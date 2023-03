[共同紙業株式会社]

共同紙業株式会社(本社:東京都文京区)が展開するインテリアブランド「YROEHT(イロエット) 」から、新作のベンチ「Ni(ニ)」が登場。オフィシャルオンラインストアにて2023年3月15日(水)より受注販売します。













Niは、輸送される荷物が最終梱包された状態=「荷姿」から着想したインテリアオブジェクトです。「荷姿」の凛とした佇まいや、受け手に届いた後に解体されてしまう儚さからインスピレーションを得ました。ベンチやテーブルとして使用することが可能です。







◆「Ni」の主な特徴

・荷姿から着想。梱包資材である段ボールをインテリアオブジェクトに再構築しました。

・「鑑賞するベンチ」が、プライベート空間に“コンフォータブルな違和感”をもたらします。

・使用方法は規定していません。テーブルやスツール、什器として使用することが可能です。

・特殊加工を施した段ボールとアクリル板を組み合わせ、インテリアとして成立する耐久性を実現しました。









◆「Ni」の展開バリエーション

受注生産方式:オーダーを受けてから、一つひとつ丁寧に製作します。







・Ni Bench (309036)

資材の素材感を活かしたベーシックモデル

価格:30,000yen Tax in: 33,000yen / サイズ(mm):900×300×360





・Ni Bench Exclusive “Plant Cell” (309036)

ベンチの座面に、植物細胞の柄を施したエクスクルーシブモデル。荷姿の凛とした佇まいや解体されてしまう儚さを「植物が宿す生命感」と紐付けて表現しました。葉緑体をモチーフにしています。

価格:35,000yen Tax in: 38,500yen / サイズ(mm):900×300×360





※Exclusiveについては今後不定期に座面デザインのバリエーションをドロップ予定です。

※主に法人向けに、サイズ・座面プリントのオーダーメイドも承ります。問い合わせ先は最終ページに記載。



◆News Topics



・yrohako 阪急うめだ D-LAB Collaboration Model

風景の記憶を落とし込んだ色鮮やかなインテリアボックス「yrohako」から、阪急うめだ本店 3階「D-LAB」の限定カラーが登場。カーブミラー着想のオレンジと、蛇口&ホースモチーフのブルーは、「D-LAB」でしか手に入れることができないレアカラーです。

限定色 :Convex Mirror、 Faucet&Hose

参考URL: https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/1204078_2148.html





・yrohako に新色が登場。全12カラーに。

yrohakoのXSサイズにニューカラーが仲間入り。全12色のラインナップへとパワーアップします。

新色:パッドマウント、アカサビ、パイプ、グレーチング、マンホール

既存:イロエットイエロー、アスファルト、セメント、ザッソウ、ノバナ、フェンス、アレイネオン

参考URL: https://yroeht.jp/yrohako/





◆製品詳細 YROEHT 第3弾オブジェクト「Ni(ニ)」

ー発売日 :2023年3月15日(水)より発売

ー販売場所:YROEHTオフィシャルオンライストア( https://yroeht.stores.jp/ )

ー販売方法:受注生産制。オーダーを受けてから、一つひとつ丁寧に印刷・製作します。

ーサイズ :900mm×300mm×360mm

ー展開 :Ni Bench (309036) 無地のベーシックモデル

Ni Bench Exclusive “Plant Cell” (309036) 限定プリントのエクスクルーシブモデル

ー価格 :Ni Bench (309036) 30,000yen Tax in: 33,000yen

Ni Bench Exclusive “Plant Cell” (309036) 35,000yen Tax in: 38,500yen

※ Exclusiveについては今後不定期に座面デザインのバリエーションをドロップ予定です。

※主に法人向けにサイズ・座面プリントのオーダーメイドを承ります。問い合わせは下記よりお願いします。



◆公式プレスリリース資料(PDFファイル)

https://prtimes.jp/a/?f=d76688-20230314-334e1c1bf410c9fbdb1d081664e182a4.pdf



◆掲載クレジット

YROEHT / イロエット

お客様のお問い合わせ先: info@yroeht.jp

公式サイト: https://www.yroeht.jp

Instagram:@yroeht___



◆法人/報道関係者様のお問い合わせ先

共同紙業株式会社 広報担当:垣下(かきした)

Mail:kakishita@yroeht.jp

※撮影用サンプル・掲載用画像データをご希望の際はご連絡ください。



〈使用した特殊加工段ボール:ペーパーハニカム〉

軽さと強さの両立を目指して航空産業の中で発達を見せたハニカム構造体。この構造体を段ボール製造に活かすことで生まれたペーパーハニカムは、紙製でありながら圧倒的な強度と軽さを両立しています。また上下方向の圧力に強く、温度湿度変化等による反りに対しても強力な耐性を有しています。このペーパーハニカムを応用することで耐久性とポータブル性の高いベンチを製作しました。ペーパーハニカムの製造は旭紙業株式会社にサポートいただきました。



◆YROEHTについて

コンフォータブルな違和感をコンセプトにしたインテリアオブジェクトブランド。



理想のプライベート空間ってなんだろう。暮らし方や働き方、そして生き方が変わりつつある時代。好きなモノで編集したはずの部屋なのに、どこか物足りなさを感じるー。イロエットが目指すのは、今まで作り上げてきた居心地の良い空間に、調和と刺激をもたらすオブジェクトです。ゆるやかに続いていく日常に、コンフォータブルな違和感を。



◆共同紙業

創業69年。東京都文京区のパッケージ専門商社です。段ボールケース、ギフトケース、紙器、ディスプレイ・POPの企画製造、包装資材の販売など幅広く承っております。



公式サイト: https://www.kyodo-p.co.jp











企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-13:45)