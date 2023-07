[株式会社MEAZ]

『アートを日常に』をコンセプトにアート文化発信を行なう“Collection of Art”は、東京を中心に精力的に創作をおこなっているジェレミー・ヤマムラの初作品集『DOGZZZ』を刊行致します。





JEREMY YAMAMURA初の作品集である『DOGZZZ』は、JEREMY YAMAMURAの手によって生み出される独自の世界観で描かれた犬をモチーフに、スケートやヒップホップ、グラフティなどストリートカルチャーをミックスさせているドローイングなど、独自の世界観を存分に味わえる内容です。数々のアパレルブランドやグッズにアートワークを提供するなど、JEREMY YAMAMURAが手がけた作品の世界に触れていただける作品集です。

2023年7月22日(土)より、銀座 蔦屋書店・OILby美術手帖にて先行販売致します。





また、作品集発売を記念し、銀座 蔦屋書店では2023年7月22日(土)~8月18日(金)まで作品展示『DOGZZZ』を開催致します。(2023年9月には、京都での展示を開催予定)

展示会場では、7月29日より、今回の書籍のスペシャルケースへ特別にドローイングを施した「metalBOOKCASE ARTWORK<ED 30>」の販売や、書籍表紙作品「『HOLY DOG』額装シルクプリント<ED 20>」なども特別発売致します。



COA <collection of art>では、『アートを日常に』をコンセプトに、現代アートからストリートアート、デザインなど、アートカルチャーでの新進気鋭アーティストの作品集を企画します。また同時に個展も各所にて企画し、アーティスト作品を広く触れて楽しんで頂ける機会を作ります。このアクションを通じて、日本でもアートを日常化し、様々なアーティストが自由に作品発表できる機会を増やす事で、新たなカルチャー醸成に繋げて参ります。

https://www.instagram.com/collection_of_art_jp/





<JEREMY's comment>

What began as a casual pastime has transformed into my everyday life. Painting

Dogzzz and embodying Dogzzz. Naturally, the Dog has evolved, grown wiser, taking

over 20+ years to reach this point - a duration that remains reasonable in Dog years!

It brings me immense excitement, and yet, still feels surreal to announce the launch

of my inaugural Art Book. Within its pages, you will discover a collection of my

works, created using various mediums and styles, each encapsulating the essence

of the Dogzzz. My hope is to elicit smiles and inspire moments of reflection, as I

humbly invite you into my world, my life: A DOGZZZ LIFE.





<本人コメント>

何気なく始まったただの落書きが、いつの日か私の日常となった。

Dogzzzを描き、Dogzzzと生活を共にし、Dogzzzとして生きる。

Dogzzzは進化し続け、成熟し、歳を重ね、気づけば共に20年以上の歳月が経っていた。

(犬の年月で言えば半分以下だけど!)

この度、自身初となる画集をリリースできることにとても興奮しているし、まだシュールで不思議な気持ちだ。

近年のキャンバス作品に加え、メディアや異なるスタイルでチャレンジしてきた様々な作品を収録したこの画集はバイブスを特に大切にしている。

Dogzzzのバイブスとは、人々にユーモアと笑顔を届ける、心地の良いものである。そんなバイブスをこの画集と共に皆さんに届けられたら嬉しい。

さあ、あなたを私の世界へ、私の人生へお招きします: A DOGZZZ LIFE.





■JEREMY YAMAMURA PROFILE

Jeremy Yamamura (born 1981)

started his art practice over two decades ago on the streets of Bordeaux.

He became a member of a prominent local graffiti crew and created his unique characters, DOGZZZ,

which aimed to spread positivity and provide social commentary.

In 2004, Jeremy moved to London and held his first art exhibition.

He later traveled to Japan in 2006, where he worked as a director and motion graphic designer

before fully dedicating himself to his art.

Jeremy has exhibited his works in galleries across Europe,

the United States, and Asia. He has also collaborated with renowned brands such as Converse and Muji.

In addition, Jeremy regularly participates in his local Tokyo community by creating murals to support creative entities.

DOGZZZ have been his lifetime propaganda!





ジェレミー・ヤマムラ(1981年生)

2000年頃、フランス・ボルドーでストリートアートを始める。

地元の著名なグラフィティ・クルーに所属しながら、ポジティブでソーシャルなメッセージを発信するユニークなキャラクター“DOGZZZ“を創作し、オーディエンスの心をわしづかみにしていった。

2004年ロンドンに移住し、初のアート展を開催。

その後、2006年に来日し、ディレクターやモーション・グラフィック・デザイナーとして活躍しながら、やがてアート活動に専念する。

ジェレミーはヨーロッパはもちろん、アメリカ、アジアなどワールドワイドの有名ギャラリーで作品を展示している。

また、コンバースや無印良品といった有名ブランドとのコラボレーションも行っている。

さらに、アートやクリエイティブフレンズとともに、クリエイティブな活動を支援するために壁画も制作している。

DOGZZZは彼の人生そのものだ!

Instagram: https://www.instagram.com/jeremy_yamamura/





■書籍概要

タイトル : DOGZZZ

著者:JEREMY YAMAMURA

発行日 : 2023年7月25日(火) *銀座 蔦屋書店では、7月22日(土)より先行販売致します。

価格 : 4,950円(税込)、本体価格4,500円

仕様:96頁 A5縦変型 上製本/初版500部限定(本人直筆サイン入り、シリアルナンバー付)

*シリアルナンバーはお選び頂けません

発行・発売:Collection of Art(株式会社MEAZ)

印刷・製本:藤原印刷株式会社

https://coajp.theshop.jp/



■metalBOOKCASE ARTWORK

タイトル : DOGZZZ metalBOOKCASE ARTWORK*書籍付

発売日 : 2023年7月29日(土)

価格 : 136,950円(税込)、124,500円(税抜)

サイズ:外寸260×184×19mm、内寸234×161×15mm

描写方法:acrylic brush、pigment ink

仕様:<素材>アルミニウム、<製作>レーザーカット、レーザー溶接、研磨、アルマイト梨地仕上げ

点数:30点(本人直筆サイン入り、EDナンバー仕様)

*metalBOOKCASEのEDナンバーと書籍のEDナンバーとは異なる場合が御座います

制作:ROCA

発行・発売:Collection of Art





■シルクプリント額装作品概要

タイトル : Holy Dog

発売日 : 2023年7月29日(土)

価格 : 79,750円(税込)、72,500円(税抜)

サイズ:<Print>524×419mm、<額装>H642×W523×D32mm

仕様:<Print>Giclee、Silkscreen2版、<額装>white polish wood

点数:ED20(本人直筆サイン入り)

企画・発売:Collection of Art

Printing:360°Graphic





■作品展示概要

タイトル : 『DOGZZZ』ARTBOOK release/Jeremy Yamamura

展示期間 : 2023年7月22日(土)~8月18日(金)

展示場所:銀座 蔦屋書店 カウンター前ガラスケース/GINZA SIX6F

*初日7月22日(土)14時~16時まで、作家在廊予定





9月には京都での展示も予定しており、詳細はCOAインスタグラムにて8月中旬に発表致します。





■お問い合わせ:Collection of Art/COA

HP:https://www.instagram.com/collection_of_art_jp/

MAIL:collectionofartjp@gmail.com

















