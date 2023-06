[株式会社クレオテクノロジー]

開発期間8年。まったく新しい食感。一株300g以上のシャキシャキ食感がおいしい、無農薬レタスを安定供給。



株式会社クレオテクノロジー(埼玉県比企郡滑川町、代表取締役社長 三宅泰正)は、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社(以下、MCAS)と共同開発した 新型人工光植物工場 水光栽培(TM)️システム「AN」が、福井県おおい町に建設予定の植物工場に導入され、2023 年 10 月より栽培および販売を開始します。





気候変動の影響を受けにくい植物工場は、農産物の安定供給の手段として、近年ますます注目を集めている一方で、電気代の高騰の影響により従来の植物工場の市場撤退が相次いでおります。



新型人工光植物工場 水光栽培(TM)️システム「AN」は、高品質な野菜を収穫できることをコンセプトとして、徹底した栽培効率の向上を実現させ、従来の植物工場に比べ、菌数の低減、生産原価も下げる事に成功した植物工場システムです。



「AN」で生産された野菜は、プロのシェフからも絶賛される「食味」「食感」と、バクテリア数の発生を低減する技術を確立し、カット野菜などの「加工業務用」として最適です。





一株が300g以上あるクリスピー AN レタス





1 新型人工光植物工場 水光栽培(TM)️システム「AN」について





「AN」は、株式会社クレオテクノロジー(本社:埼玉県比企郡)がMCASと共同開発した新型人工光植物工場 水光栽培(TM)️システムです。定植した苗が栽培室内を自動で循環しながら成⾧し、作業者が栽培室内に入らずに収穫まで行うことができるため、異物の混入リスクを低減します。また、栽培室内の光や気流を制御することで、業務・加工用にも対応可能な高品質で丈夫なリーフレタスを生産することが可能となり、従来の完全人工光型植物工場と比較して約 3 倍にあたる約 300g/株以上のリーフレタスを播種後 45日程度で収穫することができます。







2 水光栽培(TM)️システム「AN」が初導入される植物工場について





株式会社タガヤス(本社:大阪市 以下、タガヤス)が、福井県おおい町に建設予定の大型植物工場に水光栽培(TM)️システム「AN」が導入されます。タガヤスが野菜の生産・販売などの事業運営を行い、クレオテクノロジーとMCASはタガヤスに対し、種子・培地・液肥の販売、栽培指導を行います。



栽培開始:2023 年 10 月 1 日(予定)

建設場所:福井県大飯郡おおい町

延床面積:約 3,700 平方メートル

栽培品目:リーフレタスなど

収穫重量: 約 1.3 t/日 (リーフレタス約 300g/株で換算)





水光栽培(TM)️システム「AN」の主な特⾧





新型人工光植物工場 水光栽培(TM)️システム「AN」の製品名は、「Agriculture Next」を略したものです。太陽光を用いずに閉鎖された空間で、人工光、空調設備、培養液の制御が可能な水耕栽培等により、計画的な周年生産を行うことができる次世代型の閉鎖型植物工場システムです。



1. 定植した苗が栽培室内を自動で循環しながら成⾧し、作業者が栽培室内に入らずに収穫まで行うことができるため、作業者の負担や異物の混入リスクを低減。

2. レタス(フリルレタス、バタビアレタス、ロメインレタス等)に最適な栽培環境を自動的に制御でき、高品質レタスの安定栽培が可能で、業務用、カット野菜などに最適。

3. AN で栽培されたレタスは菌数が10^2~10^3/g であり、菌数の変化、菌数のバラつきが少ない。

4.植物工場を0から見直し。ANの新規立地モデルケースでは、平均的な植物工場の建設費用から大幅に削減。自動生産システムの実用化で、人件費の大幅カットにも成功。露地栽培レタスとコストで対抗し品質を凌駕します。



ANで栽培された「クリスピー AN レタス」の特徴





一株300g以上のシャキシャキ食感が自慢のフリルレタスに「クリスピー AN レタス」と命名し、特に高級食品市場での認知を高めています。唯一無二の「シャキシャキ食感」は、高級ホテルやミシュラン星レストランの著名シェフから絶賛をいただいています。



上:「AN」で栽培されたレタス 下:従来型人工光植物工場のレタス





株式会社クレオテクノロジーについて





クレオテクノロジーは「世界のどこでも、新鮮で、安全な野菜を食べることが出来る社会を実現する」を企業ミッションとして掲げ、水耕栽培で野菜を生産する(株)クレオから分離独立しました。大企業との共創を図りつつ、最先端の環境技術を生かした理想的な植物生産エコシステムの構築に貢献。植物工場のイノベーションを目指したのは、品質・価格に納得のいく解決策をお客様にお届けしたいという一心から、8年の開発期間を経てANとANレタスが誕生しました。



商号:株式会社クレオテクノロジー

代表者:代表取締役社長 三宅泰正

本社所在地:埼玉県比企郡滑川町伊古564番地

https://www.creo-greens.tech/



