ALrT.TOKYO(アルトトウキョウ)(東京都葛飾区・代表:半澤裕一)の「〇×ゲームのトート」が国際的に権威のあるドイツのデザイン賞「iFデザインアワード2023」を受賞しました。



ハノーバー(独)を本拠地とするiF International Forum Designは、世界で最も長い歴史を持つ独立したデザイン団体で、毎年優れたデザインを選出し「iFデザインアワード」を授与しています。133名のデザイン専門家が56 か国/地域から集まった11,000件の応募デザインを厳正に審査し、 弊社の「〇×ゲームのトート(英題:Tic Tac Toe Bag)」は”キャッチーでポップ”なデザイン性”や”バッグで遊べる”斬新さが評価され、今回の受賞となりました。ALrT.TOKYOは今回の受賞で2015年の長さが測れるテープカッター「テープディスタンサーC」、2018年の寄木とマグネットの積み木「ゼブロ」に続いて計3度目のiFデザインアワード受賞となりました。







〇×ゲームのトート(Tic Tac Toe Bag)





「〇×ゲームのトート」はトートバッグとピンバッジを組み合わせて楽しむ「マッピングバッグ」シリーズの一つ。中でも遊びをテーマにデザインしたカテゴリー「マッピングバッグ PLAY」のシリーズ製品です。2020年10月発売。

マス目のプリントされたトートバッグに〇と×を象ったアクリル製のピンバッジをピン留めして実際にゲームが遊べる斬新なトートバッグ。赤と青の立体的な〇×のピンバッジが付いたミニトートはポップでインパクトのあるデザインとなっています。その独自性でテレビ番組でも取り上げて頂きました。



テレビ番組紹介:

「じゅん散歩(テレビ朝日)」「「ねづっちぃ散歩X(J:COM足立・葛飾)」



カラーバリエーションはナチュラル(ホワイト)の他にイエローとピンクの計3色展開。





サイズ:20(H)cm×30cm(W)×11cm 100g

*ピンバッジの針は鋭利です。お子様のご利用には十分お気を付けください。

販売価格:2,700円 (税抜)



素材

本体:コットン100%キャンバス / BODY:COTTON 100% CANVAS

〇×パーツ:アクリル / 〇× : acrylic



Production info.

Planning and Design : Y.HanzawaReleased OCT. 2020BODY : MADE IN CHINA(CAMBODIA) / PARTS : MADE IN JAPAN実用新案 登録第3184210号・意匠登録1654050



マッピングバッグ(R)(Mapping Bag(R))シリーズについて





「ピンバッジとトートバッグを組み合わせて楽しむ」

トートバッグのボディをキャンバスに見立て、ピンバッジでマッピングするマッピングバッグシリーズは2013年の発売開始から”万年カレンダー”、”柴又地図”、”世界地図”などをテーマに様々な商品を展開してきました。プリントされたバッグとピンバッジの組み合わせならではの楽しさとキャッチーなデザイン性が特徴です。





また、その機能とデザイン性を活かした企業コラボなども展開しております。





実用新案登録第3184210号(マッピングバッグシリーズ)



マッピングバッグ PLAY シリーズ





2019年より展開している「プレイ」シリーズは更に遊びの要素にフォーカスしたカテゴリーです。今回受賞した「〇×ゲームのトート」はこちらのカテゴリーのシリーズ製品です。



軸回転するピンバッジの特性を活かした楽しい製品群です(*車輪トートはピンバッジではありません)。



iFデザインアワードについて





iFデザインアワードは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。

この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・内装」「プロフェッショナルコンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI(ユーザーインターフェース)」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、www.ifdesign.com で公開されています。



ALrT.TOKYO(アルトトウキョウ)について





■ALrT.TOKYO有限責任事業組合

2006年創業のメーカー。ブランド「ALrT.TOKYO PRODUCTS」として、アイデアとデザインを融合した 独自性の高い商品開発を続けています。全ての製品を代表の半澤が企画・デザインし、これまでに木製の文具・雑貨・玩具シリーズやピンバッジとトートバッグを組み合わせた マッピングシリーズを中心に展開。

文具・雑貨シリーズの長さの測れるテープカッター他が2010 年代に多くのTV や雑誌などに取り上げられ話題となりました。



また、2008年から東京の柴⼜にてショップ&ショールーム「ALrT.TOKYO : EAST END」を運営。店舗は本2023年で15周年を迎えました。店舗では前述のプロダクトシリーズとは別で柴又Tシャツなどの独自の柴又グッズや地元葛飾のショップやクリエイターとコラボしたご当地グッズを展開。柴又のショップも多くのテレビや雑誌で紹介して頂いております。

受賞歴:iF デザイン賞2023(バッグ「〇×ゲームのトート」)、iF デザイン賞2015(テープカッター「テープディスタンサーC」)、iF デザイン賞2018(積み木「ゼブロ」)、グッド・トイ2019(積み木「ゼブロ」)

ALrT.TOKYO有限責任事業組合

〒125-0052 東京都葛飾区柴又7-4-7-1F *所在地はショップ兼事務所

電話:03-6801-7670 FAX:03-9801-7671

メール:info@alrt.tokyo

WEBサイト:https://alrt.tokyo



