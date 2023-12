[BlueOrder株式会社]

月が灯る雄大な太平洋と調和する至高の別邸がついにオープン。ボーダレスに海と繋がる空間で、伸びやかなひとときをご提供。2023年12月23日より会員限定でご利用いただけます。



BlueOrder株式会社(以下「弊社」といいます。東京都千代田区、代表取締役社長 武田崇嗣)は本日、千葉・南房総にて建設を進めていた会員制別荘ブランド「ADD Second House」2棟目となる「海と月の別邸」をオープンいたしました。

また、24年春に首都圏にてさらに1棟のオープンを予定しておりますことを、併せてご報告いたします。

ADD Second Houseの会員様は、今回の海と月の別邸と合わせ、24年春までに計3棟の別邸を利用いただけるようになる見込みです。







雄大な太平洋に浮かぶ月を眺めながら「本物の休息」を体感できる至高の別邸、東京都心から90分の南房総にオープン

「海と月の別邸」は、都心からわずか90分の距離にありながら、"本物の休息"を約束する究極のリゾート体験を提供します。

「海と月の別邸」では、自然の美しさと洗練された宿泊体験を融合させた空間で、現実を忘れリフレッシュしていただくことができます。

広大なテラスを備えた海の棟と月の棟からは、太平洋の息をのむような景観が楽しめます。また、個性豊かなスパ&サウナ、静かな瞑想室、そして穏やかなベッドルームが、日常の喧騒を忘れさせるような深いリラクゼーションの時間をご提供します。



物件概要

名称:海と月の別邸

物件所在:千葉県南房総市 以下非公開(会員さまのみに公開)

交通:東京都心より車で90分

構造・規模:鉄筋コンクリート造2階建

総建築面積(テラス等屋外含む):床面積603平米

間取り:各棟 2LDK(2BEDROOM)

設計:KENZO設計株式会社



サウナ付きのプライベートスパ、ラウンジ、オーシャンテラス、ルーフトップテラス、全館浄水を配備。五感を研ぎ澄ませ、思うがままの時間を過ごすための充実の設備を備えた海と月の別邸









海と月の別邸では、五感を研ぎ澄まし、日常の喧騒の中では味わうことのできない「今、ここ」の感覚に癒される時間をご提供いたします。セルフロウリュサウナを完備したプライベートスパ、ルーフトップテラス、ワインや地元のドリンクをお楽しみいただけるADD BARを併設したラウンジなどを備えています。



また、海と月の別邸が所在する南房総は、豊富な海と山の幸に加え、酪農発祥の地でもある食の宝庫。土地との触れ合いをお楽しみいただくための、ここでしか味わえない宿泊者限定のシェフズダイニング等のオプションや、南房総市で取れるハーブを用いたリトリートプラン等を会員限定でご提供しております。







昼の海のような爽やかでリゾート感を感じられる、爽やかな海の棟。

月に照らされる夜の海を感じられる、シックな月の棟。

ご滞在のシーンに合わせ、お好みの棟でゆったりとした時間をお過ごしください。

※両棟を貸切いただく事も可能です。



24年春、首都圏にてさらに1棟のオープンを予定。計3棟が利用可能に





ADD Second Houseでは、2024年春までに、首都圏にてさらに1棟をオープンを予定しております。

既存の建物をフルリノベーションしてご提供することで、企画から利用開始までの期間を大幅に短縮し、現在情報公開させていただいている沖縄・古宇利島と屋久島の2棟に先立ち、2024年春頃のオープンを目指しております。

オープン時期や詳細が確定次第、会員権をお持ちのお客様からご案内させていただきます。



唯一無二の別邸を完全会員制で届ける「ADD Second House」とは







「ADD Second House」は、唯一無二の別邸を厳選された会員のみで共有する会員制セカンドハウスブランドです。

忙しい日常を送る皆さまに本物の休息を届けることをコンセプトに、別邸の維持・管理に煩わされない完全会員制の「利用権」という形態で、国内の至高の別邸を共有することが可能です。

ADD Second Houseの会員権を持っていれば、提供するすべての拠点に滞在することができます。

現在、ADD Second Houseでは海と月の別邸を含め4つの別邸を情報公開しており、今回の「海と月の別邸」オープンにより、2023年内に2棟の別邸が利用可能となります。

今後3年以内に30拠点分の用地取得を目指しております。



会員権を購入いただくと、全国の別邸の予約枠が年間7泊分付与されます。この予約枠は全ての別邸で利用でき、今後新たに公開される別邸でも利用可能です。

面倒な維持・管理の煩わしさから解放され、年を経るにつれて全国に自分の「第2の故郷」が増えていく、全く新しいライフスタイルを提供いたします。

会員権は譲渡・相続可能で、資産としての流動性も最大限確保しております。



ADD Second House 会員権(第6期販売分)詳細

会員権種別:ADD Second House 会員権

利用開始日:2024年1月1日

利用可能な施設:すべてのADD Second House(今後オープンする施設を含む)

優先予約枠:無料にて年間7泊の予約枠が付帯(※ハイシーズン連泊制限あり)

追加予約枠:優先予約枠全枠の予約後、8泊以降は宿泊予定日の14日前より無料にて追加予約が可能(※3泊以上の連泊制限あり)

宿泊の贈答:可能(会員ご本人が宿泊しない場合も所定の手続きにより可能)

標準付帯:会員専用アプリケーション(宿泊日の電子キー付)、無制限チャットサポート、ADDが厳選した周辺の観光案内付き会員専用サイト

オプション:ハイヤー送迎、シェフズダイニング、BBQ機材と食材セット、朝食、出張スパ、フラワーブーケなど、各別邸の地域特有のオプションを予約時に選択可能(一部有償)

入会価格:950万円(消費税込)(内訳:入会金価格300万円(消費税込)、保証金価格500万円、会員登録費用・事務手数料150万円(消費税込))

年会費:50万円(消費税込)

VIP会員:3口以上ご購入の際は、通常会員の全サービスに加えVIP限定のコンシェルジュデスクが滞在をサポートするほか、有利な年会費価格をご案内させていただきます。

※第6期販売は所定の口数に達し次第終了し、第7期販売に移行いたします。

※第7期販売では入会金や年会費の価格が変わるほか、利用開始日が第6期よりも後になります。

※詳細は公式サイト( https://add-second-house.com/ )よりお問い合わせください。



会社名:BlueOrder株式会社

代表者:武田崇嗣

設立:2015年11月

事業内容:会員制別荘ブランド「ADD Second House」の運営

URL: https://add-second-house.com/

Instagram: https://www.instagram.com/add_second_house/

ニュースレター: https://add-second-house.com/#newsletter



