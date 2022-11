[THE HILL OFFICE]

“クライアントのその先にいるヒトに、価値あるものが届く世界へ”を目指すマーケティング集団「THE HILL OFFICE」(代表:片山 俊基)は、マーケティング施策におけるフォトクリエイティブ領域の付加価値創造を目的に、フォトプロダクション「合同会社 丗(サンジュウ)」と業務提携しました。



今後、マーケティング施策に必要不可欠なフォトクリエイションの価値提供の幅を拡大します。









■背景・経緯

「THE HILL OFFICE」は、クライアントのその先にいるヒト(消費者)への価値提供を目指しています。マーケティング施策におけるアウトプットのクオリティーをより一層高め、社会に価値提供していくために、業務提携を締結しました。



■提携内容

フォトプロダクション「合同会社 丗(サンジュウ)」と、フォトクリエイティブ関連領域の業務提携しました。具体的には、THE HILL OFFICEはパートナー(クライアント)の企業成長のために、デジタルマーケティングを中心とした戦略と戦術を担っています。ECサイトやクリエイティブ制作におけるフォトクリエイティブ関連業務を「合同会社 丗(サンジュウ)」と一緒に遂行します。



■提携企業

・フォトプロダクション 合同会社 丗(サンジュウ)

SANJU productionは、東京とロサンゼルス拠点に活動するフォトプロダクションです。「日々進化するテクノロジーと共存し、いかにクリエイターの個性を次世代に繋げられるか」という理念の元、集まった企業です。

URL:https://sanju.co.jp/



■両社コメント

・フォトプロダクション 合同会社 丗(サンジュウ)代表 石山秀一





今回の業務提携により、お互いの高い専門性から生み出される「ワクワク」を期待しています。マーケティング業界の中で各々違う専門性から新たな価値を創造する「ワクワク」がマーケティング業界を牽引するTHE HILL OFFICEさんとのタッグで実現できると確信しています。最後に、このタッグで自分達より若い世代にもこの「ワクワク」を繋げる事が出来れば最高です。



・マーケティング集団 THE HILL OFFICE合同会社 代表 片山俊基





マーケティングで事業成長を図るためには多くのプロフェッショナルな人や企業が連携しながら、アウトプットを創り出していくことが多いです。それぞれの専門家と連携することで、付加価値をクライアントをはじめ、その先にいる消費者(お客様)へ届けられることに励んでいきます。



今回の連携をきっかけにさらに多くの人・企業との連携を加速させ提供できる価値を最大化していきます。



■“クライアントのその先にいるヒトに、価値あるものが届く世界へ”を目指すマーケティング集団「THE HILL OFFICE」について

”We are your partner - クライアント(パートナー)と同じ目線で顧客やサービスに向き合い、唯一無二のマーケティングパートナーになる”をミッションに新たな価値創造をプロデュースしています。



会社名:THE HILL OFFICE合同会社

代表:片山 俊基

設立:2019年1月7日

URL:https://www.thehilloffice.com/



