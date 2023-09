[株式会社マートブル]

期間:2023年9月16日(土)~10月01日(日)



株式会社マートブルが手掛ける、お風呂で遊べる泡スプレー「MocoArt(モコアート)」。発売より半年「親子のコミュニケーションツール」として、また「楽しい知育」としてご好評を頂き、この度代官山蔦屋書店にてPOPUPの開催をさせて頂く事となりました。この機会に是非お立ち寄りください。







お風呂で遊べる泡スプレー「MocoArt」のポップアップイベントを、9月16日(土)~10月1日(日)まで、

代官山蔦屋書店(1号館2階)KIDSフロアにて開催いたします。



▼期間中のプロモーション開催日やお得な情報など、詳しくは公式インスタグラムにてご確認ください

https://www.instagram.com/_mocoart_/



これから肌寒くなる季節に、暖かい湯船につかりながらお子様と一緒に泡スプレーで遊ぶのはいかがですか?

新感覚のもちもち泡で「色・香り・感触」五感刺激、子供たちが夢中になる面白さ!





また、お友達へのギフトや、お子様へのご褒美としてはもちろん、お泊り会のお土産やお礼のお返しなどにも

大変ご好評いただいております。今回のポップアップではギフトボックスでの展開もご用意しております。

是非、この機会にお立ち寄りください。





▼商品特徴_01▼

【新感覚!?】こだわりの、もこもこ&モチモチ立体泡!

色と香りで五感を刺激、飽きずに遊べて、使い終わったら洗い流すだけ♪













▼商品特徴_02▼

【お肌に優しい】美容液成分配合※1&3FREE!※2







※1:セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP(すべて保湿成分)

ツボクサ葉/茎エキス(整肌成分) スクワラン(エモリエント成分)

※2:鉱物油フリー/アルコールフリー/石油系合成界面活性剤フリー





▼商品概要▼







●モコアート フォーミングスプレー(B)

色:ブルー 香り:ブルーベリー

容量:165g(200mL)

価格:¥1,595(税込)

MADE IN JAPAN















●モコアート フォーミングスプレー(P)

色:ピンク 香り:ストロベリー

容量:165g(200mL)

価格:¥1,595(税込)

MADE IN JAPAN





















●モコアート フォーミングスプレー(Y)

色:イエロー 香り:レモン

容量:165g(200mL)

価格:¥1,595(税込)

MADE IN JAPAN















●モコアート フォーミングスプレー

3本セット※数量限定

色と香り:ブルー(ブルーベリー)

ピンク(ストロベリー)

イエロー(レモン)

容量:165g(200mL) ×3本

価格:¥4,785(税込)

MADE IN JAPAN













【日本製】お風呂時間をもっと楽しく!

MocoArtで作ったり・描いたり、立体泡で広がる創造力。



▼コンセプト▼

「毎日のお風呂タイムや、おうち時間をもっと楽しくスペシャルに」を

コンセプトに開発されたMocoArt。



こだわりのモチモチ泡で、形を作ったり、スプレーで壁に絵を描いたり。

色や香りも楽しめて五感を刺激し、子供たちが夢中になる工夫が

もりだくさん。



親も子も嬉しい。

そんな、お風呂の新しいコミュニケーションツールです。





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







<代官山蔦屋書店>

◆9月16日(土)~10月1日(日)まで、代官山蔦屋書店(1号館2階)KIDSフロアにて開催

〒150-0033 渋谷区猿楽町17-5

TEL: 03-3770-2525

URL: https://store.tsite.jp/daikanyama/



<MocoArt_モコアート>

株式会社マートブル

〒108-6028 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階

TEL:03-6657-8521 FAX:03-6657-8522

●URL: https://mocoart.jp

●Instagram: https://www.instagram.com/_mocoart_/

●Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVMFHR33



