10/28(土)・29(日)限定で、新商品に関わるセット割引キャンペーンも実施。





三菱商事ファッション(株)発のD2Cアパレルブランド「NAGIE(凪へ)」が、23AWシーズン新商品「スムースフーディー」の発売を記念し、10月28日(土)・29日(日)にかけて、東京/原宿にて販売会を開催致します。



新商品販売に伴い、イベント来場者限定のキャンペーン(*詳細下記)も行います。是非イベントにお越し頂き、新商品をチェックしてみて下さい。



【新商品 ご紹介】

■スムースフーディー



両面起毛のかかった、しっとりと滑らかな肌当たりがクセになるフーディー

4WAYストレッチに加えて吸水速乾性も兼備し、同素材のスムースレギンスと相性抜群です。軽い運動やヨガなどのシーンはもちろん、ちょっとしたお出かけや少し肌寒い時の羽織としても活躍します。



UNISEX ¥24,200

color :Black, Khaki, Pink Beige

size :XS, S, M, L



商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/na-z03ac33

*10/28(土) 10:00~ NAGIE ECサイトにて展開予定



【10/28, 29 イベント来場者限定キャンペーン】



新商品「スムースフーディー」の販売開始を記念しまして、スムースフーディー・スムースレギンス(ショート, ミドル, ロング)のいずれか2点をご購入頂いたお客様は、20%OFFにてご注文頂けます。



上記アイテムからお好きな組み合わせ(2点以上)でご購入頂くと、20%OFF!

<各商品の詳細はこちらから>

・スムースフーディー: https://nagi-e.com/products/na-z03ac33

・スムースレギンス/ロング: https://nagi-e.com/products/na-x03sl01

・スムースレギンス/ミドル: https://nagi-e.com/products/na-x03sl02

・スムースレギンス/ショート: https://nagi-e.com/products/na-x03sl03



*当キャンペーンはイベントにお越し頂き、ご注文頂いた方のみとさせていただきます。



*キャンペーンはイベント期間中の10月28日(土)・29日(日)限定となります。



是非、この機会にイベントへお越しください。

----------------------------

【23AW Collection Order Event】

■日時:10/28(土)・29(日)

11:00 - 20:00



■場所:THE ME 神宮前店内

東京都渋谷区神宮前6丁目31-11 iori表参道 2F



----------------------------



【その他、おすすめアイテムご紹介】

■Calm Series

今回のイベントにおいても引き続き、ご好評頂いております、Calm Seriesの販売も行います。

Calm Seriesは少量在庫販売を行っており、オーダー後最短翌日から1週間以内にお届け致します。(既に完売した色・サイズをご注文頂いた際は、受注生産でのご用意となります。)



・シャツジャケット(Calm Series)

その名の通り、首元のボタンの開け閉めでシャツとしてもジャケットとしても使える一枚。毎日使いたくなる、オールラウンドジャケットです。



UNISEX ¥28,600

color :Black, Gray, Khaki, Beige

size :XS, S, M, L, LL

商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/nb-z03sj01



・テーパードパンツ(Calm Series)

太すぎず、細すぎないシルエットがシックにきまる一枚。

程良いゆとりが心地よく、長時間の着用もストレス無く過ごせます。



UNISEX ¥22,000

color :Black, Gray, Khaki, Beige

size :XS, S, M, L, LL

商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/nb-z03sp01



・テーパードジョガー(Calm Series)

ビジネスシーンにもスポーツシーンにもぴったりの一枚。

テーパードパンツより細く、スキニーパンツより太く、脚のラインを綺麗に見せます。



UNISEX ¥20,900

color :Black, Gray, Khaki, Beige

size :XS, S, M, L, LL

商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/na-y02ap02



・ボタンカラーシャツ(Calm Series)

フォーマルシーンにもスポーツシーンにも活躍する一枚。

ミニマルな仕様のため、シンプルと上品さを兼ね備えています。



UNISEX ¥19,800

color :Black, Gray, Khaki, Beige

size :XS, S, M, L, LL

商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/na-z03sh03



■23AW Collection

・ボンディングコート

防水防風機能付きで、これからの時期にぴったりの一着。

ボタンの開閉や襟の見せ方次第で、様々なスタイリングをお楽しみいただけます。



UNISEX ¥33,000

color :Black

size :XS, S, M, L, LL

商品詳細ページ: https://nagi-e.com/products/na-z03ac25



【NAGIEについて】



2021年3月3日にローンチした「NAGIE(凪へ)」。

ブランド名には、慌ただしい生活のなかでも余白を作り、”凪”のように整った心身で豊かに暮らそう、そして、人と地球環境の間にすこやかな”凪” の世界をつくろうという思いが込められています。



自然と向き合い、地球にも人にも優しいモノづくりを目指す、「サステナブル」な考え方と

ビジネスシーンをストレスなく過ごすだけでなく、アスレチックシーンへとシームレスにつなぐアイテムを通して、人や地球環境や社会を”循環させる”ブランドを目指しています。



商品には軽さや着心地、イージーケアなどあらゆる負担が軽減される細かなこだわりや、撥水性・伸縮性、シワにならないなどの機能も詰め込まれています。素材にはペットボトルをリサイクルした再生ポリエステルを使用し、限定受注生産という新たな生産方式を採用する事で、アパレル業界の抱える環境課題解決にも取り組んでいます。



・公式Instagram:https://www.instagram.com/nagie.official/

・公式ホームページ:https://nagi-e.com/

・Philosophy Movie:https://www.youtube.com/@nagie8755



・Showroom:

THE ME 神宮前

東京都渋谷区神宮前6-31-11iori表参道 2F

11:00~20:00 (定休日:月曜日・火曜日)

TEL:03-4233-4000





