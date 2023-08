[ニュージーランド大使館 エデュケーション・ニュージーランド]

ニュージーランドの学校の担当者と個別相談ができる機会をお見逃しなく!タレントの野口絵子さん、元ラグビー日本代表のカーン・ヘスケスさんのトークショーもお楽しみに!





ニュージーランド大使館 エデュケーション・ニュージーランドは、10 月1日(日)に4年ぶりとなる「ニュージーランド留学フェア2023」(協力:ニュージーランド政府観光局、ニュージーランド航空)を、六本木ヒルズ アカデミーヒルズで開催します。



今回の留学フェアでは、ニュージーランドから、世界トップレベルの小学校(5歳~)、中学・高校、国立総合大学、国立工科大学、私立高等教育機関、英語学校など45校(予定)の担当者が来日します。来場者がニュージーランドの学校や教育機関の担当者と個別相談ができる、年に一度のイベントです。



冒頭では、ニュージーランドの公用語※1の一つである、先住民マオリ語で歌う「ワイアタ」のパフォーマンスをお届けするほか、ニュージーランドへの留学を目指す小中高生・大学生や保護者のために、「ニュージーランド留学・観光最新情報セミナー」、「奨学金セミナー」、「留学生のためのキャリアセミナー」も同時開催いたします。また、今年はスペシャルゲストとして、ニュージーランドの教育とゆかりの深い、タレントの野口絵子さん、元ラグビー日本代表のカーン・ヘスケスさんのトークショーも予定されています。



教育水準が高く、治安が良く、人権が守られている国として知られるニュージーランドには、中学・高校生を中心に、日本から毎年約1万人※2の留学生が渡航しています。今年は、5つのテーマ※3:1.優れた教育 2.未来を見据えたデジタル教育 3.ウェルビーング 4.サステナビリティへの高い意識 5.多様性豊かで寛容な人々 を設け、ニュージーランドの教育・留学の知られざる魅力をお伝えいたします。



当日は来場者全員に、エデュケーション・ニュージーランドのオリジナル・エコバッグをプレゼントするほか、先着順で、ニュージーランドのカフェ文化が体験できる、ニュージーランド産のクッキーとコーヒーもプレゼントいたします。



■「ニュージーランド留学フェア2023」プログラム詳細

日時:2023年10月1日(日)12:45 ~ 17:00(入場無料、入退室自由)

会場:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ

東京都港区六本木6-10-1 森タワー49階

https://www.academyhills.com/aboutus/access/index.html

協力:ニュージーランド政府観光局、ニュージーランド航空

協賛:iki Espresso / Cookie Time Japan Co., Ltd.



プログラム

12:45-13:00 開会宣言・オープニング

ヘイミッシュ・クーパー駐日ニュージーランド大使による歓迎のご挨拶

ニュージーランド先住民マオリ語で歌う「ワイアタ(唱歌)」

13:00-13:30 ニュージーランド留学・観光最新情報セミナー

13:45-14:30 スペシャルトークショー1:ゲスト 野口絵子さん

14:45-15:30スペシャルトークショー2:ゲスト カーン・ヘスケスさん(元ラグビー日本代表)

15:40-16:25日本学生支援機構(JASSO)・トビタテ!留学JAPAN奨学金セミナー

16:30-16:50留学生のためのキャリアセミナー(株式会社ディスコ)



留学フェア特設サイト事前登録および詳細はこちら:

https://www.studywithnewzealand.govt.nz/ja/new-zealand-education-fair-japan

要事前参加登録



■参加校内訳

参加校一覧は特設サイトにてご覧いただけます



<種別>(一部重複)

小学校 5校

中学・高校 35校

国立総合大学 3校

国立工科大学 代表団体

私立高等教育機関 2校

英語学校 5校



<地域別> (一部重複)

