[焼き餃子協会]

全国各地の旬で話題の餃子を味わうイベントを池袋、横浜、渋谷で開催します。この春は、総務省統計局の家計調査で「ぎょうざ支出金額日本一」を二連覇した話題の宮崎の人気餃子を中心に、全国から厳選してセレクト。



旬で話題の餃子が全国から集まる「餃子フェス(R)️」の2023年春シリーズとして、西武池袋本店(東京都豊島区)にて「イケセイ餃子フェア」(第1週 3月15日~21日、第2週 3月22日~26日)、都筑阪急(神奈川県横浜市)にて「宮崎ぎょうざウィーク」(4月19日~25日)を開催します。週替わりで合計15店舗の餃子店が、冷凍餃子と焼き餃子をご用意してお待ちしております。

また、蔓餃苑苑主 パラダイス山元さんと 焼き餃子協会代表 小野寺力の餃子トークショーを、3月21日にLaugh Out 渋谷にて開催します。トークは後日Podcastでも配信いたします。

ぜひこの春は、五感で餃子をお楽しみください。







一般社団法人焼き餃子協会(所在地:東京都品川区、代表理事 小野寺力)がプロデュースする「餃子フェス(R)️ 」は、全国各地の旬で話題な餃子を多くの方に知ってもらい、美味しく楽しんでいただくことを目的とした企画です。





今季は、2022年の家計調査で「ぎょうざ支出金額」日本一を二連覇し、新しい餃子の街として話題の宮崎から人気の餃子店を招致しました。「イケセイ餃子フェア」第1週(3月15日~21日)、都筑阪急「宮崎ぎょうざウィーク」(4月19日~25日)で、南国の太陽で育った豚肉・牛肉・鶏肉・野菜の美味しい、多様な宮崎餃子をお楽しみください。





また宮崎の餃子だけでなく、「イケセイ餃子フェア」第2週(3月22日~26日)では、焼き餃子協会 代表理事の小野寺力が激推しする旬で話題の餃子店が6店舗出店します。どの店舗も餃列のできる人気店ですので、ぜひ毎日食べ比べにお越しください。ご自宅で楽しめる冷凍餃子も、様々ご用意しておりますので、冷凍庫も空けておいてください。





また、蔓餃苑苑主で第1回 焼き餃子協会アワード大賞を受賞したパラダイス山元さんと焼き餃子協会の小野寺力が、日本の餃子文化を語りながら、話題の宮崎餃子を焼いて試食提供するイベントを、3月21日にLaugh Out渋谷で開催。

こちらのイベントはすでにチケット完売してしまいましたが、開催後にPodcast「聴く餃子」でトークを配信いたします。



2023年春の「餃子フェス(R)︎」シリーズで、全国各地の美味しい餃子を五感を通して体験ください。



■「イケセイ餃子フェア」

▽会場 西武池袋本店(東京都豊島区南池袋1丁目28−1)

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/

西武食品館 地下1階(南B11)=おかず市場 特設会場



1週目 2023年3月15日(水)~3月21日(火・祝)

「イケセイ餃子フェア 第1週:宮崎ぎょうざウィーク」出店者







餃子の馬渡 (宮崎県高鍋町)





たかなべギョーザ (宮崎県高鍋町)





宮崎餃子専門店 屋台骨 (宮崎県宮崎市)





ぎょうざの樹樹 (宮崎県高鍋町)





鶏専家 一本気 (宮崎県高鍋町)





山之口畜産 (宮崎県小林市)













2週目 2023年3月22日(水)~3月26日(日)

「イケセイ餃子フェア 第2週」出店者







うまいもん空海 (静岡県浜松市)





ぎょうざ処 亮昌 (京都府京都市)





夏目家 (愛知県豊橋市)





金星食品 (群馬県太田市)





餃子専門 丸虎 (埼玉県さいたま市)





太郎厨房 (千葉県習志野市)

















■都筑阪急グルメマーケット「宮崎餃子の聖地 高鍋の餃子ウィーク」

▽会場 都筑阪急(神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目31−1−1)

https://website.hankyu-dept.co.jp/tsuzuki/

地下一階 都筑阪急グルメマーケット

▽開催日 2023年 4月19日(水)~4月25日(火)出店者







餃子の馬渡 (宮崎県高鍋町)





ぎょうざの樹樹 (宮崎県高鍋町)





鶏専家 一本気 (宮崎県高鍋町)





藤原牧場やまんうえ (宮崎県高鍋町)











