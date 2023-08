[ロジテックINAソリューションズ株式会社]

SSD業界最薄クラス※で、隣のポートに干渉しないようスリムにデザインされた外付けSSD。ノートパソコンやタブレットの他、PS5/PS4の拡張ストレージとして利用可能。[※2023年8月当社調べ]



ロジテックINAソリューションズ株式会社(本社:長野県伊那市、代表取締役社長:長代輝彦)は、スリムな外付けSSD 「LMD-SPDLU3シリーズ(USB-Aモデル)」「LMD-SPDHUCシリーズ(USB-Cモデル)」「LMD-SPDHUCSシリーズ(USB-C Parallels(R) Desktop 18 for Mac Pro Edition付きモデル)」を8月上旬より発売いたします。



・隣のポートを邪魔しないよう考慮したスリムデザイン

・iPadのUSB-C(TM)ポートに、卓上でも水平接続できる業界最薄※設計【USB-Cモデルのみ】[※2023年8月当社調べ]

・Mac上でWindowsが利用できるParallels(R) Desktop付きモデルもあり

・便利なマグネットキャップ・ストラップホール付き

・大容量&高速転送SSDで、250GB/500GB/1TBをラインナップ

・PS5/PS4動作確認済み【PS4はUSB-Aモデルのみ対応】

・SSDをより便利に利用可能なロジテックツールを無償ダウンロード可

・ロジテックが企画・設計・デザインしたMADE IN JAPANの外付けSSD









▼隣のポートをふさがず、同時に使用が可能

隣のポートにケーブルを接続しても、引っかかることなく同時に使用が可能です。隣のUSBポート同士の間隔が狭いMacBookProでもUSB-C(TM)ポートをふさがず、充電しながら使用可能です。

※隣がType-Aポートの場合は干渉しないコネクタ幅は約17mm以内、Type-Cポートの場合は干渉しないコネクタ幅は約12.2mm以内です。使用するパソコンやデバイス、ケーブル等により異なります。











▼SSD業界最薄クラス※!平置きしたiPadや薄型タブレット・薄型パソコンへ直挿し可能【USB-Cモデルのみ】[※2023年8月当社調べ]

厚みのある既存製品は、iPadをデスク等へ平置きした状態では高さがはみ出してしまい、ガタついて安定しないなど使い勝手が良くありませんでした。本製品はUSBコネクタ下部の高さを調整した極薄設計により、薄型のノートパソコンやiPadでも、卓上で水平に接続できるので、デスクに端末を置いてを操作するような場合でも、ガタつきがなく快適に操作できます。

※卓上でiPadに接続する場合、製品の向きは一方向に限られます。







▼Parallels(R) Desktop 18 for Mac Pro Editionを付属【LMD-SPDHUCSシリーズのみ】

Mac上でもWindows環境が構築可能になる専用ソフトParallels(R) Desktop 18 for Mac Pro Edition が付属します。会社のWindowsパソコンで作成した資料データ等が自宅などのMacパソコンで使えるようになります。

※1年ライセンスとなります。1年以降継続してご利用される場合はアクティベーションキーを別途ご購入(有料)いただく必要があります。

※インストールするOSのライセンスは別途ご用意ください。







▼マグネットキャップとストラップホールで紛失を予防

ご使用時に取り外したキャップは筐体背面に磁力で取付可能です。キャップを脱着式にすることで、省スペースでもご使用頂けるよう本体の奥行をコンパクトに抑えました。ストラップホールも搭載しており、紛失を防ぎます。



▼SSDの熱を逃がすメタル筐体&排熱構造

筐体には放熱性に優れるメタルケースを採用し、さらに放熱用シートで内蔵SSDを挟みました。これにより熱を分散し、動作中の内蔵SSDの熱を効率的に排熱します。

※放熱効果により、動作中・動作直後は熱く感じられることがあります。長時間直接触れないようご注意ください。







▼PS5/PS4動作確認済み。PS5/PS4の拡張ストレージとして使用すればプレイ中の待ち時間短縮に

PS5/PS4の拡張ストレージとしてご使用いただけます。ゲームデータを外付けSSDへ保存すると内蔵ストレージの容量不足を解消できる他、ゲームをプレイする際の待ち時間を短縮することができます。拡張ストレージの設定方法につきましては、初心者でも安心の設定ガイドをダウンロードいただけます。

