[株式会社FoR]

美容コスメ領域を中心に、様々な領域特化型メディアプラットフォームを展開する株式会社FoR(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋知暉)は、公益社団法人日本マーケティング協会に参画いたします。









この度、株式会社FoRは、マーケティング力及び教育体制強化の為、公益社団本協会に公益社団法人日本マーケティング協会に参画する運びとなりました。内閣府認定「マーケティング検定」や最新のマーケティング情報を発信している本協会のコンテンツやサービスを最大限に活用し、さらなるマーケティング力の底上げ、事業拡大を目指します。



▼株式会社FoR 掲載ページ

https://www.jma2-jp.org/home/newmember/880-for





公益社団法人日本マーケティング協会とは



公益社団法人日本マーケティング協会は、わが国が戦後の復興からようやく成長期に入ろうとする昭和32年、産業界の先達によりいち早く創設されました。以来、当協会は産学協同の下にマーケティングの理論と技法の研究、教育、普及に努め、わが国の経営の近代化と産業の発展に注力。

現在、世界的視野に立って事業内容を飛躍的に拡充するとともに、北海道から九州まで協会組織の全国化を実現、マーケティングのナショナルセンターとして活力あふれる活動を展開。



▼日本マーケティング協会 公式サイト

https://www.jma2-jp.org/index.php



【主な参画企業一覧】

・(株)サイバーエージェント

・(株)電通

・アマゾンウェブサービスジャパン(株)

・日本マイクロソフト(株)

・アビームコンサルティング(株) etc....





株式会社FoRについて









化粧品(コスメ・スキンケア)や美容医療などの「美容」、暮らし・生活などの「ライフスタイル」、その他「ヘルスケア」や「エンタメ」など幅広いジャンルで領域特化型のメディアサービスを展開。



独自システムによる、機械学習の学習効率を高めた制度の高いユーザーとコンテンツのマッチングをすることで、Web広告を活用したメディアにおける集客を強みにしつつ、ユーザー口コミ・サイト内検索機能・独自のアルゴリズムを生かしたサジェスト機能などの開発にも着手。



ユーザーニーズを起点にした各領域で使われることが当たり前になるような「次世代のメディアプラットフォーム」をつくることをビジョンに掲げる、創業6期目のベンチャー企業。



■表彰・掲載実績

・株式会社FoR|2023年度『ベストベンチャー100』に選出

https://f-o-r.co.jp/359/



・株式会社FoR|Wantedly が選ぶ「Wantedly BEST 100」に選出

https://f-o-r.co.jp/306/



・株式会社FoR|KEYPLAYERS が選ぶ「未来を創るスタートアップ100」に選出

https://f-o-r.co.jp/245/



■お問い合わせ

採用情報(サービス拡大につき積極採用中!)

https://www.wantedly.com/companies/company_5686896



お問い合わせ

https://f-o-r.co.jp/contact/



■会社概要

社 名 株式会社FoR/FoR INC.

所在地 東京都渋谷区円山町20番1号 新大宗道玄坂上ビル4階

代表者 代表取締役CEO 高橋知暉

URL https://f-o-r.co.jp

事業内容 メディアプラットフォーム事業

ONEcosme https://onecosme.jp

WeChoice https://we-choice.com

Garnet https://garnet-clinic.com

ピッタメ https://pittame.com

YOURDRIVER https://yourdriver.jp

SlimMagazine https://slimmagazine.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-18:16)