■第1回 焼き餃子協会アワード 大賞 授与式 記念トーク and 餃子試食 【チケット完売】

https://gyoza2023.peatix.com/



▽会場 Laugh Out 渋谷

東京都渋谷区神南1-7-7 渋谷公園通りNNビル

▽開催日 2023年3月21日(火・祝)

▽参加費 4,000円(30名限定)

特典: 「イケセイ餃子フェア:宮崎ぎょうざウィーク」 餃子1品引換券

協賛:宮崎県ひなた餃子連合会 https://miyazakigyoza.jp/

▽トーク内容は後日Podcast「聴く餃子」にて配信します

聴く餃子 https://anchor.fm/s6qn9bn4nto









<出店者のご紹介>







ぎょうざ処 亮昌 (京都府京都市) http://sukemasa.kyoto/







ミシュランガイドにも掲載される人気店。京都の素材を使い、カツオだしなど和風の味付けの京風餃子が人気。







うまいもん空海 (静岡県浜松市) https://store.shopping.yahoo.co.jp/kuukai1/







餃子の激戦区「浜松市」発、遠州の希少な銘柄豚「とこ豚」を使用した、ざくざくお野菜たっぷりの浜松餃子。







金星食品 (群馬県太田市) https://kinseifoods.co.jp







昭和44年創業。新鮮な関東食材を生かした薄皮に旨味がぎっしり詰まった人気商品「特撰生餃子」などを販売。







夏目家 (愛知県豊橋市) https://natsumeya.com







あんかけのようなとろりとした餡の和風あん餃子、肉汁飛び出す丸もち餃子など個性的な餃子が人気。







餃子専門 丸虎 (埼玉県さいたま市) https://gyozamarco.jp/







外資系ホテルの元料理長という経歴で、洋食技術を生かした常識にとらわれない餃子が絶品。







太郎厨房 (千葉県習志野市) https://tarochubo.shop/







台湾の老舗レストランで修行し独立した若き新進気鋭の点心専門店。手作りの多様な個性的な餃子が魅力。







餃子の馬渡 (宮崎県高鍋町) https://mawatari.net/







餃子の聖地 高鍋町を代表する老舗餃子店。昭和42年創業から守られている手打ち皮のもっちり餃子が人気。







たかなべギョーザ (宮崎県高鍋町) https://www.takanabe-gyoza.com/







餃子の聖地 高鍋町を代表する老舗餃子店。よく練られて素材の旨味が溢れ出す餡を、手作りの薄皮で包んだ餃子。







宮崎餃子専門店 屋台骨 (宮崎県宮崎市) https://yataibone.co.jp/







日照時間が日本トップクラスの宮崎県産の素材にこだわり、宮崎中央卸売市場内の工場でつくる餃子。







ぎょうざの樹樹 (宮崎県高鍋町) https://tr-kiki.shop-pro.jp/







餃子の老舗が競う高鍋町で、スタンダードだけでなく梅しそ餃子やトマトバジル餃子などを作る新進気鋭。







鶏専家 一本気 (宮崎県高鍋町) https://ippongi-official.jp/







柔道家の店主が厳選して焼き上げた地頭鶏の炭火焼きが人気。餃子には鶏肉だけでなく鶏皮も使って食感も抜群。







山之口畜産 (宮崎県小林市) https://yamayama.co.jp/







アンガス牛と黒毛和牛の掛け合わせの「アン黒」は、味がしっかりした牛肉。餃子のお肉もアン黒100%。







藤原牧場やまんうえ (宮崎県高鍋町) https://www.fujiwara-farm.co.jp/







4種のハーブで育った「みやざきハーブ牛」は口溶けがよくジューシーな肉質。もっちり皮で包んだ餃子も人気。







【一般社団法人 焼き餃子協会について】

「日本の焼き餃子文化を世界に広める」ことをミッションに、日本各地で美味しい餃子を作る職人たちと、美味しい餃子を食べたい人をつなぐ活動を行なっています。焼き餃子協会の会員向けに毎月セレクトした餃子を工場直送する「逸品ぎょうざ頒布会」の提供や、全国のお取り寄せ餃子のご紹介、簡単に美味しく餃子を焼く技術の普及などの活動を行なっています。





<「餃子フェス(R)️」プロデューサー 小野寺力について>

2013年からお取り寄せ餃子を集めて焼いて食べるイベントを開催。2018年に一般社団法人焼き餃子協会を設立し、代表理事に就任。毎年400種類以上のお取り寄せ餃子を焼いて食べる。TBS「マツコの知らない世界」、「熱狂!1/365マニアさん」、BRUTUSなど餃子に関する出演・掲載多数。



※「餃子フェス」はしかけ株式会社の登録商標です(登録番号 第6023253号)



