[株式会社ヴィーナスジャパン]

女性による女性のためのジム「Spice Up Fitness」の運営、フィットネス機器およびフィットネス用品の輸入販売をする株式会社ヴィーナスジャパンが、地方の活性化のために良いものをセレクトして販売する『VITA FIT FARM』 を展開します。その第一弾として鳥取県の湯梨浜に位置する養鶏場から誕生した卵を11月15日(水)より新発売します。

(発売日よりサイトオープン:https://vitafitfarm.stores.jp/)







■ 栄養たっぷり、餌から生産まで100%カバーされているトレーサビリティ

「VITA FIT FARM」の特徴は、皆様に安心して卵をお楽しみいただくべく、いつどこで誰により、どのような餌の原材料を使用していることから生産をされているのかまで、100%追跡可能な状態になっています。養鶏場の親鶏たちは、鳥取県湯梨浜の旬なタケノコやスイカやカボチャといった季節ごとの地元野菜や発酵食品、海藻、蟹などを取り入れ、米を主食としています。このバランスの取れた食事から、のびのびと育まれた親鶏から生まれる卵は、栄養価が豊かで、季節ごとの風味をお楽しみいただけます。



特筆すべきは、養鶏場が持続可能な開発目標(SDGs)に貢献していることです。例えば、鶏たちが自然に接し、たまたま咲いたひまわりの種を美味しそうに食べる鶏を見てひまわり畑を作り、夏はひまわりの種も餌としてあげています。そのひまわりをシンボルとしてパッケージロゴにも入れました。この自然な形にこだわることでSDGsが成り立っている養鶏場より、みなさまへ新しい食の体験を提供していきます。









<なぜパーソナルジムが養鶏場を?>

"VITA FIT FARM" は、「スパイス食プロジェクト」の一環として誕生しました。

様々な添加物、人工甘味料など、名を変え品を変え、知らず知らずのうちに摂取しがちな世の中。

何を信用して、何を選択すれば良いのか。



健康を重視する多くの方々が日々摂取する食品において、添加物や人工甘味料などを避けたいという願いがあります。このプロジェクトは、無農薬や減農薬、化学肥料不使用、オーガニック、自然農法など、身体に優しい食材を厳選し、地方生産者と協力して生産することをミッションとして掲げています。



その第一弾として生まれたのが、健康的な栄養価を誇る卵です。

自分たちのためにも、地方生産者にも元気になってもらわないと良いプロジェクトを続けられない。きれいごとだけでなく、実態をともなったプロジェクトを作りたい、そんな想いから始まりました。代表を務める岡部友が「Spice Up Fitness」のジムで食事指導をする中で栄養価の高い卵を推奨していますが、2年以上日本全国の養鶏場を巡り、鳥取県の湯梨浜での出会いがこのプロジェクトを実現させるきっかけとなりました。



都市と地方をつなぐ!地方活性化・地元農家の収益増へ。

都市にいるとあまり感じませんが、戦争や物価の高騰で輸入に頼ることが難しくなることも起きるでしょう。

日本の食糧自給率は37%と低くそれに対して、日本の土地は67%も森林です。もっと地方に頼りもっと日本の自給自足率を上げられないかということを考えています。

また、今までもこういった田舎で農業をしてくれている人のおかげで食事ができていることを地方に訪れることで思い知らされ、平均70歳以上と言われる地方の農業従事者から伝承されることと都市から移住して農業をやる人のパイプを作りたいという思いがあります。そして農業により地方が活性化するようなものに携わることを私たちは目指しています。



自分で選択するという意味。

私たち「Spice Up Fitness」はこれまで“トレーニング”という手段を通じて多くの方と接してきました。 その中で「痩せたい」「足を細くしたい」など外面的な理由、他人との比較をしてトレーニングに取り組もうとする方が多くいらっしゃいます。それらの方々は、そもそもの本質的な動機が他から影響されたもののため、短期的なトレーニングで終わってしまったり、一時的な目標を達成した後は元に戻ってしまったりすることが多く見受けられます。

