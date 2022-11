[株式会社かわむらやさん]

2022年の牡蠣シーズン到来を記念し、東京・広島で期間限定のイベント出店やポップアップも実施



広告やプロモーションの企画制作を行う株式会社かわむらやさん(代表:河村 知里・本社所在地:東京都渋谷区)は、代表の出身地である広島県の名産品「牡蠣」をテーマとしたアパレルブランド「The World is My Oyster」の新作として、倉橋島海産(広島県呉市)の人気商品「牡蠣屋がつくった絶品カキフライ」から着想した新作を2022年11月1日(火)から発売します。オンラインショップでの販売に加え、同日~11月9日(水)にひろしまブランドショップ TAU(銀座)で、2022年11月23日(祝)牡蠣の日にアルパーク(広島)で、店頭でも新作を販売いたします。







■大粒でジューシーな倉橋島海産のカキフライをイメージしたアイテム

今季アイテムのインスピレーションは、広島県呉市の倉橋島海産の人気商品「牡蠣屋がつくった絶品カキフライ」から。キービジュアルで着用したDeep Fried Oyster Long Sleeve T-Shirtsは「大ぶりの愛らしい牡蠣の剥き身」「半分だけ衣を纏った牡蠣」「完成系のカキフライ」3つの牡蠣を胸元に大胆に配置しました。牡蠣の味を引き立てる衣は、繊細なチュールギャザーで表現。揚げたての照り感をイメージし所々にラメチュールを取り入れています。カキフライは最も人気の高い牡蠣料理の一つであることから、オイスターラヴァーにとって愛着の湧くアイテムを目指してモチーフに採用しました。また、カキフライモチーフの雑貨アイテムとしてOyster Key Charm(3種)も発売。いつでもどこでも牡蠣やカキフライを身につけることのできる、インパクト抜群のキーチャームです。



◯倉橋島海産株式会社

広島県呉市倉橋島の牡蠣の養殖事業者兼加工メーカー。徹底した品質管理と、熟練した職人による目利きで、身入りが良く、本当に美味しい広島かきを販売。安心・安全の追求にも力を入れており、カキフライの製造工場はHACCP(SGS HACCP)認証を取得し、原料の受入から製品の出荷まで、徹底した品質管理に努めている。

https://www.kurahasij.co.jp/



★The World is My Oyster × 倉橋島海産コラボレーション記念特典★

倉橋島海産とのコラボレーションを記念し、カキフライを着て食べて楽しめる、数量限定の特別セット「Let's Deep Fry & Deep Enjoy Oysters Set」を販売いたします。





【Let's Deep Fry & Deep Enjoy Oysters Set】 ¥14,000(税抜)

セット内容:

・Deep Fried Oyster Long Sleeve T-Shirts

・倉橋島海産 牡蠣屋がつくった絶品かきフライ(1パック8粒×4トレー)

*画像は1トレーですが、4トレーのセットになります。





■牡蠣の妖精をイメージしたフーディも新登場

フーディの新作として、牡蠣の妖精をイメージしたOyster Fairy Hoodieが仲間入りします。身入りの良い豊かな牡蠣を意識し、袖にたっぷりとチュールをあしらい、ボリュームのあるビッグシルエットに仕立てました。カラーはホワイトとブラックの2色展開で、ホワイトは貝柱から連想したベージュのリボン、ブラックはひだから連想したグレーのリボンを通しました。







■イベント情報

The World is My Oysterの新作発売と、今季の牡蠣シーズン到来を記念し、東京と広島で以下の日程でイベント販売を実施します。ぜひお立ち寄りください。



<ひろしまブランドショップTAU(東京)>

「牡蠣食う研(広島県観光連盟)特設コーナー」で新作のDeep Fried Oyster Long Sleeve T-Shirtsをはじめとするアパレルや雑貨を販売いたします。

- 日時:2022年11月1日(火)~9日(水)10:30~19:00

- 場所:ひろしまブランドショップTAU

東京都中央区銀座1丁目6−10(Google Map : https://g.page/tau_hiroshima?share)



<ALPARK(広島)>

イベント「牡蠣の日!inアルパーク」に参加いたします。新作のDeep Fried Oyster Long Sleeve T-Shirts、Oyster Fairy Hoodieの他、アパレルや雑貨を販売いたします。

- 日時:2022年11月23日(祝)10:00~17:00

- 場所: アルパーク西棟2階Open MUJI

広島市西区井口明神1丁目16−1(Google Map : https://goo.gl/maps/xzj7dV5iCMM8Eazd8)

*クリエイティブスタッフが在中します。



<広島駅ekie しま商店(広島)>

The World is My Oysterのポップアップストアをオープンいたします。新作のDeep Fried Oyster Long Sleeve T-Shirts、Oyster Fairy Hoodieの他、アパレルや雑貨を販売いたします。

- 日時:2023年1月6日(金)~8日(日)9:00~21:00*最終日は18:00まで

- 場所:JR広島駅ekieNORTHエリア2階しま商店

広島市南区松原町1-2(Google Map : https://goo.gl/maps/pCJMv563beks554P6)

*期間中10:00-12:00/13:00-18:00はクリエイティブスタッフが在中します。





■The World is My Oyster ブランドインフォメーション

− The world is my oyster. ウィリアム・シェイクスピアの喜劇に登場するこの一節は、牡蠣殻を開けて中の真珠を取り出すように、望めば求めるものを手に入れられる、”世界はわたしの思いのまま”という意味を持っています。ちなみにロンドンの交通ICカードは“どこでも思いのままに行ける”という意味からOyster Cardという名前がついています。また、牡蠣は栄養豊富で滋養強壮に効果的なことで知られ、海外ではセックスフードといったイメージを持つユニークな食べ物でもあります。The World is My Oysterは、そんな牡蠣のパワーを味方につけて身に纏う人の魅力をさらに引き出し、着ることで牡蠣を食べるような気持ちの高まりを感じられるコレクションを目指す、牡蠣がテーマのアパレルブランドです。



<オンラインショップ>

https://oyster.fashionstore.jp ★新作は11月1日(火)11時~販売開始



<Instagram>

https://www.instagram.com/theworldismyoyster___/



*取扱店舗情報は随時Instagramにて更新予定です。





■運営会社

株式会社かわむらやさん(代表取締役 河村 知里)

○河村 知里(クリエイティブディレクター/プランナー)

1989年広島県広島市生まれ。立教大学現代心理学部卒。スパイスボックス、博報堂ケトルを経て、2019年に株式会社かわむらやさんを設立。業種/商材を問わず、多様な企業や自治体等のコミュニケーション施策を支援している。 2020年に地元広島の牡蠣のPRとクリエイションを重ねた取り組みとして、The World is My Oysterを立ち上げる。



