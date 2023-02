[株式会社いえメシ]

全国の店舗検索対応が完了し、対応サービスの拡大を進める。



フードデリバリー一括検索アプリ「done!(ダン)」を提供する株式会社いえメシ(本社:東京都港区、代表取締役:高田 真彰、以下いえメシ)は、プレシリーズAセカンドラウンドにおいて自然キャピタル、エアトリ、MIRAISE、F Venturesを引受先とした第三者割当増資を実施いたしました。今回調達した資金は、フードデリバリー一括検索アプリ「done!」の開発体制の強化と対応サービスの拡大に活用いたします。あわせて、キャンペーンを実施いたします。











コロナを経て分化し成長を続けるフードデリバリー、クイックコマース市場









新型コロナウイルスが人々の生活を変えた3年間で多種多様なフードデリバリーサービスが国内で立ち上がり、それが収束するに伴って、多くの統廃合が起こりました。一方で、新たに自動運転技術やダークストアを活用したフードデリバリー、クイックコマースのサービスが立ち上がっています。また、フードデリバリー利用時のユーザーのペインとして、1. 配送料金が高い、2. 配送エリアが限られる、3. 届くまでの時間が長い、というのがトップ3として上がります(※1)。また、掲載される店舗お店や商品もサービスによって異なり、ユーザーは自分が欲しい商品を探すために複数のアプリを行き来して検索することに疲れを感じていることがユーザーインタビューから分かっています。done!はこういった注文者側の課題を解決するサービスです。

done!を使うメリット







done!は、フードデリバリーやクイックコマースの商品をUber Eatsや出前館など人気サービスからまとめて検索・比較しそのまま注文できるアプリです。それぞれのサービスにしかないお店を一気に見つけることができたり、サービスごとに異なる料金や時間をまとめて比較し、注文者にとって最適なデリバリーを提案します。既存サービス上でクーポンを使って注文するよりも安く注文できることもあり、世界的な物価高騰の煽りを受ける中、フードデリバリーをより賢くお得に利用できます。具体的なメリットは以下の通りです。・料金が最大20%以上安くなっている商品が見つかる!・比較することで注文金額が平均600円安くなる!・配達時間も平均20分短くなる!・比較から注文までワンストップで行える!

done!が解決するユーザーの課題







・フードデリバリーをよく使っているけど、料金を安く抑えたい。・フードデリバリーで注文する料理がマンネリぎみなので、美味しいお店のデリバリーを効率よく探したい。・イートインの評価も踏まえてお店を探したい。









中長期への展望







いえメシは、「フードデリバリーのあらゆる問題を解決する」をミッションにフードデリバリーの一括検索アプリ「done!」を展開しています。一括検索サービスの提供だけでなく、フードデリバリープラットフォームの横断ルートの最適化や、フードデリバリー業界のゴミ問題の解決、デリバリーデータを活用した飲食体験の向上など、業界全体の問題解決にも取り組んで参ります。

引受先からのコメント













自然キャピタル General Partner Matthew Romaine 様



As we enter the post-COVID era, food-delivery has become an acceptable, natural habit in daily Japanese life. However, there still remains a high-level of friction in the process - from choosing a cuisine, to navigating the various promotions and delivery-time commitments. We believe the team at いえメシ have created a compelling platform and experience, reducing friction in our daily lives. Shizen Capital are honored to back the いえメシ team and look forward to supporting their expansion globally.自然キャピタルについて:



自然キャピタルは、東京を拠点とするベンチャーキャピタルで、元起業家によって設立されました。企業や医療機関向けのソフトウェア、ESGソリューション、日常生活改善のためのデジタルツールなど、様々な領域で日本のアーリーステージのスタートアップ企業に投資しています。また、日本のスタートアップ企業への多様な投資機会を求める国内投資家に税額控除を提供する、日本最大のエンジェル税制ファンドを運営しています。







株式会社エアトリ代表取締役社長兼CFO 柴田裕亮 様

いえメシ様が運営する「done!」はフードデリバリーサービスを横断的に比較・検索できる便利でお得なツールで、拡大しているフードデリバリー業界で、ローンチ後にハイスピードで業容拡大しています。経営陣は、業界知見、テクノロジー力を兼ね備えて、成長戦略・ビジネスモデルを構築されています。ドライバーの横断ルート最適化など、潜在的にある業界の課題解決に向けても取り組んでいることにも共感しています。当社が運営する総合旅行プラットフォーム「エアトリ」と商材は異なるものの、toC領域でプラットフォームビジネスを展開している点も共通しており、いえメシ様の事業拡大や上場準備にあたって見識も提供できるのではと考えております。







MIRAISE Principal & CTO 布田隆介 様

いえメシ社は昨年8月のフードデリバリーの一括検索アプリ「done!」を正式リリース後、更なるユーザーの利便性向上のため、アプリのUI改善やデータ取得等のチューニングを実施しました。その結果、アプリ上の注文数は伸び続けています。いえメシの仕組みはフードデリバリーだけでなく、今後はクイックコマース、ネットスーパーなどの幅広い分野での活用を期待しています。本ラウンドでも新しい投資家様が加わり、いえメシのサポート体制が強化されたことを嬉しく思います。MIRAISEについて:



ミレイズは、エンジニア起業家に特化したベンチャーキャピタルとして2018年に設立されました。グローバルVCでの投資実績、長年にわたるソフトウェア開発およびスタートアップ経営の経験をもつパートナーが、課題解決に挑むエンジニア起業家を発掘、支援しています。また、リスクマネーが相対的に不足しているシード期のエンジニア起業家を支援し、米巨大テック企業に並び立つメガベンチャーの芽を育てます。2022年12月時点の投資社数は50社です。詳しくは https://www.miraise.vc をご覧ください。



done! のダウンロード、割引クーポンコードはこちら











App Store(iOS)

https://apps.apple.com/jp/app/id1585002824Google Play(Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iemeshi.done

会社概要







名称 :株式会社いえメシ所在地 :東京都港区新橋5-17-1代表者 :代表取締役 高田 真彰創業日 :2021年4月8日事業内容:フードデリバリー一括検索アプリの開発サービス:https://done.delivery/問い合わせ:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXrYS0NYVHsDxQt6HM9Kdjg1tsxgSNIgGCbuyA9BvPXkG9zA/viewform※1)マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査調査手法 インターネットリサーチ(クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用)調査地域 全国47都道府県調査対象 20~69歳の男女調査期間 2020年11月24日(火)~25日(水)有効回答数 本調査1,100サンプル※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります





