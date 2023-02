[株式会社SEVEN DAYS]

2種類のビタミンC誘導体*1と、ヒアルロン酸を配合。なめらかな使い心地で、みずみずしく健やかなツヤ肌へ。



日本発のクリーンスキンケアブランド「DAMDAM(ダムダム)」は、ブランド初となるビタミンC美容液「ビタミンC+ヒアルロニックセラム」を3月13日(月)より販売開始いたします。







新登場「ビタミンC+ヒアルロニックセラム」は、春の訪れとともに旬を迎える日本の柑橘「甘夏」のみずみずしい香りとともに、日本生まれの開発技術と、肌を健やかに導く成分*2を選りすぐり配合。“感情、感覚、気づき”を表すDAMDAMのフィロソフィーのもと、心地よく肌と心を満たすプロダクトに仕上げました。冬の乾燥の名残りが気になりつつも、だんだんと紫外線も強まるこれからの季節に向けてのスキンケアに最適です。



*1 3-0-エチルアスコルビン酸(製品の安定剤)、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(製品の安定剤)

*2 3-0-エチルアスコルビン酸(製品の安定剤)、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(製品の安定剤)、グリチルリチン酸2K(肌荒れ防止成分)、オタネニンジン根エキス(高麗人参/整肌成分)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)、レウコノストック/ダイコン根発酵液(整肌成分)





FEATURES 1:界面活性剤不使用、三相乳化技術を用いた滑らかなテクスチャー







乳液のような軽やかな使い心地を実現するために、三相乳化技術*3を起用。界面活性剤を使用せずともなめらかなテクスチャーを生み出すことで、使うたびに心地よさを感じていただけるように仕上げました。

*3 界面活性剤を使用した製品に比べ、保湿力(肌水分量)を10%以上持続させる効果があります(自社調べ)。





FEATURES 2:キー成分に、2種類のビタミンC誘導体*1 とヒアルロン酸を配合







水溶性ビタミンC誘導体(3-0-エチルアスコルビン酸/製品の安定剤)と、油溶性ビタミンC誘導体(テトラヘキシルデカン酸アスコルビル/製品の安定剤)の2種類を使用しています。また、乾燥しがちなビタミンCセラムにヒアルロン酸を配合することで、保湿ケアしながら、肌をハリよくつややかに、透明感をアップ*4させます。

*4 うるおいを与えて透明感をもたらす





FEATURES 3:愛媛県産甘夏の爽やかな香りで、気持ちを前向きに







春から初夏に向けて旬を迎え、古くから日本で親しまれてきた「甘夏」。瀬戸内の豊かな環境にて太陽の光をたっぷりと浴びた「甘夏」は、粒一つ一つが大きく、弾けるみずみずしさと、爽やかな香りが広がります。また光毒性がなく朝の使用も可能です。洗顔、化粧水で潤したあとに、軽くマッサージしながら浸透させ、オイルやクリームで整える。そんな毎日のスキンケアシーンを、より前向きで尊い時間へと昇華します。





EVENT INFORMATION イベント情報



新商品の発売を記念して、表参道と代官山にてイベントに参加します。「ビタミンC+ヒアルロニックセラム」をいち早くお試しいただけるほか、季節の変わり目や花粉など、春の肌トラブルに寄り添うアイテムを取り揃えてお待ちしております。



■ POP UP SHOP in SPIRAL

開催期間: 3月13日(月)~4月2日(日)

開催場所: 表参道「SPIRAL(スパイラル)」エントランス

住所: 東京都港区南青山5丁目6-23

https://www.spiral.co.jp/

※愛媛・今治タオルブランド「ROYAL-PHOENIX of the seas(https://royal-phoenix.jp/)」との共同開催



■ in DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS

開催期間: 3月24日(金)~4月6日(木)

開催場所: 代官山 蔦屋書店2号館 1階 建築デザインフロア

住所: 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 T-SITE 蔦屋書店

※書店内フェア「SPRING SWING」にて出展

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/31846-1838190219.html





PRODUCT INFORMATION 製品情報



製品名: ビタミンC+ヒアルロニックセラム

販売価格: 7,920円

発売日: 2023年3月13(月)

販売先: DAMDAM公式オンラインストア

https://damdamtokyo.com/ja





DAMDAM について







「DAMDAM」は、日本の職人技と伝統的な自然成分から生まれた「MADE IN JAPAN」のクリーンスキンケアブランドです。日本独自の文化とそれを生み出す職人をサポートしながら、スキンケアという尊い文化を大切に、紫蘇やコメヌカ、こんにゃくなど古くから日本で伝統的に使われている成分を使用しながら、ミニマルで肌と心を満たすリチュアルを提案しています。

「Made in Japan」は、何世紀にも渡って納得いくまで繰り返し磨きをかけて、 創り上げた品質の代名詞です。それは、我々にとって美しく、大切なものであり、 古来の技をサステイナブルでモダンな形で受け継いでいきたいと考えています。

日常をすこし贅沢に、自分自身・環境・そして大切な人とのつながりを育むために。

2022年より「1% for the Planet」に加盟し、売り上げの1%を環境保護団体へ寄付しています。



