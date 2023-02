[第一合成株式会社]

https://shop.yankodesign.com/collections/upcoming-drops/products/personal-whiteboard



第一合成株式会社(東京都八王子市、代表取締役:河野良子)が製造・販売するカバー一体型パーソナルホワイトボード「WIPE(ワイプ)」は、世界中の様々なデザイナーによるプロダクトやプロトタイプなどを紹介するオンラインマガジン「Yanko Design(ヤンコーデザイン)」が運営するオンラインショップ「YD Select by Yanko Design」にて販売を開始しましたことをお知らせします。



「WIPE(ワイプ)」は、「創造をもっと身近に」をコンセプトに、日々のちょっとしたアイデアを逃さずに可視化する ことができるパーソナルホワイトボードです。 ホワイトボードの基本価値である「書きやすさ」「消しやすさ」「機動性」に徹底的にこだわり抜き、使う人がテンポよ く「書く」と「消す」をつづけられる工夫を随所に凝らしています。ちょっとしたメモをとりたい時、簡単な図を用いて 説明したい時に最適な道具です。 これまでにない消し心地と書き心地を、ぜひ直接その手にとって体験してください。









■Yanko Design, YD Select by Yanko Design について



Yanko Designは、国際的なプロダクトデザインの最高峰を紹介するオンラインマガジンです。2002年にデザインを専攻する学生の作品を取り上げる小さなブログとして始まり、時を経て、数百万人の読者を持つ国際的なメディアに成長しました。世の中の新しいもの、革新的なもの、ユニークなもの、未知のものに対する情熱を持ち、未来に目を向けるデザインマガジンです。

https://www.yankodesign.com/



YD Select by Yanko Designは、美しい物を扱うだけではありません。老舗メーカーから若手インディペンデントデザイナーまで、幅広いレベルのデザイナーが生み出すクリエイテ ィブなアイテムを紹介するグローバルなプラットフォームです。YD Select by Yanko Designは、単に物を売るのではなく 、その分野で長年の経験を持つYanko Designが厳選したアイテムを通じて、生活をより良くするための革新的なソリューションを提供しています。YDセレクトでは、デザインの喜びをご家庭や暮らしの中にお届けるするために、心を込めて選び抜かれた、忘れられないデザインを見つけることができるでしょう。

https://shop.yankodesign.com/





■Yanko DesignよりWIPEについてのコメント



さっと書けて、さっと消せるホワイトボードの機能性はそのままに、持ち運べるサイズ感でミニマルにデザインされたWIPEは、日常のあらゆるシーンで「伝える」や「書き留める」をサポートしてくれます。









■カバー一体型パーソナルホワイトボード「WIPE(ワイプ)」



2021年8月には応援購入サービスMakuakeにて先行予約販売を実施し、目標額の1,100%を超えるご支援をいただくなど大きな反響を得ました。購入者の皆様からはビジネスだけではなく、教育、介護など様々なシーンでコミュニケーションを円滑にするツールとしてご好評をいただいております。





■ WIPEの3つの特徴



1. 素早く消せる大型イレイサー



WIPE最大の特徴はカバー一体型の大型イレイサー。カバーの内側は全面フェルト貼りで、全てがイレイサー(=消し面)としての機能を担っています。その面積は一般的なホワイトボードペン付属のイレイサーの100倍以上。びっしり書いたメモでも、素早く、爽快に消しきることができます。







2. 書き心地の良いホワイトボードシート



建材にも使用される耐久性の高いホワイトボードシートと、軽く平滑性の高いベース材の組み合わせによって、滑らかな書き心地を実現しました。また、インクの消し跡が残りにくい材質のため、いつでもまっさらなボード面で、気持ちよくお使いいただくことができます。







3. 便利な自立機構



書いたメモや図解、アイディア、ToDoリストを「立てた状態で眺められる」よう、自立できる仕組みを取り入れました。スマホで撮影するときには、天井の照明器具の映り込みを少なくする効果もあります。







■ 開発背景



オフィスワークとリモートワーク、本業と副業、今後人々のライフスタイルは益々多様化し、より柔軟で機動的な働き方にシフトしていきます。そんな中、多くのワークシーンを支える「ホワイトボード」というツールもまた、進化することができるはず ーー そんな想いから、本製品の「書きやすい」「消しやすい」「機動性」といった普遍的なテーマは発掘されました。実際の製品開発にあたっては、プロトタイプ制作と顧客調査を重ねる中で、仕事の現場におけるツール全般、そしてホワイ トボードに関するニーズを抽出し、現在の製品を構成する各要素 ーー ホワイトボードの品質、サイズ、重量、機動性 等を体現するための細かな仕様 ーー にたどり着きました。





■ WIPEの使い方



<使い方1:オンライン会議でのビジュアルコミュニケーション>



人に何かを説明するとき、言葉やテキストだけで伝えるよりも、一枚の図を描いて見せた方が理解が早いシーンは、特にリモートワーク/リモート授業の中で多くみられます。そんなシーンで使っていただけるよう、WIPEはWEBカメラに映った時に、話し手と聞き手がお互いの顔とボード面の両方が見やすいようにサイズや縦横比を調整しています。





<使い方2:議事メモ>



会議の最中でも、会話と並行して手元でメモをとれる。WIPEはPCやモニターの側においても邪魔にならないので、オンライン会議中でも自然に手元でメモを取ることができます。





<使い方3:TODOリスト>



1日の始まりに、その日のタスクを整理しながらやることリストを作成。WIPEは何度も書き消しができるので、ラフなメモやアイデアなどの雑記に最適です。







■ 製品仕様



本体サイズ:W 267mm × L 180mm × H 8mm



ホワイトボードサイズ:W 261mm × L 173mm(アスペクト比 3:2)



本体重量:130g(個体によって前後する場合があります)



素材:PU、ポリエステルフェルト、ゴムバンド、マグネット



カラー:ダークグレー





■ 公式情報



WIPE - 公式サイト:https://wipe.daiichigosei.co.jp



第一合成株式会社:https://www.daiichigosei.co.jp



9FEET Design(デザインパートナー):https://9feet.design



※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。



■お問合せ先



第一合成株式会社



電話:042-628-1100 FAX:042-622-1884



営業時間:平日09:00-17:30



※繋がらない際はメールをご利用ください



メールアドレス:info-wipe@daiichigosei.co.jp





■サンプルについて



リース提供いたします。

ご希望の場合上記お問い合わせ先までお願いいたします。





■写真素材



こちらよりダウンロードください。



https://drive.google.com/drive/folders/1TUKiSJXpBfP56kv1CM-riWYaPM4B3ktL?usp=sharing



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-13:46)