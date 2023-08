[株式会社munico]

株式会社municoは8月27日(日)よりウィメンズブランド「Haig'done(ヘイグドネ)」を発表。

1st COLLECTIONの先行予約を開始いたしました。

また、10月13日(金)よりPOP UP STOREを表参道にて2日間開催いたします。











「Haig’done(ヘイグドネ)」はデコンストラクションな要素を実験的に取り入れ、人々の気怠さの中に焼き付けるような印象を表現するブランド。



1st Collectionは「Barely」をコンセプトに掲げ、退廃的且つアヴァンギャルドな鋭さをベーシックなシルエットの中に表現した。

様々な着方が楽しめるニットボレロや、着るだけでコーディネートをスパイスアップするロングスリーブなど枠にはまらないラインナップを展開。



コレクションの展開は、8月27日(日)より公開されるオンラインストアで購入可能なほか、表参道のコンセプトショップ「NOVAN」にて取り扱いが開始されます。



また、新作コレクションのお披露目会として10月13日(金)・14日(土)の2日間、表参道にてPOP UP SHOPを開催いたします。

全アイテムを実際にご試着いただける機会となります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



ー 開催期間 ー

2023年10月13日(金)~14日(土)



ー CAMPAIGN ー

アイテムのご購入で「Haig’done オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。



ー 開催場所 ー

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-46-3

NIKOPLACE 2F



■公式オンラインストア

https://haigdone.com/



■公式instagram

@haigdone_official



