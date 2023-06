[株式会社 Jij ]

株式会社Jij(東京都文京区根津、CEO : 山城悠、以下「Jij」)は、ビジネスを適応的に最適化させていく「社会のOSを創る」ことをビジョンに掲げています。そのビジョンの実現のため、量子技術やイジング最適化計算技術といった最先端の技術をサポートしながら定式化、実装、評価までの数理最適化の開発プロセスを支援するクラウドサービスJijZept(TM)を開発してきました。Jijはそのビジョンの実現に向けた取り組みとして、JijZept(TM)を起点としたパートナー連携を公開しましたのでお知らせいたします。





■JijZept(TM)について

▶︎解決する課題

数理最適化は様々な制約条件の中で費用の最小化や利益の最大化を実現する解を探索する手法です。また数理最適化は多くの業界での課題解決に利用することができる汎用性の高さも大きな特徴です。しかしその利用は定式化、実装、ソルバー(計算を行うためのツール)の比較やチューニングなどに関するノウハウや経験が必要となり、それらが普及の課題となっています。また量子技術やイジング最適化技術といった新しい技術を利用する際はそれらのノウハウも必要となってしまい、より一層利用へのハードルが高くなります。JijZept(TM)は、数理最適化を用いたアプリケーション開発や研究開発に取り組む開発者が抱える学習コストの課題を解決し、なめらかな開発体験を提供します。



▶︎プロダクトの特長

・直感的に数式と同じように実装できるモデリングツール

・数理モデルを自動解析しソルバー向けの変換・パラメーターの調整機能

・複数ソルバーの比較・分析、組み合わせを簡単に実装できる統一インターフェース

・最適化結果の解析・最適化計算のベンチマーク管理ツール

これらの機能により数理最適化を用いた開発を支援します。



■サポートされるソルバーの拡充

今回新しくサポートされたソルバーも加えJijZeptでは以下のソルバーがバックエンドとして利用可能となります。

・Simulated Annealing

・Simulated Quantum Annealing

・Microsoft QIO



新しくサポートされるソルバー

・Computing as a Service Digital Annealer

・D-Wave Leap

・NEC Vector Annealing

・TOSHIBA SQBM+

・混合整数計画ソルバー: Gurobi, CPLEX, Cbc

・非線形ソルバー: Ipopt



新たに追加された複数のソルバーにより、開発者は大規模なイジング最適化計算を実行できるようになります。またイジング最適化計算以外にも混合整数計画ソルバーなどにも対応することで、JijZept(TM)で扱うことができる問題の幅が大きく広がりました。JijZept(TM)ではこれらのソルバーの特徴を生かした機能を提供することで数理最適化開発者の研究開発の促進、開発体験の向上を目指していきます。



■パートナー連携について

Jijが目指す「社会のOS」の創造のためにはソフトウェアレイヤーだけでは実現できず、様々な技術レイヤーにまたがったパートナー企業様との共創が不可欠です。ビジョンの実現のために、これまで技術連携をはじめとしたパートナー企業様との連携を積極的に推進してまいりました。そしてこれからも、JijZept(TM)を通じて市場拡大や社会課題の解決に向けて邁進し、さらなる成果を創出して参ります。

各パートナー企業様から連携によるビジョン実現への可能性と期待に対してコメントをいただいています。



パートナー企業からのコメント(順不同、敬称略)

富士通株式会社

グローバルビジネスソリューションビジネスグループ Solution Service Strategic本部Co-Head 青柳一郎

当社は、お客様との共創を加速する新たなJijZept(TM)の提供を心より歓迎いたします。 当社の提供するComputing as a Service Digital Annealer(以下CaaS DA)は、組合せ最適化問題を高速に求解する、国内トップクラスの実績をほこる量子インスパイアード技術です。この度、JijZept(TM)との連携によりさらに多くのお客様にCaaS DAをご利用いただくことができ、お客様が抱えるビジネス課題の早期解決につながると考えます。 本連携を通じ、当社は組合せ最適化問題のユースケースの拡大及び様々なビジネスへの応用、及びそれを支える新たなアプリケーションやサービスの創出に貢献していきます。





日本電気株式会社

グローバルイノベーションビジネスユニット 中島輝行 コーポレイトエグゼクティブ

Jij様とはこれまでソルバーの性能向上に向け、技術検証を進めてまいりました。今回JijZept(TM)に採用いただき、ご契約者様が弊社ソルバーをご利用いただくことが可能となりました。NEC Vector Annealing(VA)はベクトルプロセッサ(高速行列計算・高速メモリアクセス)と、独自アニーリングアルゴリズムにより、大規模最適化問題の高速求解の特長を持ち、製造や物流業務の最適化に採用いただいております。JijZept(TM)とVAの連携環境が整うことで、より多くの業務や社会課題解決に繋がることを期待しています。





株式会社東芝

執行役上席常務 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 岡田俊輔

東芝は、量子コンピュータの研究から生まれた量子インスパイアード最適化ソリューションSQBM+を Microsoftが提供する世界有数の量子クラウドサービスAzure Quantum上に日本ベンダーとして唯一提供しています。グローバルで始まっている量子コンピューティングの実利用にユーザーフレンドリーなJijZept(TM)とSQBM+の連携が大きく寄与することに大いに期待しています。



D-Wave Quantum Inc.

Mark Snedeker, SVP of growth

D-Wave is a leader in the development and delivery of quantum computing systems, software, and services, supporting the end-to-end quantum journey today. We’re focused on rapidly growing the adoption of quantum computing solutions to help organizations solve their most computationally complex problems. We look forward to working with Jij to help its customers accelerate practical quantum application development in support of that effort.





日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業本部長兼デジタルセールス事業本部長 執行役員常務 三上智子

日本マイクロソフトは、Jij様のJijZept(TM)におけるAzureの採用を心から歓迎いたします。JijZept(TM)は数理モデルの自動変換とパタメーターの調整機能を備え、幅広いアプリケーションで効率的かつ正確な結果を提供することができます。さらに、統一されたインターフェースを提供し、ユーザーは学習コストを削減することができます。私たちは、JijZept(TM)の素晴らしい機能に確信を持っています。Jij様との強力な連携を通じて、日本のデジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。引き続きJij様と協力し、ユーザーのニーズに最適な解決策を提供し続けます。







【お問い合わせ】

こちらのプレスリリースに関するお問い合わせは info@j-ij.com までご連絡ください。



株式会社Jij

株式会社Jijは科学技術振興機構のSTARTプロジェクトを通して設立されたスタートアップで、自社で行ってきた数理最適化・量子技術の研究成果を元に開発した”JijZeptシリーズ”の提供を通じて数理最適化のモデル構築から実装までのプロセスをなめらかにするソフトウェアを提供します。また、プロジェクト支援・教育支援といったサービス提供を通じて、「お客様の数理最適化プロジェクトの成功」を支援します。



参照情報

Jijコーポレートサイト:https://www.j-ij.com/ja/

JijZept(TM)プロダクトドキュメントサイト:https://www.documentation.jijzept.com/docs/



