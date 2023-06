[株式会社musuhi]

米国スクウェア・エニックス元社長の岡田氏などデジタルの有識者の登壇が決定



SHIZUOKA DX WORLD実行委員会(※)は、2023年6月に静岡に拠点に構える企業と協力し、未来の働き方を創るためのイベント「SHIZUOKA DX WORLD」をメタバースと静岡のコワーキングスペースでハイブリッド開催します。

これまでに開催した福岡県・群馬県、宮城県、岩手県でのDX WORLDの実績を活かし、今回は静岡県をメタバースでつなぎ、静岡県の魅力を発信します。

「SHIZUOKA DX WORLD」は静岡県の人・企業と未来をつなぐ出展企業の募集も受け付けており、地元企業とDX企業のマッチング機会を創出します。

※一般社団法人DX WORLD、一般社団法人 法人営業デジタル化協会、株式会社musuhi、Vma plus株式会社により構成されています。







Webサイトはこちら:https://www.dxworld.jp/shizuoka/



SHIZUOKA DX WORLDとは





「SHIZUOKA DX WORLD」は、静岡県が提案する「未来にあるべき働き方・生き方」を実現するための、オンラインとオフラインが融合した複合イベントです。様々な形式のプログラムを通して、地域全体での革新を促進します。



近年、Web3.0、NFT、メタバースといった新たなトレンドが生まれ、ビジネスの様相が変わりつつあります。これらの新技術の活用はまだ始まったばかりで、その理解を深め、実践へと繋げる場が求められています。



「DX WORLD」は、地方から新技術やそれに伴う働き方・考え方の変革に関する情報を発信し、未来を形成するための知識や他企業とのコラボレーションの機会を提供します。2021年11月の「FUKUOKA DX WORLD」、2022年12月の「GUMMA DX WORLD」、2023年3月の「TOHOKU DX WORLD」に続き、今回は静岡で「SHIZUOKA DX WORLD」を開催します。

本イベントは、静岡県内の方だけでなく、全ての方が無料で参加・申し込むことができます。



視聴用申し込みフォーム: https://share.hsforms.com/1BZCGOL9xQ1meUu3K271OSQduqvd



地方創生とDX、メタバースなどの最新テクノロジーの有識者が登壇





SHIZUOKA DX WORLDでは静岡と未来をつなぐために、地方創生や最新テクノロジーの第一人者に協力いただき講演をおこないます。

6月28(水)基調講演:静岡DX未来会議



6月28日(水)には、基調講演として米国スクウェア・エニックスの元社長で、現在は一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団の専務理事及び株式会社HLD Labの代表取締役社長CEOである岡田 大士郎 氏による「静岡DX未来会議」を予定しています。

地方創生とデジタル領域の第一人者である岡田氏から、静岡を始めとする地方の魅力発信とデジタル活用についての解説をいただき、静岡の未来像を描く予定です。





他にも今回のSHIZUOKA DX WORLDでは静岡で活躍する企業に加え、地方創生や最先端のテクノロジーに取り組む様々な有識者の講演を用意しています。



静岡に関心のある方の交流を創る、静岡メタバースサロン







SHIZUOKA DX WORLDでは、参加者や登壇者間の交流を促進するために、静岡メタバースサロンを設けます。

DX WORLDの目的の一つは、異なる地域間の繋がりを生み出し、共創の可能性を探求することです。

静岡メタバースサロンは、場所や職場の制約を超え、静岡に関心があり、その発展に貢献したいと願う人々が集まる、新たなつながりを生み出す場として運営されます。



静岡の魅力を発信するため、静岡の行政とコワーキングスペースと共同開催





SHIZUOKA DX WORLDでは静岡の課題を明確にし、静岡の未来を描く関係者とのネットワーキングをつくるため、静岡の行政とコワーキングスペースと連携して開催されます。

コワーキングスペースで聴講できるだけでなく、講演者や関係者とネットワーキングできるようにしていますので、ぜひともご参加くださいませ。

<6月27日(火)>





会場:SHIP - SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM

住所:静岡県静岡市葵区呉服町2丁目7−26 静専ビル2F

Webサイト:https://ship-shizuoka.jp/

デジタル技術の習得や新たなビジネスへのチャレンジを目指す多様な人が集まるイノベーション拠点です。



<6月28日(水)>



会場:WORX富士

住所:静岡県富士市島田町1丁目50番地

Webサイト

:https://joinx.net/worx/recipe/fuji/



人、まち、仕事がつながる地域の拠点、静岡県最大級のコワーキングスペース。フリー席は100席以上。その日の気分によって場所を変えられます。



<6月27日(火)~6月29日(木)>



バーチャルスペースマーケット

住所:SHIZUOKA DX WORLD

Webサイト:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/event/vmd202302001/detail



専用アプリのダウンロードがいらず、ブラウザから簡単にアクセスできるメタパース3D空間です。

EC機能や音声通話機能、翻訳機能でコミュニケーションを取りながら買い物やコミュニケーションを楽しむことができます。



出展企業・登壇者や協力者を募集しています





現在、DX WORLDは静岡以降も日本各地でイベントを開催予定です。

今後DX WORLDを開催したい地方自治体やDX WORLDの参加者や協力者も募集中です。また、DX WORLDはDAO(分散型自律組織、Decentralized Autonomous Organizationの略)で運営しており、運営にご協力いただける方も随時募集しています。

ご興味がある方は、五十嵐(info@hed.or.jp)までご連絡ください。

詳細は、公式noteをご確認ください。

【公式note】https://note.com/dx_world





開催概要





イベント名称 :「SHIZUOKA DX WORLD 2023」

開催期間 :2023年6月27日(火)~2023年6月29日(木)

参加費:無料

講演会場

6月27日(火):SHIP - SHIZUOKA INNOVATION PLATFORM、Vma plus Station

6月28日(水):WORX富士、Vma plus Station

6月29日(木):Vma plus Station

Webサイト:https://www.dxworld.jp/shizuoka/



DX WORLD実行委員会について





DX WORLD実行委員会は、営業のデジタル化を支援する一般社団法人 法人営業デジタル化協会と地方企業のマーケティ ング支援を行う株式会社musuhiとメタバースでのコンテンツ企画運営を行うVma plus株式会社より構成されています。

現在、一般社団法人DX WORLDを立ち上げをおこなっており、今後は一般社団法人DX WORLDにて運営をおこないます。



社名:一般社団法人

本店所在地:東京都中央区東日本橋⼆丁目24番9号

代表理事:五十嵐政貴

事業内容:イベント支援、協会運営

設立:2019年12月

HP:https://www.hed.or.jp





社名:Vma plus株式会社

本社所在地:東京都品川区西五反田1丁目1­8 NMF五反田駅前ビル 6階

代表取締役:津田 徹

事業内容: メタバース 開発・運用・支援、 ブロックチェーン/NFT 開発・運用・支援、 Web3コンテンツ 企画・運営

設立:2021年10月

HP:https://www.vma-plus.com/



社名:株式会社musuhi

本社所在地:東京都江東区越中島1-3-12

代表取締役:越ヶ谷 泰行

事業内容: マーケティング支援、イベント支援

設立: 2021年8月

HP:https://www.e-musuhi.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-19:16)