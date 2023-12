[株式会社 ラブラボ]

2023年12月11日から新宿マルイアネックス1Fにて開催





この度、AIR TWOKYO初のPOP UP STOREが2023年12月11日(月)~2023年12月22日(金)の期間、新宿マルイアネックス 1Fイベントスペースにて、人気アニメのアパレル、雑貨を多数ラインナップしたポップアップショップをオープンいたします。





TVアニメ「チェンソーマン」のアパレル、雑貨コレクション

商品は放送開始から話題となったオープニング映像をイラスト化したTシャツやスウェット、雑貨などを展開。

また、他にもデンジ、パワー、早川アキ、マキマ達をアイコンにしたソックスやポチタの刺繍が可愛いアノラックジャケットなどをラインナップ!





TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season 第2弾コラボグッズ

第2弾は「COMPLETELY OUT OF THIS WORLD」をキーエッセンスとしており、

1.世界の外側:海を超え、自分達の意志を貫くエレンや調査兵団

2.非現実(シューリアリズム):シリアスな中でもくすっと笑える物語のシーン

のダブルミーニングをデザインテーマとし、商品を展開



TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season第3弾コラボグッズ

第3弾は「The Dawn of Humanity」をキーエッセンスとし、終焉を迎えつつある物語の

夜から夜明けまでの雰囲気をモチーフとしたデザインやプロダクトで再現

キャラクターのメインシーンやアイコンを用いた商品を展開



TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season 完結編(前編)コラボグッズ

リヴァイがハンジに対して「心臓を捧げよ」と伝えるシーンやエレンが「自由だ」と話すシーンなど数々の印象的なシーンからチョイスし、プロダクト化。デザインタッチも多様化しており、着こなしも楽しく自由に。



TVアニメ「王様ランキング」のアパレル、雑貨コレクション

劇中の印象的なシーンをAIR TWOKYO独自にセレクト

特殊なプリントや刺繍を用い,キャラクターやストーリーに合った加工を提案

愛らしいボッジやカゲたちと共に新しい旅をしてほしいグッズをラインナップ







※商品によっては、売り切れになってしまう可能性もございます。

※予めご了承くださいませ。



また、11月に先行予約しておりましたTVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編グッズである



・TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編キャラモチーフフェアアイル柄ニット

・TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編 カサモチーフカシミアマフラー

の二次受注を同日2023年12月11日~12月22日まで行います。





◆受注ページ◆

https://airtwokyo.com/pages/aot-fs-momentary-respite



それに合わせて、POP UP STOREにて商品展示を行います。

是非実際の商品ご覧いただき、ご検討ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『AIR TWOKYO POP UP STORE』

場所:新宿マルイアネックス 1Fイベントスペース

日程:2023/12/11~2023/12/22まで





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





コンセプト:double(W)の“KYO”を世界へ

1.熱狂(NEKKYO)※Enthusiasm

2.越境(EKKYO)※Cross border

"anitime aniwear"=anytime anywhereの造語。

既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツの再構築を目指すファッションブランド



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA

(C) 十日草輔・KADOKAWA刊/アニメ「王様ランキング 勇気の宝箱」製作委員会



