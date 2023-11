[Nowhere Group株式会社]

目の前には浅瀬の海が広がり、吹き込む潮風を感じて波音を聞きながら、何もしない時間さえも贅沢に感じられる空間



全国15か所以上でリゾートバケーションレンタルのプロデュース(企画・設計・運営)を手がけるNowhere Group株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:竹内剛、以下「Nowhere Group」)とモルガン・スタンレー出身の代表野口率いる株式会社PE&P(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:野口泰幸、以下「PE&P」)が手がける、富裕層向けの『ヴィラ型ホテルコンド』。石垣島の煌めく海辺にインフィニティープール、ジャグジー、サウナ等最高クラスの設備を兼ね備えた150平方メートル 超のプライベートラグジュアリーホテル【HAON ISHIGAKI】の販売を開始致します。









150平米超の至福リトリート【HAON ISHIGAKI】





フラグシップ物件の【HAON】は、扉を開けるとその先にはエメラルドグリーンの海が広がり、建物自体が自然と調和し、周囲の美しい石垣の風景や伝統的な文化と一体化した、まるで映画の中の異世界へ一歩足を踏み入れたようなユニークな設計デザインになっております。都会の喧騒から離れた海辺にひっそりと佇む8棟のプライベートヴィラで、生涯忘れられない体験をしていただきたいという思いから生まれた【HAON】は、『一生に一度行きたい憧れのホテル』、『特別な日や記念日に大切な人と訪れたいホテル』として石垣島のシンボルになることをお約束致します。

価格は1棟2.6億円~で販売開始となります。







海と大地が織りなす楽園、150平方メートル 超の至福リトリート



目の前には海が広がり、150平方メートル を越える贅沢な客室は、自然と調和したデザインで飾られ、開放感あふれる雰囲気が漂います。客室から広がる眺望は、まるで海と大地が織りなす絶景の絵画。インフィニティプールで優雅に泳ぎ、ファイヤーピッドをしながら星空の下で寛ぎ、サウナで心身をリフレッシュすることができます。







吹き抜ける開放感と自然光が注ぐリビング



吹き抜けから注ぐ自然光と、大きく開かれた窓があるリビングダイニングは、開放感に満ちた、まるで海辺に佇んでいるかのような錯覚を与える空間になっております。高さ約6mの吹き抜けと約140平方メートル のインドア・アウトドアリビングで屋内と屋外の境界を超越したリトリート体験をお楽しみいただけます。







海との共鳴、ジャグジーとサウナで至福のととのい空間



潮風を心地よく感じながら、ジャグジーでゆったりと寛ぐ至福のひとときを味わうことができます。エメラルドに輝く石垣島の海を眺めながら入れるサウナの温もりが心を癒し、海との一体感が究極のリラックスを味わえる空間になっております。







星降る海辺の贅沢な寝室



クイーンベッド2台が贅沢に配置された広々としたベッドルーム。目覚めればすぐに広がるのは、開放感あるテラスからの息を呑むような海の絶景。朝日が海面を彩り、まるで夢の中にいるような感覚に包まれます。夜には部屋の外に広がる満点の星空が、静かな夜風とともに贅沢なリゾートの雰囲気する空間になっております。





「贅沢なライフスタイルの始まり、プライベートヴィラ型ホテルコンド」





自分の家(セカンドハウス)がホテルに、そしてホテルが家に変わる。他の利用者を介さず全ての設備・サービスが自分だけのプライベート空間で創り上げられている、これがプライベートヴィラ型のホテルコンドです。



自由に利用、自動的に貸し出し

好きなタイミングで自由に利用でき、利用しない期間は自動的にホテルとして貸し出されます。これにより、毎月賃料がペイバックされ、あなたの利用しない時にも無駄なく価値を生み出すことができます。



次世代の不動産投資のカタチ

最先端のICT、IoTテクノロジーを駆使したプライベートヴィラは、不動産投資でありながらも、そこが贅沢で快適なライフスタイルを過ごせる場所になる次世代の新しい投資となります。



大切な人と過ごす場所

家族や友人へのギフトとしても最適なホテルコンド。大切な人たちと特別な瞬間を過ごすための場所として、感動と豊かな経験を提供いたします。利用する際の宿泊費は無料(一部清掃費実費)になっており、専属のコンシェルジュが付いております。





物件概要





名称:HAON~波音~

物件価格:2.6億~/棟

物件所在:沖縄県名倉シーラ原1356-53

交通:新石垣空港から車で20分

敷地面積:2,394平方メートル

構造・規模:鉄筋コンクリート造、地上2階建て

棟数:8棟

プラン:3プランご用意

間取り:2LDK

延床面積:183.75平方メートル (プランにより面積が異なります)

企画・PM:Nowhere Group株式会社、株式会社PE&P

運営会社:Nowhere Group株式会社

設計:SW建築設計事務所

施工:クリフトエイド株式会社



【本物件販売に関するお問合せ先】

Nowhere Group株式会社

担当:竹内・石川

メールアドレス:sharingvilla@nowhere.group

電話:03-6454-7875





Nowhere Group 会社概要(企画、デザイン、運営担当)





Nowhere Group株式会社は、旅を通して世界がより小さく、人生がより楽しくなることをビジョンに掲げ、独自のアプローチでホテルの企画、設計、運営をワンストップで提供している企業です。全国15箇所以上でのホテル運営実績と70棟以上のプロデュース、運営実績がございます。その中でも資産の保有と相互利用が可能な新しい形態として、完全プライベート型(ヴィラ型)のホテルコンドを投資家に販売し、累計で10億を超えるホテル販売実績を達成しております。



会社名:Nowhere Group株式会社

住所:東京都新宿区高田馬場1-29-1 ユースクエア高田馬場4F

代表:竹内 剛

設立:2019年6月

従業員数:58名(アルバイト含み)

HP:https://nowhere.group/

E-mail:info@nowhere.group

TEL:03-6454-7875



PE&P 会社概要(企画、PM担当)





株式会社PE&PはMorgan Stanleyで共に働いた仲間たちがそれぞれの道を進み、2020年に再集結した会社です。今では元Morgan Stanleyに限らず様々な専門性を持つ人材が集結し、事業を展開しております。

「Protect Earth & Pleasure(環境保護をキーワードに、遊び心を持って事業に挑戦)」を掲げ、各人の専門性とグローバルネットワークを活用しながら事業を展開しております。



会社名:株式会社PE&P

住所:東京都渋谷区渋谷2-5-9

代表:野口 泰幸

設立:2020年6月

HP:https://peandp.com/

E-mail:fudosan@peandp.com

TEL:03-6450-6724