なぜ自分で選択するのか。自分で選択できるようになるためには。安心できる商品をどこでどうやったら入手できるのか。

そういった要望にお応えし、皆さんと一緒に作り上げていく「マーケット」として「Spice Up Fitness」は新しいネットワークを構築していきます。



岡部友 メッセージ





「『VITA FIT FARM』の卵は、単なる卵としてではなく、地元の恵みや環境との調和から生まれた卵です。

季節のものを食べているので黄身の味が春夏秋冬で少し変わるのも特徴で、それも楽しんでもらえる一つになって欲しいと思います。

鶏たちが風通しの良い日向で遊び回って暮らしている養鶏場で、その環境に惚れ込み『VITA FIT FARM』の商品として販売されます。

自分の体をつくる食事に自らこだわり、食卓に新たな魅力をプラスして、共に地元の農家を応援する素晴らしい機会となることを願っています。」



(写真)養鶏場のご夫婦と岡部 友



新商品『VITA FIT FARM』





商品名:VITA FIT FARM

販売先:株式会社スパイスアップインターナショナル

発売日:11月15日 (15:00~より)

価格:1,500円10個

サイトURL:https://vitafitfarm.stores.jp/ (発売時よりサイトオープン)







岡部 友(おかべ とも) プロフィール





保有資格:

・分子整合栄養医学協会 分子整合栄養アドバイザー

・Harvard Medical School Health and Wellness : Designing a sustainable Nutrition Planコース修了



フロリダ大学運動生理学部在学中、NSCA-CSCS公認コンディショニングスペシャリストを取得。

帰国後は数多くの女性にマンツーマンのボディメイク、ダイエット指導を行い、トレーニングとメンタルのトータルサポートが高く評価される。

また雑誌監修、セミナー講習、イベント講演だけでなく、フィットネスモデル、フィットネス関係通訳としても活躍中。モデル、タレント、ダンサー、歌手、オリンピックスポーツ選手、マタニティへの指導経験あり。

夢はボディメイクを通じて受動的ではなく、能動的な意思のあるBEAUTYを提供すること、そして内面が強く美しい日本女性を増やすこと。2015年に「Spice Up Fitness」という会社を立ち上げ女性によってデザインされた女性のカラダ作りのための専用トレーニングスタジオを設立。南青山点、原宿点、名古屋店、心斎橋店、梅田店の5店舗を運営。2016年には分子整合栄養医学士の資格を取得し栄養指導にも力をいれている。



Instagram :https://www.instagram.com/tomo_fitness/

YouTube 「Tomo Okabe channel ~岡部友、食を語る~」: https://www.youtube.com/@tomookabechannel184



【Spice Up Fitness 11月最新NEWS】





「Spice Up Fitness」東京・名古屋・大阪店で

アンチエイジング界のカリスマ、オーガスト・ハーゲスハイマー氏が登場!

『アンチエイジングの為の食事と習慣』セミナーイベントを開催



岡部友が代表を務め南青山・原宿・名古屋・心斎橋・梅田全国5店舗で展開する「SPICE UP FITNESS」では、栄養科学博士でもあり、アンチエイジング界のカリスマであるオーガスト・ハーゲスハイマー氏を迎え、特別なトークイベントを11月に名古屋と大阪、12月に東京にて開催します。



このイベントでは、ほうれい線、しわ、シミ、白髪、肌のたるみ、代謝の低下など、外見に関する悩みを抱える多くの方々に向けて、『食事』の重要性について語ります。

みなさんは間違った食事で老ける事をしていませんか?老化は止めることはできないですが、遅らせることはできるのです。

オーガスト・ハーゲスハイマー氏は、実年齢61歳にもかかわらず、若々しい外見で知られており、その秘訣を食事と習慣に求めています。イベントでは、「アンチエイジングのための食事と習慣」と題して、熱く語ります。

さらにトークショーに加え、オーガスト氏が開催するFNS栄養学アカデミー1期生『GOOD FOODS MAKET』の身体の中から綺麗になれる今回限定のアンチエイジング弁当付きです。



岡部友の栄養学の師匠であり、緑のベジパワーを作ったアビオスの創設者でもあるオーガスト氏との対談で、皆さんもフィットネスに加えインナーからもケアする仕組みについて学んでみてください。



<名古屋イベントの詳細>



日時: 11月19日(日)16時~18時

参加費: 会員様 10,000円(税込) / 非会員様 11,000円(税込)

場所: フォルテ栄ビル6階, 名古屋市中区栄3丁目19番19号(Spice Up Fitness名古屋店から徒歩5分)

