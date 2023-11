[グランツリー武蔵小杉]

全国の有名ロースタリーのコーヒーが自由に味わえる!至福の4日間



セブン&アイ・ホールディングスが運営する大型ショッピングモール『GRANDTREE MUSASHIKOSUGI<以下、グランツリー武蔵小杉>』(神奈川県川崎市新丸子東3-1135-1)では、2023年11月23日(祝・木)~11月26日(日)の4日間、毎年大好評をいただいているスペシャルティコーヒーのイベント『 WE LOVE COFFEE vol.4 』を開催します。







WE LOVE COFFEEについて

巷で話題のロースタリーカフェ(自家焙煎珈琲店)を集め、ロースター(焙煎士)から直接コーヒー豆を購入できるイベントとして2020年にスタートしたスペシャルティコーヒーの祭典。本イベントではお客様の“運命的なコーヒーとの出逢い”のために、コーヒーの試飲もフリーでご提供しています。ロースターの手しごとによるこだわりの一杯を飲み比べながら、新たなコーヒーとの出逢いをお楽しみください。



4回目で辿り着いた「22の名店」

近年、世界的な盛り上がりを見せる第3次コーヒーブームの中で、国内の自家焙煎珈琲店の数は今や全国で4,000店を優に超えると言われています。

そこで、第4回目となる『WE LOVE COFFEE』では、これまでの開催で10万杯以上の試飲とコーヒー豆を販売してきた実績をもとに、日本のスペシャルティコーヒー業界を牽引する見逃せない名店から、新たに注目したいロースタリーまで、多彩な魅力を持つ22店舗のロースタリーカフェを集めました。

コーヒーは、豆本来の品質はもちろんのこと、ロースターの焙煎方法とその技術によって引き出される味も大きく変わります。コーヒーへの愛と情熱に溢れる焙煎士たちが、独自に追求しこだわりを表現した、まさに「作品」と呼ぶにふさわしい個性豊かなコーヒー豆を、今回も多数お届けします。





【イベント概要】

名称:WE LOVE COFFEE vol.4

日程:11月23日(祝・木)~26日(月)10:00~18:00

※会期中、11/23~24と11/25~26で出店ロースターが入れ替えとなります。

入場料:無料

場所:グランツリー武蔵小杉 1階 AQUA DROP特設会場(東京急行電鉄・JR東日本「武蔵小杉駅」から徒歩4分)

主催:グランツリー武蔵小杉

企画・運営:株式会社シンクロ

パッケージイラスト:西田 真魚



イベントURL:https://grand-tree.jp/event/3000009161/







コーヒー豆スタンプラリーも同時開催!

会場でコーヒー豆をご購入いただくと1店舗につき1スタンプを押印。集めたスタンプの数によってマグやステッカーなどのWE LOVE COFFEEオリジナルグッズがもらえる、イベント開催を記念した限定のスタンプラリーです。

(※各日先着順でなくなり次第終了となります。)



PART1(11/23~24)出店ロースタリー





⚫︎ETHICUS coffee roasters(静岡)



ROASTER:山崎 嘉也

国内外のイベントやショーに数多く出店しているETHICUS(エートス)。ラボのようなシンプルな空間でつくられるのは、丁寧なソーティングを経た生豆を自家焙煎した新鮮なコーヒー。今年は2022年のミラノバリスタチャンピオンシップで1~3位の競技者が使用したことでも名を馳せたインマクラーダ農園の豆を掲げての参加。



⚫︎G☆P COFFEE ROASTER(初台)



ROASTER:実 豪介

深煎り専門店として名高い渋谷区の隠れ家的コーヒースタンド。ネルドリップ抽出による一杯は、深い味わいと果実味あふれる香りの余韻が楽しめる。今回は同店が“究極の深煎り”と語る「極深グァテマラ」を紹介予定。唯一無二のハードローストの魅力を今年もお届けする。



⚫︎石かわ珈琲(北鎌倉)



ROASTER:石川 新一

北鎌倉の高台にあるスペシャルティコーヒー専門店。常時10種類ほどのシングルオリジンの他、それを素材とした中煎り・中深煎り・深煎りの3つのオリジナルブレンドも提供している。今回は昨年のイベントで早々に完売した深煎りのラインアップを充実。高品質のスペシャルティコーヒーだからこそ生まれる深煎りの味わいにも注目。



⚫︎OBROS COFFEE(郡山)



ROASTER:荻野 稚季

郡山育ちの兄弟による、今メディアでも注目のロースタリー。フルーツのようにフレッシュで、香り高いクリーンな味わいのコーヒーが特徴。“提案型”のスペシャルティコーヒーショップとして、一般的な苦味や酸味といった括りにとらわれず、お客様一人ひとりに合わせた味、新しいコーヒーとの出会いを提供している。



⚫︎KEYAKI COFFEE(仙台)



ROASTER:松木 勇介

本イベント初出店。仙台に2店舗を構えるスペシャルティコーヒー専門店。店頭では常時10種類以上の豆を幅広く取り揃える。丁寧な焙煎・抽出によって豆本来の「甘さ」が最大限に引き出されたKEYAKIのコーヒーはクリーンで甘く、後味にも甘い余韻が広がる。同店から紡がれる新しい縁にも注目したい。



