Amazon Musicが新進気鋭のアーティストの発掘・育成を通して、アーティストに寄り添い、パートナーとして共に成長を目指す新たなプロジェクト「Amazon Original HEAT」の第5弾リリースとしてキュレーターにはPost Malone、Flying Lotusなどへのグラフィック提供からadidas originalsとのコラボレーションスニーカーの全世界発売などグローバルに活躍するGUCCIMAZE、アーティストとしてはロックやヒップホップ等、幅広いサウンドを昇華し注目を集めるMiku The Dudeを選出。2枚のEPを経て期待のかかる新曲「MAZE」がリリース!









株式会社FAR EAST ENTERTAINMENTが運営・制作を担っている「Amazon Original HEAT」(以下:「HEAT」。

Amazon Musicが新進気鋭のアーティストの発掘・育成を通して、アーティストに寄り添い、パートナーとして共に成長を目指すHEATの第5弾の楽曲が本日リリースとなった。







キュレーターにはPost Malone、Flying Lotusなどへのグラフィック提供からDiesel Art Galleryでの個展『MAZE』の開催、そして今年に入ってはadidas originalsとのコラボレーションスニーカーOzrah by GUCCIMAZEを発表し、全世界で発売するなどグローバルに第一線で活躍するGUCCIMAZEを迎え、アーティストにはロックやヒップホップ等、幅広いサウンドを昇華し、1st EP、2nd EP共にその音楽表現の幅の広さも見せ、注目を集めるMiku The Dudeがピックアップされた。

同楽曲のMUSIC VIDEOも本日0時に公開されている。



「MAZE」Music Video - https://youtu.be/vjvprtjCRoE

以下Miku The Dudeからのコメント。

「結局は全部繋がってるのに迷ってしまう、無いものをねだってしまう時に聴きたい曲。」

また、キュレーター・GUCCIMAZE、アーティスト・Miku The Dudeの対談も本日より公開となっているので合わせてチェックしてみてはどうだろうか。



対談記事 - https://eyescream.jp/music/124198/









プレイリストURL: https://amzn.to/HEAT



<キュレーターならびにアーティストプロフィール>





Miku The Dude



ロックやヒップホップ等、幅広いサウンドを好み、自身の経験をもとに独自の世界観で歌う日本のシンガーソングライター。



その歌声やストレートかつセンシティブなリリックは聴く人を惹きつけノスタルジックな気持ちに浸らせる。

2020年の幕開けに世間がどよめく中リリースされた1st EP『処方箋‐夢‐』同EP収録曲の“Planet Plan”はSpotify公式プレイリスト“Loud Rock Japan”に追加され巷で話題となった。



まもなくしてリリースされた2nd EP『¥€$ 愛 do』では、彼の音楽表現の可能性の広さを体現している。

現在進行形で進化し続ける彼の動きに要注目である。





GUCCIMAZE



1989年、神奈川県生まれ。グラフィックデザイナー/アーティスト。主な作品にFetty Wap、Post Maloneへのグラフィック提供、Flying Lotusのアルバムタイトルロゴ制作など。



そのほかSEIKOとのコラボアイテム制作やCalvinKlein、UNDERCOVER、Google、SONY、BOILERROOMといった企業への作品提供も行なっている。コーポレートワークではブランドロゴのみならず、エディトリアルデザインやウェブサイトまで手がける。



主な展示に、個展『MAZE』(Diesel Art Gallery、2020)、河村康輔、Yoshirottenとのグループ展示『CHAOS LAYER』(Gallery Tsukigime、2021)。2022年にはadidas originalsとのコラボレーションスニーカーOzrah by GUCCIMAZEを発表し、全世界で発売した。