※PS4はUSB-Aモデルのみ対応

※PS5のソフトを拡張ストレージから起動することはできません。詳しくはPS5の仕様をご確認ください。



▼テレビにも直挿しで静音録画。テレビ回りがスッキリ!【USB-Aモデルのみ】

配線不要で場所を取らないため、テレビ回りがスッキリします。またSSDにはモーター等の駆動部品が無く、静かに録画できます。

※テレビに接続する場合はテレビ側の仕様及びポート幅をご確認ください。

※SSDの特性(書換寿命)により、全録やチャンネル録画等のタイムシフト視聴には適しておりません。



▼SSDをより便利に!ロジテックのオリジナルツール付属

SSDをより便利に利用いただけるロジテックHDDツールを無償でダウンロードできます。SSDを破棄する際の機密情報漏洩を防止するSSDデータの消去ツール「Logitec ディスクデータイレイサ」、万が一SSDが破損した場合も安心なバックアップデータを簡単に保存するフォルダ自動バックアップツール「Logitec フォルダミラーリングツール」、専用フォーマッタ「ロジテックディスクフォーマッタ」をご利用いただけます。

※ロジテックHDDツールはWindowsパソコンのみ対応です。



▼MADE IN JAPAN のオリジナルデザインSSD

長野県伊那市に工場を持つロジテックINAソリューションズ株式会社が企画・設計・デザインした国産オリジナルSSDです。



▼大容量&高速転送が可能なSSD。大容量、250GB/500GB/1TBをラインナップ

USBメモリのような超小型・軽量のSSD。省スペースで持ち運び、パソコンに直挿しできます。中身はUSBメモリより大容量、250GB/500GB/1TBをラインナップ。



【USB-Aモデル】 LMD-SPDLU3シリーズ

USB 5Gpbs(USB3.0)規格対応。USBメモリやHDDの2倍以上速くデータの閲覧/コピーが可能です。

読込速度:430MB/s 書込速度:400MB/s

■製品名称:極薄スリム スティック SSD Type-Aモデル





【USB-Cモデル】 LMD-SPDHUCシリーズ

USB 10Gpbs(USB3.2 Gen2)規格のスピードを最大限引き出し高速転送が可能です。

読込速度:1,000MB/s 書込速度:700MB/s

■製品名称:極薄スリム スティック SSD Type-Cモデル





【USB-C Parallels(R) Desktop 18 for Mac Pro Edition付きモデル】 LMD-SPDHUCSシリーズ

USB 10Gpbs(USB3.2 Gen2)規格のスピードを最大限引き出し高速転送が可能です。

読込速度:1,000MB/s 書込速度:700MB/s

■製品名称:極薄スリム スティック SSD Type-Cモデル





▼製品画像











▼発売記念!ポイント10倍キャンペーン

下記対象店舗にて2023年8月17日(木)13:00までポイント10倍キャンペーンを実施いたします。詳細は各販売店舗の商品ページをご覧ください。



ロジテックダイレクト本店 https://www.pro.logitec.co.jp/pro

ロジテックダイレクト楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/logitec/

ロジテックダイレクトYahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/logitec/







▼ご購入はロジテックから

ロジテックダイレクト本店 https://www.pro.logitec.co.jp/pro

ロジテックダイレクト楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/logitec/

ロジテックダイレクトYahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/logitec/

ロジテックダイレクトAmazon点 https://www.amazon.co.jp/stores/node/2322572051

ロジテックダイレクトau Payマーケット店 https://wowma.jp/user/46372753







▼ふるさと納税返礼品として

ロジテックINAソリューションズ株式会社の本社および工場のある、長野県伊那市のふるさと納税返礼品としてもお選びいただけます(LMD-SPDLU3/LMD-SPDHUCシリーズ)。



本製品は当社が企画・設計・デザインし、製造や検査等の主要な工程を伊那市本社工場にて行っている国産オリジナルSSDです。MADE IN INA として、長野県伊那市より心を込めてお届けいたします。



寄附のお申し込みは下記のふるさと納税ポータルサイトからお申込みください(返礼品は8月中旬掲載予定)。



ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/20209

ふるなび https://furunavi.jp/municipal_single.aspx?municipalid=840

さとふる https://www.satofull.jp/city-ina-nagano/

楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.co.jp/f202096-ina/



長野県伊那市公式Webサイト http://www.inacity.jp