イベント内容:

○オーガスト氏×岡部友トークショー

○GOOD FOODS MARETのアンチエイジング弁当(無添加、添加物不使用)

○アビオス商品大抽選会

○質問コーナー(事前に質問ある方受け付けます)

○対象商品購入でオーガスト氏と2ショット写真

など

(内容に変更がある場合もございます。)

ご予約方法:

会員様

https://coubic.com/spiceupfitness_nagoya/1452668/book

非会員様

https://coubic.com/spiceupfitness_nagoya/3100423/book

(事前決済キャンセル不可になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。



<大阪イベントの詳細>

さらに大阪では、クロスホテル大阪とスパイスアップフィットネス大阪がコラボしたディナーショーが開催されます。

イベントでは、オーガスト氏と岡部友の対談形式でアンチエイジングについて語るのに加え、クロスホテル大阪のシェフが特別なフルコース料理を提供します。このメニューはもちろん、オーガスト氏の監修のもとで提供され、アンチエイジングに適した食事を楽しむことができます。



日時: 11月26日(日) 17時~19時

参加費: 1名様 15,000円(税込) /会員・非会員でもご参加いただけます

場所: クロスホテル大阪 3階 TERRACE&DINING ZERO

特典: 発売前のプロテイン「Pure Diamond 抹茶ラテ」の試飲&先行予約チケット、

オーガスト氏&岡部友写真&サイン会参加券

その他にも特典がございますので、お楽しみに!

ご予約方法:

参加希望者は、info@spice-osaka.com までご氏名、会員種別(会員または非会員)、お電話番号を添えて連絡してください。

(予約〆切は11月19日(日)21:00まで)





<東京イベントの詳細>



日時: 12月2日(土) 15時~16時半

参加費: スパイス会員 6,600円(会員様のお友達も6,600円)、非会員 7,700円

場所: TIME SHARING 渋谷青山通り, 東京都渋谷区渋谷2-14-13 (渋谷駅東口から徒歩6分)

イベント内容:

○オーガスト氏×岡部友トークショー

○GOOD FOODS MARETのアンチエイジング弁当(無添加、添加物不使用)

○アビオス商品大抽選会

○質問コーナー

○原宿フィットネスショップで対象商品が20%OFFでご利用頂けるクーポン券プレゼント

など

(内容に変更がある場合もございます。)

ご予約方法:

参加希望者は、info@spiceupfitness.net までご氏名、会員種別(会員または非会員)、お電話番号を添えて連絡してください。





年内ラスト!「Spice Up Fitness」全店舗で11月より1ヶ月間~

体験パーソナルトレーニング5,500円キャンペーンが開催中



11月1日(水)~11月30日(木)までの間、全店舗にて、一人一人の骨格、筋肉と脂肪のつき方を見てオーダーメイドパーソナルを行う「体験トレーニング」が、通常9,020円のところ5,500円で受けていただけます。

また、入会金が5,000円 OFFフィットネスショップ15% OFF券やオリジナルバンドプレゼントも行っています。

冬太りが気になる方も、お身体に不調がある方も、あなたにあったトレーニングで効率良くボディメイクのお手伝いができるよう、沢山の体験お待ちしています。





「Spice Up Fitness」とは







『日本女性のフィットネス文化を変えたい」と言う思いから、株式会社ヴィーナスジャパンが運営するあらゆるライフステージの女性のための”女性専門パーソナルトレーニングジム“です。

ヒップトレーニングに特化したマシーンを全店舗に完備し、岡部友を中心に、お客様の美尻づくりと健康増進に真摯に取り組んでいます。最先端のトレーニングプログラムと食事指導をご提供し、女性の美しさと健康をサポートしています。

南青山・原宿・名古屋・心斎橋・梅田全国5店舗運営中!



*人生100年時代を意識したダイエット・身体作り

*骨格、生活習慣に合ったトレーニング、食事指導

*他人と比較しない自立女性マインド指導

*腰痛、股関節/膣圧、尿もれ改善

*妊活、妊婦、産後トレーニング

*アンチエイジングトレーニング



HP :https://www.spiceupfitness.com/

Instagram :https://www.instagram.com/spiceupfitness_official/?hl=ja





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-20:16)