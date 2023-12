[株式会社リーフ・パブリケーションズ]

全国から約50蔵250銘柄が京都に集合!秘蔵酒や熟成酒、クラフト醸造酒など多様なお酒がラインナップ。30万円を超える超プレミアムSAKEも一律価格でお試しできるプレミアム&燗SAKEバーも登場!



Sake World Summit in KYOTO実行委員会(所在地:京都市山科区、事務局:株式会社リーフ・パブリケーションズ)は、2024年3月30日に、京都・岡崎にある京都市勧業館[みやこめっせ]にて、京都最大級の日本酒の祭典「Sake World Summit in KYOTO」を開催する運びとなりましたので、お知らせいたします。









<見どころ>

1.多彩な日本酒が集結

全国から約50蔵 約250銘柄が集合!酒蔵秘蔵の非売品や長期熟成酒、クラフト醸造酒など多様なラインナップが実現!オリジナルおちょこを片手にお酒券でお好みの銘柄を飲み歩いていただけます。今回はなんとハワイの蔵元も参戦。まだまだ広がりを見せる酒ワールドを堪能ください!



2.プレミアム&燗SAKEバーが登場

酒蔵の超秘蔵酒や熟成酒などが1 杯から試せるバーが登場します。中には4合瓶(720ml)で30万円を超える超プレミアムSAKEなども、こちらのバーでは1杯一律2,000円でお試しいただけます。また熱燗DJつけたろうさんによる、熱燗もご提供。



3.様々なステージイベント

最近注目されているクラフト醸造酒や熟成古酒の魅力、日本酒を「飲める資産」へと育てるNFTの仕組みや、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた動きが加速する「伝統的な酒づくり」についてなど、もっと日本酒が楽しくなるステージイベントをご用意しています!



4.京都の人気飲食店によるアテ

京都の人気飲食店15店舗が登場!豚角煮、鳥唐揚げ、生ハム、ヤツハシアイスなど、日本酒にぴったりのアテをご提供いたします。(※別途有料)



5.NFTで保有する楽しみ

「Sake World Summit in KYOTO」はシンプルに飲んで楽しいイベントでありながら、「Sake World NFT」で販売されている商品のショーケースとなっており、実際に飲んで酒蔵と交流しながら自分だけの“推し酒”を見つけるためのイベントでもあります。出品酒はすべてNFTマーケットでご購入いただけますので、購入前にご検討いただく機会としても活用いただけます。会場内にNFTウオレット開設のための案内ブースをご用意いたしますので、お気軽にご利用ください。(Sake World NFTで商品購入の際に熟成オプションを選択した場合、熟成後の引換券がNFTとして発行される仕組みです。詳しくは https://sakeworld.jp/event/sakeworldnft/ をご覧ください)



<実行委員長 増田徳兵衞氏からのひとこと>

日本酒は、新酒の美味しさもさることながら、江戸時代の文献などでもあるように、熟成を経ても価値ある美味しさが広がり、そのことに今、世界が気づきはじめています。また新しい米や酵母でのチャレンジ、オーガニックやナチュラル思考での取り組み、樽での熟成、アッサンブラージュなど、様々な取り組みが日本各地で進められており、江戸時代にほぼ今の酒造りが完成されて以降も、まだまだ発展中です。また一方ではハーブやフルーツなど多彩な副原料も楽しむクラフト醸造酒などの新しい広がりを見せ、まさに今、日本酒業界は新しいフェーズを迎えようとしています。日本が誇る伝統文化・産業である日本酒と、NFTの技術の融合も実に面白い。“日本酒を飲める資産に”というチャレンジもワクワクしています。ワインの世界では、すでに資産としての側面が形成されてからも歴史は長く、並んで二次流通市場の整備によるSAKE経済圏の発展にも注目しています。飲んで楽しい、熟成して楽しい。保有して楽しい。日本酒の価値を最大化していくための取り組みはまだまだ先が長いですが、どうかお付き合いくださいますようお願いいたします。



<参加予定酒蔵>

秋鹿酒造/ 池田酒造/ 池本酒造/ 泉酒造/ 伊藤酒造/ 稲とアガベ/笑四季酒造/太田酒造/ 岡田本家/ 小浜酒造/ 賀茂泉酒造/ 北川本家/ 北島酒造/ 熊野酒造/ 佐々木酒造/ 島崎酒造/ 招徳酒造・三馬力社/ 城陽酒造/ 瀬古酒造/ 多賀/ 田中酒造/ 田辺酒造/玉乃光酒造/長龍酒造/ 土田酒造/ 東和酒造/浪乃音酒造/仁井田本家/ハクレイ酒造/ ハッピー太郎醸造所/ 平井商店/ 平瀬酒造/ 平田酒造場/富久錦/藤居本家/藤本酒造/増田徳兵衞商店/松井酒造/ 美冨久酒造/ 都鶴酒造/与謝娘酒造/ Islander Sake Brewery(50音順)

※変更になる場合があります。



<参加予定飲食店>

一政/ぞろんぱ/酒呑気びんご/だしKen 蔵/箸づめ/トレオット/spiceカレーfam /ひとしお/京のむすびめ/すぎだま さけのみせ/タナゴコロ/雑魚や/みくり桑/せつ/マールカフェ

※変更になる場合があります。



<開催概要>

■ 開催日 : 2024年3月30日(土) 2部制(1部:11:00~13:30/2部:14:00~16:30)

■ 場所 : 京都市勧業館 みやこめっせ 3F展示場

■ 入場券 :(前売)3,900円、(当日)4,200円 /おちょこ、1,500円分のお酒券付き

※フードは現金でのご購入になります。

■ 限定 : 1部・2部合計 5,000名

■ お問合せ:sakeworl.nft@leafkyoto.co.jp



【主催】Sake World Summit in KYOTO実行委員会【共催】京都府、京都市【後援】日本酒造青年協議会、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)、(公社)京都府観光連名、(公社)京都市観光協会、(公財)京都文化交流コンベンションビューロー、京都商工会議所、京都信用金庫、株式会社エフエム京都、他 【協力】京都市交通局【協賛】MS-AIR【事務局】株式会社リーフ・パブリケーションズ(2023.12.13時点)







<お申し込み方法>

■ 下記URLもしくは、二次元バーコードからお申し込み頂けます。

https://sakeworld-nft.com





※飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。 妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。



