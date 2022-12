[Brandnewday株式会社]

ローカルアイドルの概念を覆す、地方山形から武道館への挑戦。



東北は山形から4人組アイドルグループ「anew (あにぅー)」が、12月1日(木)に5曲を収録したミニアルバム「 世界ヲ染めていく」とMVを同時公開し、デビュー。Art idol new worldをテーマに、アート性の高いアイドルグループとしてクリエイティブチームと共に、田舎山形から武道館を目指します。









anew(あにぅー)は約半年間に渡るオーディションの中から個性を重視し4名が選出されたアイドルグループで、12月1日にミニアルバム「 世界ヲ染めていく」とMV2本を同時公開しデビューします。



12月10日にはcana÷biss(新潟)/XOXO EXTREME(東京)/I to U $CREAMing!!(東京)の3グループをゲストに迎え、デビューライブ CHIKAKARA vol.1を開催します。選出されたメンバーは全員が山形在住でamane(あまね), cocona(ここな), maimi(まいみ), rico(りこ)の4名。





MV1 『ソコとココ』











MV2 『雪の惑星』





anewを手掛けるのは山形県山形市のブランディング会社のBrand new day 株式会社。楽曲制作からミュージックビデオ制作、PR広報までのすべての工程を山形のクリエイターが担当しており、100%山形産のアイドルグループとして全国、武道館ライブを目指します。



デビューライブとなる anew月例定期公演『CHIKAKARA vol.1』12/10 @山形Sandinista は月例定期という名の通り毎月、県外から様々なアイドルをゲストに迎えてライブを開催します。山形県はエンターテインメントにふれる機会が少なく、このようなライブイベントを定期的に開催することで山形の若者が多様なカルチャーにふれるきっかけを作れればと思っております。







メンバー紹介









rico

【誕生日】 8/14【色】 ベビーブルー【趣味】 アイドル、漫画【血液型】 AB

https://twitter.com/rico_anew







maimi

【誕生日】 9/9【色】 ルミナスピンク【趣味】 絵を描く、蝉の抜け殻集め【血液型】 A

https://twitter.com/maimi_anew







amane

【誕生日】 10/5【色】 ヴィオレット【趣味】 ポーカー、映画鑑賞【血液型】 O

https://twitter.com/amane_anew







cocona

【誕生日】 1/9【色】 パステルイエロー【趣味】 可愛い子探し【血液型】 A

https://twitter.com/cocona_anew







1st mini album 世界ヲ染めていく









1 世界ヲ染めていく

2 ソコとココ

3 ニャンク

4 雪の惑星

5 NAME

各種サブスクにて配信

https://linkco.re/VSPcXSPT?lang=ja





CHIKAKARA vol.1について



● 概要

2022年12月10日(土)

anew月例定期公演『CHIKAKARA vol.1』



会場:山形sandinista

時間:<DAY公演>OPEN 12:00 START 12:30

<NIGHT公演>OPEN 17:00 START 17:30

出演:cana÷biss(新潟)、XOXO EXTREME(東京)、I to U $CREAMing!!(東京)、anew(山形)

販売:TIGET



● チケット

・1公演チケット(Day or Night)前売り ¥2,000 当日 ¥2,500

※別途1D代がかかります。



・2公演セットチケット(Day & Night)前売り ¥3,000 当日 ¥3,500

※別途1D代がかかります。



チケット

https://tiget.net/events/208412



anewについて











Art idol new world をコンセプトにした山形発の4人組アイドルグループ。12/1にデビューミニ・アルバム世界ヲ染めていくを公開。メンバーは amane, cocona, maimi, rico の4名。

公式ツイッター:https://twitter.com/anew_idol

公式サイト:https://anew.ink/





Brand new day 株式会社について





「戦わずして、勝つ。」をコンセプトにした山形発のブランディング会社。新規事業開発からWEB制作まで中小企業のブランディング支援を行う。

公式サイト: https://brandnewday.world/



