[株式会社グレスティ]

開催期間:2023年11月8日(水)~2023年11月14日(火)



日本各地やニューヨークなど国内外で活躍するDOG ARTISTのEIJI TAMURA(田村英史・タムラエイジ/所在地:東京都渋谷区)は、2023年11月8日(水)~2023年11月14日(火)の期間、大丸神戸店 8階アートギャラリーにて、EIJI TAMURA DOG ART EXHIBITIONを開催いたします。







日本各地やニューヨークなどで活躍するDOG ARTISTのEIJI TAMURA(田村英史・タムラエイジ/株式会社グレスティ/所在地:東京都渋谷区)は、2023年11月8日(水)~2023年11月14日(火)の期間、大丸神戸店 8階アートギャラリーにて、EIJI TAMURA DOG ART EXHIBITIONを開催いたします。



古くから人と共存してきた犬と言う存在。今や“ペット”ではなく、愛犬も当然家族と呼ばれる時代です。そんな大切な愛犬が、色鮮やかなあなただけの現代アートになります。EIJI TAMURA が描くドッグアートの特徴である、“カラフル&ポップ”。これは、本来動物が持っている豊かな表情を感じるままに表現しています。

愛犬が与えてくれる無償の愛が色鮮やかに見えるのをそのままキャンバスに描いています。会期中、世界で一枚だけの愛犬アートのオーダーを受付いたします。





【開催概要】

タイトル:EIJI TAMURA DOG ART EXHIBITION

開催場所:大丸神戸店 8階アートギャラリー(〒650-0037 神戸市中央区明石町40番地)

開催期間:2023年11月8日(水)~2023年11月14日(火)

10:00 - 19:00(最終日は17時閉場)

電話番号:078-331-8121









【オーダーの流れ】

1.サイズをご指定頂きます。

2.愛犬の写真を3~5枚程度メールにてお送り頂きます。

3.制作期間 約4~6ヶ月(時期により変動します)

*オーダーサイズは、F15・F30・F40・F50となります。

F50 (1167×910mm) ¥550,000(税込)

F40 (1000×803mm) ¥440,000(税込)

F30 (910×727mm) ¥330,000(税込)

F15 (652×530mm) ¥220,000(税込)



店舗などの壁画オーダーも受け付けております。

*詳しくはこちらまで https://eijitamura.com



【アーティストプロフィール】



20代の頃に旅していたニューヨークやロサンゼルスのストリートアートに影響を受け、ポップなカラーの犬を描くドッグアーティスト。



幼少の頃から絵を描き始め、20代よりグラフィックデザイナーとして、広告デザイン・アパレルデザインなどデザイナーとして活動した後、アート活動を本格的に開始する。犬と過ごしている時、自然と自分の愛犬を描き始めたのをきっかけに、ドッグアートが作品の中心となっていく。

全国各地の百貨店やギャラリー、ニューヨークなどで個展を開催。日本各地のお洒落なカフェやインテリアショップのウォールアートを描くなど、街中で作品を目にすることも。EIJI TAMURA DOG ARTは、犬が与えてくれる愛情や明るい表情を心のままに表現している。このカラフルな犬たちは、本来動物が持っている無償の愛や豊かな表情がとても色鮮やかに見えるのを、キャンバスにそのまま描いたものです。



「コロナ禍を経て、より家族や愛犬との絆が深くなっていくことを実感しています。おうち時間の中で、愛犬への愛を再確認した人も多いのではないでしょうか。かけがえのない家族の一員であるあなたの愛犬。一緒に過ごすことのできる時間は限られています。だからこそ、家族に向けてくれる愛犬の表情やたくさん注いでくれる愛情をアートにして、その大切な時間を形にするお手伝いができればと思います。今を共に過ごす愛犬や、今まで共に過ごした愛犬を、明るくポップに描きます。ぜひ大丸神戸店で作品をご覧になりにお越しください。」 EIJI TAMURA DOG ART



【 最近の主な活動 】



2023

9月11日-|東京|新宿伊勢丹 プロモーションイベント

5月23日-|東京|西武渋谷店 個展

4月19日-|新潟|新潟伊勢丹 個展

3月28日-|北海道|札幌三越 個展

2月24日|東京|新宿伊勢丹 丹青会 出展

2月21日-|広島|広島三越 個展

2月18日-|神奈川|paw's living 横浜マリン&ウォーク店 ライブペイント



2022

9月21日-|埼玉|そごう大宮店 個展

6月24日-|東京|MDPギャラリー中目黒 個展

4月12日-|北海道|札幌三越 個展

2月2日-|福岡|大丸 福岡天神店 個展

1月12日-|新潟|新潟伊勢丹 個展



2021

11月17日-|東京|西武池袋本店 個展

11月11日-|福岡|THE COLLECTION 出展

10月30日-|福岡|MONOGARARI LIVE 2021 ライブペイント

7月13日-|千葉|そごう千葉店 個展

6月30日-|愛知|松坂屋 名古屋 個展

6月15日~|広島|広島三越 個展

4月28日-|福岡|博多阪急 個展

4月6日-|北海道|札幌三越 個展

3月6日-|神奈川|MDPギャラリー鎌倉 個展

1月20日-|東京|西武池袋本店 個展









【スタジオ情報】

EIJI TAMURA DOG ART STUDIO

THIS IS MY STUDIO

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-31-18-305



【リンク】

WEB : https://eijitamura.com

Instagram : https://www.instagram.com/eiji_tamura

YouTube:https://www.youtube.com/@eiji_tamura





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-16:46)