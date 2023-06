[株式会社 Tokyo International Gallery]

寺田倉庫(株)主催のTENNOZ ART WEEK・TAC GALLERY NIGHTも開催!



株式会社Tokyo International Gallery(品川・天王洲)では、新進気鋭作家・ayakaendoによる個展、

”when I see you, you are luminous” を開催いたします。







ayakaendoの作品は、自然の美しさだけでなくその内に秘められた「光」を写している。自己と他者の境界を溶かしていくように撮影された瞬間は、現実でありながら非現実的な未来を示唆しているようだ。

アニミズムの思想を通じて自然の持つ精神を想像することは、私たちが長い歴史の中で築いてきた人間中心の社会で一度立ち止まり、共生への道を見つけ出すことではないだろうか。今回の展示 ”wh

en I see you, you are luminous” では、作家が感じとる、自然から発せられた「光」によって自他の境界が溶けていく感覚を体験して頂きたい。







<アーティストステートメント>

'Kamuy Mosir'シリーズの始まりは、導かれるように突然思い立って行った北海道だった。COVID-19 の流行に制限された鬱々とした日々の中、謎の使命感とどうしようもない現状に救いを求めるようにして、自然や動物を撮らなければいけないと思った。私はそのとき本当に、自然だけが希望の光だと強くそう思っていた。

それからとりわけ自由のきかない家畜動物に無力なわたしを重ねながら、ひとつひとつ出会うものたちに光を当てて撮影していった。’光を当てる’ということは、わたしと’あなた'の境界線を溶かし、世界ともう一度出会い、響きあい、想像力を使うこと、’あなた'と親密になるための重要な方法であり、そしてしなやかに私たちを未来や非現実に連れてだしてくれる魔法の力だ。

’あなた’を見て想像するとき、’あなた’とが光で満ち溢れますように。生きものたちが発する空ろでしかし明るい光は、わたしの空間を満たしていた。









ayakaendoは、1994年生まれ。 2021年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。

自然と人為の境界について、またアニミズム的自然観をテーマに写真作品を制作発表している。

主な展示に、個展「Kamuy Mosir」(2021、KITTE 丸の内、東京 )、個展「the belief in Spiritual Beings」(2022、NADiff Gallery、東京)、「浅間国際フォトフェスティバル 2022」参加など。

主な受賞に「写真新世紀 2021」佳作入賞 ( オノデラユキ選 ) がある。



【 開催概要 】

・タイトル:when I see you, you are luminous

・会場:Tokyo International Gallery

・住所 :東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA ART COMPLEXII 2F

・開催期間:2023年7月7日(金)~ 2023年7月29日(土)

・オープニングパーティー :2023年7月7日(金)17:00 ~ 21:00

・TENNOZ ART WEEK

TAC GALLERY NIGHT :2023年7月7日(金)18:00 ~ 21:00

・休廊日:日曜、月曜、祝日



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-12:16)