[株式会社コンテンツセブン]

株式会社コンテンツセブン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:成七龍)はタイドラマ「Wedding Plan」をタイと同時刻に日本で公開いたします。



Me Mind Yが贈る最新作! ウエディングプランナーと新郎の不可避の出会いが巻き起こす、1つのウソから始まるラブストーリー







「TharnType」シリーズ、「Don't Say No」そして「Love in The Air」を生んだタイBLドラマのヒットメーカーMe Mind Yが贈るタイBL新シリーズが7月19日(水)26時よりタイの配信と同時刻に楽天TVでスタートします。



数々の人気小説を世に放つMAME氏の同名人気小説が原作の本作は、ウエディングプランナーの青年ナムヌアと、新郎として訪れたビジネスマンのサイロムが奏でるラブストーリー。 1つのウソがきっかけで、複雑に絡み合っていく2人のもどかしい関係を描いていきます。





監督を務めるのは、「Love in The Air」をヒットに導いたネーティ・スワンジンダー。原作者でもあるMAMEことオーラワン・ウィチャヤワナクンが「Love in The Air」、「Don't Say No」に続き本作でもプロデュースを手掛け、ヒット必至の制作陣が再集結!本国タイの熱をそのままに、日本でも同時刻に公開いたします。





本作の主人公ナムヌアは、仕事に生きがいを感じるも忙しい毎日にうっぷんがたまっているウエディングプランナー。ある日見かけた1人の男性に一目ぼれをするも、彼は自分が担当する結婚式の新郎だったのです。







絶対に恋してはいけない相手として現れた新郎のサイロム。彼は、実はあるウソを抱えて結婚式に臨んでいました。そのため結婚式に興味のないサイロムは、ことごとくナムヌアの提案を拒否。仕事をやり遂げるためあの手この手で近づくナムヌアは、彼の新たな一面を知るたびに心に秘めた想いが募ってしまい…。

1つのウソが二人の関係をこじらせていく、ちょっぴり切なくて甘いラブストーリーが幕を開けます。



"結婚式"を舞台に、様々な恋愛模様が描かれていく本作。それぞれの恋の物語をお楽しみください。





Me Mind Y Co.,Ltd. (C)all rights reserved





「Wedding Plan -新郎のイジワルな恋愛計画-」

■配信サイト:楽天TV(https://tv.rakuten.co.jp/)

■配信スケジュール:

第1話…7月19日(水)26時よりタイと同時配信スタート





■ドラマ公式サイトOPEN

https://www.c7-collection.com/weddingplan



■ドラマ予告編

https://www.youtube.com/watch?v=rYMCBaejjn0&t=2s



■株式会社コンテンツセブン 概要

会社名:株式会社コンテンツセブン

代表者:代表取締役社長 成七龍

所在地:東京都中央区築地2-12-10

URL:http://www.contents7.co.jp/

事業内容:アジアコンテンツの配給およびDVD発売業務



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-01:40)