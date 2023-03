[24karat 株式会社]

これまでに無いワクワクと利便性をあらゆるブランドとユーザーに届ける、Web3ベースの次世代ロイヤリティマーケティングプラットフォーム。



24karat 株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小川真輝、セスルアン、以下24karat)はロッテベンチャーズ・ジャパン、XTech Ventures、三菱UFJキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とするプレシリーズAラウンドにて1.2億円の第三者割当増資を完了しました。今回の調達により、累計調達金額は1.8億円となります。今回調達した資金は主にプラットフォーム強化、ビジネス拡大に向けた人材採用、マーケティング活動に活用します。







■24karatの事業と資金調達の目的

24karatは、Web3の持つ流動性や拡張性を活用して利便性を高めるとともに、承認欲求や自己満足といったロイヤルユーザーが抱える根源的なニーズがコミュニティによって楽しく継続的に満たされるループを構築し、ブランドとユーザーの強い繋がりを提案します。



このユーザー体験を実現する提供プロダクト・サービスとして、API、Webツール、アプリという3つのブロダクト・サービスを柱としてビジネス拡大に注力いたします。自由度が高く柔軟なプラットフォームによって、ブランドは現状のユーザーとの関わり方や課題感に合わせてロイヤルユーザー向けの体験をデザイン・構築し、迅速に取り組みを開始することができます。



消費財メーカー、小売企業、ファッション、スポーツ、放送など様々な業界での取り組みを行なっており、本格的な運用から4ヶ月ほどの2023年2月28日時点の実績として24karatの独自ウォレットの利用者数は5万を突破 、発行トークンやNFTのミント数も日々増加しています。

今回の資金調達によってさらに多くの事例に対応すべくプラットフォームの拡張性と柔軟性を強化する開発を加速し、PR/マーケティング/セールスなどのビジネスサイド採用とマーケティング活動も強化します。



さらに、ブランドマーケティング向けサービスを発展させるとともに、Web3に相性の良いボトムアップ型のコミュニティ支援も開始します。サステナビリティや教育、健康といった社会課題や地域自治体などの公益性の高いトークンを無料で発行し、協力企業をコンソーシアムとして募集する取り組み を始めます。ミッションを投稿してユーザーの行動を促進したい企業の皆様、そして取り組みの趣旨に賛同して一緒にプロダクトやビジネスを推進するパートナー企業の皆様、ご連絡をお待ちしております。







■投資家からのコメント

[株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン 代表取締役会長 澤田貴司]

24karatの掲げる構想、夢は壮大で、非常に魅力的で、彼らの考える世界観が実現すれば、世の中を大きく変革させられるのではと考えています(当プレスリリースにも動画が添付されています。是非ご覧ください!)。

セス氏、小川氏の事業実績は豊富で、経営者としてもとても魅力的です。それに加え、今回私たちとの何度ものブレストにも粘り強くお付き合いいただき、数々の質問などにも、誠意をもって回答いただいたお二方の忍耐力には感服いたしました。中には的を射ない質問もあったと思いますがお付き合いいただき感謝しています。何度も何度も面談させていただき、本当にありがとうございました。

24karatは今はまだ小さな会社ですが、必ず大きく成長すると確信しています。ロッテベンチャーズ・ジャパンとしても全力でサポートさせていただきたく願っています。皆さま、NFT、トークン、などを活用した未来のマーケティング戦略でお困りの際はぜひ24karatにご連絡ください!必ずや皆様の期待を超えるご提案をされると確信しています。



[XTech Ventures株式会社 代表パートナー 西條晋一]

ロイヤリティマーケティングにWeb3を活用してプラットフォーム化するという最初のアイデアがいよいよ形になってきました。既に独自ウォレットを使った新しいユーザー体験を求めるアクティブなユーザーが増えてきており、更なる成長資金が必要な今回のラウンドで追加投資させていただけることを嬉しく思います。今後はサステナビリティに寄与するような公共性の高いトークンにも参入するということで、我々もパートナー企業のご紹介など24karatのビジョンの実現をお手伝いしていければと思います。



[三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員 投資第一部長 九鬼隆成]

セスさん、小川さんのお二人は、新しいロイヤリティマーケティングの手法を、新しい技術であるWeb3の仕組みを使いながら構築されました。エンドユーザーが、技術を意識することなく新しい価値体験をすることができるプラットホームを提供されています。将来を見据えながらも、現実に根差したアプローチを実現されているお二人のお考えに共感し、投資させていただきました。

日本のマーケティングシーンに革命を起こしてくれると期待しています。



[SMBCベンチャーキャピタル株式会社 投資営業第二部 山内心吾]

NFT/トークンは、アートやエンタメ分野で広がりを見せ始めておりますが、新たなマーケティングツールとしての活用も、グローバル大企業を中心に注目が高まっております。トレンド変化が早く、黎明期であるWeb3領域において、サービスを広く社会浸透させるには、企業・ユーザー双方のリテラシー面への配慮も重要になってくると考えております。小川さん・セスさんは、ビジネス・プロダクト・テックをシームレス且つ柔軟に提供できるチームです。企業(ブランド)とユーザーの繋がり方にイノベーションを起こし、今後欠かせないものになっていくことを期待しております。

SMBCグループとして、24karatの新たなユーザー体験提供への挑戦を、全力で応援させていただきます。





■24karatからのコメント

[Co-Founder 小川真輝]

24karatのビジネスへの親和性が高くビジョンに共感いただいた、非常に強力な投資家によるバックアップを頂けたことに感謝です。デジタルでの活動が誰に対しても証明可能になるWeb3の世界は、デジタルが当たり前になる社会で次に必要とされる大きな波であると信じています。圧倒的な実用性と共に、ささやかながら新しいワクワクが日々の生活にもたらされる世界を実現できるよう邁進いたします。



[Co-Founder セスルアン]

We express our gratitude to our investors for their unwavering support and belief in our vision. We firmly believe that the emergence of Web3 will lead to the next paradigm shift in the internet. However, we recognize that this technology’s success depends on creating exceptional user experiences in collaboration with various partners to integrate it into people’s daily lives. We eagerly anticipate the day when we can enhance people’s happiness with the immersive experiences we create.



■会社概要

・会社名:24karat 株式会社

・所在地:東京都渋谷区松濤1-28-2 ワークコート松濤

・代 表:代表取締役 小川真輝、セスルアン

・サイト:https://www.24karat.io/ja/

・これまでの事例リリース

-消費財メーカー x アプリ x マップ:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000085097.html

-小売企業アプリ x API x クイズ:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000085097.html