⚫︎FRANKLIN’S CAFE COFFEE ROASETERS(那須)



ROASTER:加地 吉則

国際バリスタ資格を持つ加地氏による世界基準の洗練されたカップが味わえる、自家焙煎珈琲店の多い那須エリアを代表するロースタリーカフェ。今年、某人気TV番組でも「飲んでいるうちに美味しさが変化していく」と評されたその多彩な味を求め、全国各地からコーヒー好きが訪れる。



⚫︎YAZAWA COFFEE ROASTERS(立石)



ROASTER:広田 賢一郎

築地場外市場の路地裏、テイクアウトのスペシャルティコーヒースタンドとして一躍話題になり現在は京成立石駅前で営業中。SCAの資格も持つ広田氏の人気の理由は焙煎の再現性へのこだわり。提供するシングルオリジン3種の産地はできるだけ変えず、お客様の「あの時飲んだ、あのコーヒーを」のリクエストに答えている。



【その他の出店ロースタリー】



(※左上から時計回りに)

⚫︎ENgravecoffeeroastres(世田谷)

ROASTER:加藤 勇太

⚫︎コフィノワ COFFEE NOVA(蔵前)

ROASTER:高橋 史郎

⚫︎豆こねくと(武蔵小杉)

ROASTER:高橋 正行

⚫︎little flower coffee(瀬戸/愛知)

ROASTER:本田 順也

PART2(11/25~26)出店ロースタリー※五十音順





⚫︎TRUNK COFFEE(名古屋)



ROASTER:鈴木 康夫

世界バリスタチャンピオン最多輩出国のデンマークで日本人初のバリスタとして活躍した鈴木氏による技術のもと、名古屋を拠点に日本のコーヒーシーンをリードし続ける同店は、世界的にも有名な「ORIGAMIドリッパー」を開発したことでも知られる。今年も世界中から愛される浅煎りでフルーティーな至福の一杯を提供する。



⚫︎ROSTRO(代々木公園)



ROASTER:清水 慶一

上質なスペシャルティコーヒーを提供するメニューのないコーヒー専門店として知られるROSTROは、コーヒー業界でレジェンド的存在でもある清水氏のブランド。今回紹介する「Leon」はIIAC国際カフェテイスティング協議会2020年大会のエスプレッソ部門で金賞を受賞。世界が認めた味を届ける。



⚫︎SOL’S COFFEE(蔵前)



ROASTER:アライ リエコ

「毎日飲んでも体にやさしい」をコンセプトに、都内を中心に5店舗を展開する他、コーヒー器具ブランドもプロデュースするなど、トータルでコーヒーのある暮らしを提案。コーヒーは、ニュークロップと呼ばれる採れて1年以内の新しい豆を2度ハンドピッキングし丁寧に焙煎したもの。やさしく、クリアで芳醇な味わいを実現している。



⚫︎Amameria Espresso(武蔵小山)



ROASTER:石井 利明

数々の協議会で審査員も務める石井氏によるロースタリーカフェ。若手の育成にも熱心で、本イベントにも同店で経験を積んだロースターが参加している。今年はWBC2022のチャンピオンも優勝したという、コーヒーチェリー酵母を使ったダブルアナエロビック精製の特別なロットのコーヒーを紹介。



⚫︎amillcoffee(周南/山口)



ROASTER:酒井 直樹

都内コーヒーイベントは初参加。山口県周南市の、夫婦で営む自家焙煎コーヒー店。夫の直樹氏はWCTCで3度の優勝、妻のアンナ氏はJapan Brewers Cup2016で入賞経験を持ち、焙煎から抽出まで二人三脚でコーヒーに向き合っている。当日はamill定番の深煎りブレンドを中心に紹介予定。



⚫︎UNLIMITED COFFEE ROASTERS(押上)



ROASTER:松原 大地

自社焙煎のコーヒーが国内外の大会で20回もの受賞歴を誇り、プロフェッショナルバリスタによる上質なドリンクが体験できるスペシャルティーコーヒーバーとしても話題。今回は、国内では同社のみが取り扱う、世界大会でも活躍した、エチオピアのシャキソのナノロットを中心に幅広くラインアップ。



⚫︎inuit coffee roaster(葉山)



ROASTER:乾 智彦

葉山発・深煎りを専門とするスペシャルティコーヒー店。CQI認定Qグレーダー資格を持つ乾氏が、深く煎ってもコーヒー本来の個性が残る豆を厳選。深煎りでもクリーンなアフターテイストになるよう丁寧に焙煎されたコーヒーが味わえる。今回も定番3種のブレンドのほか、シングルオリジンも同店人気のエチオピア産などを取り揃える。



【その他の出店ロースタリー】



(※左上から時計回りに)

⚫︎IOLITE COFFEE ROASTERS(烏丸/京都)

ROASTER:吉田 大輔

⚫︎KUROMON COFFEE(黒門)

ROASTER:八田 洋輔

⚫︎コクテール堂 韮崎工場(山梨)

ROASTER:林 道男

⚫︎Life Size Cribe(国分寺)

ROASTER:吉田 毅







※会場にはロースターが不在の場合もございます。予めご了承くださいませ。



