に高知大学が実施した「Giving Campaign 2022」が6,000名以上の参加者を集め、大盛況で閉幕。本日11月19日から全国の国立大学で4週連続開催、10万人以上の参加を見込む。



株式会社Alumnote(アルムノート、本社:東京都台東区、代表取締役:中沢 冬芽)が教育・研究分野への寄付文化醸成を目的として開催している全国の国立大学および大学生の活動を支援するオンラインチャリティーイベント「Giving Campaign 2022」の参加者が10万人を超える見通し。国立大学横断で実施するチャリティーイベントとしては過去最大規模の取り組みに。













プロジェクト概要



本企画「Giving Campaign 2022」(https://www.giving-campaign.jp/)は、各大学の支援者ネットワークの拡大・活性化と寄付文化醸成を目的としています。全国の企業から募った協賛金・寄付金をイベント期間中に各国立大学の大学関連団体(部活動・サークル・研究室など)が集めた応援数などに基づいて、各国立大学の基金および大学関連団体に分配する取り組みです。また、イベント期間中には大学関連団体を応援する個人からの寄付も可能となっています。



本企画はヤフー株式会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社をはじめ、多くの企業からの協賛いただいております。









参加大学





本企画の参加大学は下記を予定しており、今後さらに追加の参加大学が発表される可能性もございます。

10/24(月)- 10/30(日):高知大学(実施済み)

11/19(土)- 11/27(日):東北大学、弘前大学、山形大学

11/28(月)- 12/04(日):九州工業大学、新潟大学

12/05(月)- 12/11(日):大阪大学、広島大学、島根大学、徳島大学、岩手大学

12/05(月)- 12/18(日):東京大学

12/12(月)- 12/18(日):東京工業大学、宇都宮大学、茨城大学、横浜国立大学、豊橋技術科学大学









すでに10月に本イベントを実施した高知大学では6,000名以上が参加し、高知大学のイベントでは過去最大規模の寄付者数が集まる結果となりました。そして、本日11/19(土)から12/18(日)まで全国の国立大学にて4週間連続開催を予定しており、参加予定の大学関連団体(部活動・サークル・研究室等)は約600団体、参加者は10万人を超え、国立大学が横断で実施する教育・研究領域のチャリティーイベントとしては過去最大級の取り組みになる見通しです。





(本日11月19日から開催)東北大学「Tohoku University Giving Campaign 2022」 について



東北大学のキャンペーン情報は以下のとおりです。

キャンペーン名:「Tohoku University Giving Campaign 2022」

主催:国立大学法人 東北大学

後援:Ryuz

運営:株式会社Alumnote

キャンペーン期間:2022年11月19日(土)~2022年11月27日(日)

キャンペーンサイトURL:https://tohoku-u.giving-campaign.jp/



(本日11月19日から開催)弘前大学「Hirosaki University Giving Campaign 2022」 について



弘前大学のキャンペーン情報は以下のとおりです。

キャンペーン名:「Hirosaki University Giving Campaign 2022」

主催:国立大学法人 弘前大学

運営:株式会社Alumnote

キャンペーン期間:2022年11月19日(土)~2022年11月27日(日)

キャンペーンサイトURL:https://hirosaki-u.giving-campaign.jp/



(本日11月19日から開催)山形大学「Yamagata University Giving Campaign 2022」 について



山形大学のキャンペーン情報は以下のとおりです。

キャンペーン名:「Yamagata University Giving Campaign 2022」

主催:国立大学法人 山形大学

後援:山形大学校友会

運営:株式会社Alumnote

キャンペーン期間:2022年11月19日(土)~2022年11月27日(日)

キャンペーンサイトURL:https://yamagata-u.giving-campaign.jp/



株式会社Alumnoteについて



弊社は大学関係者・支援者ネットワークにデータベース化や拡大・活性化、資金調達(寄付・研究費調達)の最大化を実現するためのシステム開発と実務支援を提供しています。



会社名:株式会社Alumnote

所在地:東京都台東区上野3丁目16番2号天翔オフィス上野末広町805

代表者:最高経営責任者 中沢 冬芽、最高執行責任者 高城 雄大

URL :https://corporate.alumnote.jp/

事業内容:大学支援者ネットワーク構築・活性化支援、基金・校友会・同窓会業務の効率化・DX支援、ファンドレイジング支援



なお、事業拡大にともない、採用活動を強化しておりますので、ご興味のある方はぜひ以下のページよりご確認・ご応募ください。

https://herp.careers/v1/alumnote/



また、アルムノートが提供するシステムや実務支援、来年度の参加検討などの本キャンペーンに関するお問い合わせは以下のページよりご連絡ください。

https://corporate.alumnote.jp/contact/



