サスティナビリティ向上プラットフォームを運営するスタートアップ、サスティナシード株式会社 (所在地:東京都中央区、代表取締役CEO:中畑裕子) は、サスティナブル課題解決製品やサービスを持つ企業が集まるグローバルビジネスディレクトリ、”サスティナシード・データベース“の仮登録を開始致します。









■サスティナシード株式会社とは

サスティナシード株式会社は2021年6月に設立されたサスティナビリティの向上をミッションとしたスタートアップ企業。創業者2名はそれぞれ、ジェンダーギャップ解消、貧困問題解決などの想いを持ち、海外ビジネスを経験しているシリアルアントレプレナー。

シードステージ最初のプロダクトとして2022年春にサスティナビリティに特化した購買・寄付型のクラウドファンディングプラットフォームβ版をリリースし、2022年8月にSDGsに取り組む企業の為の求人サイト、SDGs Jobs β版をリリースしています。その他のサービスとして、企業のサスティナブルビジネス課題解決のアドバイザリーサービス、サスティナブル企業のビジネスマッチングも行っています。







■サスティナシード・データベース構想の背景

サスティナビリティ領域に特化したクラウドファンディングプラットフォームをリリースした際のユーザーフィードバックでは、自社のプロモーションには繋げたいものの、クラウドファンディンへ参加すること自体、とてもハードルが高く、手間と時間が取られてしまうという課題がありました。また、海外のグリーンテック見本市に参加した際には、この期間が2日間であり、出展企業が取引先との出会いに苦戦している様子も間近で感じていました。この課題を解決する為、サスティナブル課題解決手段を持つ企業がより簡単にいつでも自社をアピールする事が出来る場所を作る事に致しました。

サスティナビリティに関する課題は世界共通であることから、対象エリアをグローバルとし、登録企業が自社をPRできる仕組みにしております。



■サスティナシード・データベースの概要

サービス名: サスティナシード・データベース

仮登録開始日: 2022年12月19日(月)

申込方法 : 下記ホームページより申し込み

URL : https://company.sustainaseed.net/

利用料金 :登録は無料です。

リリース :来春を予定

詳細 :サイトにて告知予定





<サスティナブル特化サービスプロバイダー、サスティナシードのサービス>



■クラウドファンディング・サービス概要

サービス名: サスティナシード クラウドファンディング β版2.0

申込方法 : 下記ホームページ、新規登録より申し込み

URL : https://sustainaseed.net/

利用料金 :プロジェクトで集まった支援金の10%。

プロジェクト成功後、支援金総額より手数料を差し引いた金額がプロジェクトオーナーに支払われます。



ご不明点は、サイト内又は以下よりお問い合わせください。

https://company.sustainaseed.net/#contact







■SDGs Jobs・サービス概要

SDGsに特化した求人サイトで、サスティナビリティに取り組んでいる企業または、SDGsに直接関係するポジションの求人情報を投稿する事が可能です。正社員のみならず、特にSDGsへの関心が高いインターン生の募集にも適しています。

現在は、テストプロジェクトとして公開しており、掲載は無料です。



「サスティナシード・SDGs Jobs」URL: https://job.sustainaseed.net/









■サスティナブル専門家による講演・アドバイザリー概要

サスティナブル経営のための資本政策、サスティナブルデザイン、環境経済学、ESG戦略など、サスティナビリティに関する専門家による講演・アドバイザリーサービスを行っています。

各専門家につきましては、以下のページをご参照ください。

https://company.sustainaseed.net/specialists/



■サスティナブル課題解決アドバイザリー

企業におけるサスティナビリティ課題解決について、具体的に何から手を付けたら良いのか分からない、アイデアが浮かばない、といった声が多く聞かれました。サスティナビリティ向上を専門としているサスティナシードでは、現在直面している課題に対して、お客様の社内で取り組むことが出来ること、外部連携して対応出来る事例など、総合的にサポート致します。

詳しくは以下のページをご参照ください。

https://consulting.sustainaseed.net/









■Sustainability in business (LinkedIn Group)

前段として、サスティナブルソリューションを持つ企業との対話をグローバル対象として開始しています。(全文英語)

We made a LinkedIn group to communicate with global sustainable solution providers. Please visit below.

https://www.linkedin.com/groups/14105779/



仮登録はこちらのアンケート仕様フォームでも受け付けております。

You can also apply this format to the SustainaSeed database.

(英語/日本語)

https://forms.gle/yGLUrhrRxJ65MkGs6





■会社概要

商号 : サスティナシード株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 中畑 裕子

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11-2F

設立 : 2021年6月

事業内容: サスティナビリティに特化したクラウドファンディングプラットフォーム及び求人サイトの運営、講演、サスティナブル戦略アドバイザリー

会社案内 : https://company.sustainaseed.net/





