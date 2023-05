[PerkUP株式会社]

企業のオフサイトミーティングやチームビルディング合宿、合宿型ワーケーション等の一括手配サービス「コワーケーション.com」を運営するPerkUP株式会社(本社:長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役CEO:浅生亜也、代表取締役COO斉藤晴久、以下「コワーケーション.com」)https://co-workation.com/ は、第一生命保険株式会社、株式会社NTT DXパートナーおよび株式会社ブレインスリープと連携し、コワーケーション.comの利用企業向けに、宿泊型の従業員向け睡眠改善プログラムの実証実験を開始いたします。







実施背景:

日本はOECD加盟国の中で睡眠時間が最も短く、かつ年々短くなる傾向にあります。

継続的な睡眠不足により睡眠負債が蓄積すると、日中の集中力低下、精神状態の悪化、生活習慣病を含む様々な疾病リスクの増大に繋がります。また睡眠時間が確保できないだけでなく、質の高い睡眠を取ることができない等、自身の睡眠に何らかの不満を抱えている人も多く、睡眠の問題は現代日本人にとって中心的な健康課題の一つとなっています。

この度の実証実験では、対象企業への睡眠に関するセミナー実施および睡眠関連アイテムのトライアル提供、プログラム前後および期間中に睡眠測定を行い、改善効果(主観評価含む)を検証します。宿泊型の睡眠改善プログラムを通じ、企業従業員の健康増進および生産性向上をサポートすることを目的とした取組です。



実施概要:

【申込期間】2023年5月30日より受付開始 ※一定のお申込み後受付終了とさせていただきます。

【対象企業】コワーケーション.comより利用のお問い合わせ及び予約確定された企業・団体様

(※1泊2日、参加人数10名程度のご利用を対象とさせていただきます。)

【実施内容】

実施企業の従業員向けに睡眠に関するセミナー実施および睡眠関連アイテムのトライアル提供、プログラム前後および期間中に睡眠測定を行い、改善効果(主観評価含む)を検証。

実施企業には、以下のコンテンツを提供いたします。(実施前後にアンケート等へのご協力をいただきます。)

・睡眠測定デバイス(ブレインスリープコイン※1)の貸出

・睡眠主観アンケート(睡眠偏差値(R)※2)の受検

・睡眠に関するセミナーの実施

・睡眠関連アイテム(寝具等)の貸出

・プログラム参加者様の睡眠に関する統計レポートの提供

※1 ブレインスリープ社が提供する睡眠計測デバイス&アプリ(https://brain-sleep.com/sleepcoin/)

※2 ブレインスリープ社が提供する睡眠可視化Webサービス(https://brain-sleep.com/service/sleepdeviationvalue/)



●本取り組みに関しての想い

PerkUP株式会社 代表取締役CEO 浅生亜也より

人間の良質な睡眠は日常生活や仕事における生産性の向上に大きく影響するということはこれまでも様々な研究で示されておりますが、本実証実験を通じ、合宿やチームビルディングというグループ単位での滞在体験、会議をはじめとした共有時間を通じ、仲間同士の心理的安全性の向上が良質な睡眠へと導き、合宿やチームビルディングを実施することの意義がより一層高まることを期待しています。



第一生命保険株式会社 DX推進部 イノベーションラボ 白鳥央より

近年、人々の睡眠に対する関心度の高まりと共に、様々な睡眠関連商品・サービスが生み出されておりますが、私の周りには睡眠に課題を持った方がまだまだ多くいらっしゃいます。

本プログラムが、一人でも多くの方の睡眠課題解決のきっかけとなり、健康増進や生産性向上へと繋がることで、well-being(幸せ)実現への一助になることを願っております。





■コワーケーション.com について



「コワーケーション.com」は、共に(CO)働く(WORK)仲間と、オフィスだけではない滞在体験(WORKATION)が見つかる、明日の働くを変える、体験共創プラットフォームです。

合宿やオフサイトミーティングの滞在施設と研修・体験コンテンツを一括手配。

これからの時代の経営戦略をこれまでの会議室ではない場所で行いたい、テレワークが中心になりメンバー間のチームビルディングを高める手法を探している、などのお悩みや課題に応じて、最適な滞在施設と研修・体験コンテンツをご用意します。

Wi-Fiやプロジェクターなど会議・研修に必要な備品も全てお任せできるコンシェルジュ型サービスです。







■「コワーケーション.com」への掲載事業者募集!

全国の事業者様からのお問い合わせ、掲載ご希望など随時お申し込みの受付をしております。

私たちと一緒に、新しいコワーケーションのあり方を共創しませんか?ぜひお気軽にお問い合わせください。

(https://co-workation.com/)

●施設事業者:「体験」の場をつなげたい方

ホテル・旅館、キャンプ場、会議施設、研修施設、リゾート施設、MICE施設、ユニークベニュー など

●コンテンツ事業者:「体験」を届けたい方

研修・ゲームコンテンツ会社、研修プログラム事業者、ヨガ講師、フィットネス講師、地域ツアー事業者、ファシリテーター など





■会社概要

会社名 :PerkUP株式会社(PerkUP, Inc.)

所在地 :長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1018-15

設 立 :2020年9月2日

代表名 :代表取締役 CEO 浅生亜也、代表取締役 COO 斉藤晴久

事業概要:

■法人・チームの合宿・研修・ワーケーションを一括手配「コワーケーション.com」の運営

https://co-workation.com/



企業サイト:https://perkup.life

VISION / MISSION :

組織と働く人に寄り添い 働く環境をUpdateすることで、豊かなWorkStyleを実現できる社会を創造します。



PerkUP your team

PerkUP your workspace

Achieve your OWN workstyle



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-15:46)