オークランド 15校

クライストチャーチ 8校

ウェリントン 2校

ダニーデン 6校

クイーンズタウン 3校

ネーピア 2校

その他 10校



※1 ニュージーランドの公用語は、英語、先住民マオリ語、手話です。

※2 2019年エデュケーション・ニュージーランドのデータに基づく

※3 詳細は以下「ニュージーランドで学ぶ5つの理由」をご参照ください。

※4 本イベントは一般の生徒・学生やまた保護者向けです。教員、留学エージェントを含む教育関係者の方々は10月2日、3日開催の「【教育関係者向け】ニュージーランド留学セミナー・個別相談会」にご参加ください。

東京会場:10月2日(月)ザ・リッツカールトン・東京

詳細/参加登録:https://enzjapanagentseminar2023tokyo.peatix.com

大阪会場:10月3日(火)ザ・リッツカールトン・大阪

詳細/参加登録:https://enzjapanagentseminar2023osaka.peatix.com





「ニュージーランド留学フェア2019」の様子



【エデュケーション・ニュージーランドについて】

エデュケーション・ニュージーランド(ENZ)は、独立政府機関として、ニュージーランド政府の掲げる国際教育戦略に基づき、国際教育や教育交流がニュージーランド社会にもたらす社会・文化・経済面価値を創造する役割を担っています。ENZは、世界18か所に拠点を置き、約100名の職員が勤務しています。ニュージーランド国内の小・中学・高等学校、英語学校、私立高等専門教育機関、国立工科大学、国立総合大学等といった教育機関と連携を図り、また海外の拠点においては、ニュージーランド政府関連機関、海外政府機関、教育機関と協力して、未来教育の構築、ニュージーランド教育機関の国際化や国際交流の機会の創出に努めています。

ENZ公式サイト https://enz.govt.nz/

ENZ公式留学サイト https://www.studywithnewzealand.govt.nz/







1.優れた教育

ニュージーランドにある国立総合大学8校すべてが、「QS世界大学ランキング」で上位3%にランクインしています。ニュージーランドの教育機関で取得した学位や資格はニュージーランド国内、また国際的に認められているため、進学や将来のキャリアの幅が広がります。



2.未来を見据えたデジタル教育

ニュージーランドはデジタルイノベーションを推進する電子国家でもあるため、デジタル教育は小学校から始まります。イギリスのエコノミスト誌調査部門が毎年発表する「未来教育指数:Worldwide Education for the Future Index」において、ニュージーランドの教育制度は、3年連続英語圏で1位となるなど、生徒の将来を見据えたニュージーランドのデジタル教育は世界的に高く評価されています。



3.ウェルビーイング

ニュージーランドは留学生が安心して生活でき、自立できる環境が整っています。ニュージーランドは世界で初めて「留学生の生活保障に関する服務規程」を設けており、ホームステイの手配やメンタルヘルスを含め、留学生の生活面でのケアを保証しています。2017年には「留学生のためのウェルビーイング戦略」を設けるなど、政府としてさらに留学生の生活保障に力を入れています。



4.サステナビリティへの高い意識

Kaitiakitanga(カイティアキタンガ)という先住民マオリ語には、自らが自然の守り手として環境を大切にしよう、という意味が込められており、ニュージーランドの環境保護への取り組みの中核をなす理念となっています。ニュージーランドの大学はすべて、持続可能なキャンパスとコミュニティの構築・維持に取り組んでおり、研究・教育の分野でも積極的に貢献しています。



5.多様性豊かで寛容な人々

ニュージーランドは異なる文化や経験を持つ人々を受け入れ、留学生を温かく迎えています。ニュージーランドには、心をオープンにしてあらゆる国・文化の人々を受け入れる文化があります。優しさ、寛容、友情を大切にするニュージーランドでは、誰もが公平に扱われ、家庭も公共の場でも安全に暮らせる社会を基盤としています。また、マオリはニュージーランドの先住民であり、マオリ文化はニュージーランドの日常生活で重要な役割を担っています。たとえ短期間の滞在であっても、マオリの習慣や概念を学び、理解し、尊重することが大切です。ニュージーランドの学校や大学では、マオリ語のクラスも開講しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-21:46)