[デビアレ株式会社]

DEVIALET EXCLUSIVE EDITION



Devialet(デビアレ)初Hi-FiポータブルスマートスピーカーDevialet Mania、いつでもどこでも適応性の高い360°サウンドを提供する、この夏に向けたシーズン限定カラーを発表。













COLOURS OF SOUND



一見、表面的には、音と色にはあまり共通点がないようにも見えますが、音響の世界では本質的な繋がりがあります。



音の色は「ノイズスペクトル」とも呼ばれ、異なる音の周波数でどれだけのエネルギーが流れるかを示しています。Devialet(デビアレ)は、このコンセプトからインスピレーションを得て、真に感動的なリスニング体験を提供するシーズン限定カラーを開発しました。その個性的なパッケージで変幻自在なサウンドを提供することに専念しています。



SUNSET ROSE(サンセット・ローズ)の繊細な色合いは、一日の終わりに感じる空の色の移り変わりのエネルギーに着想を得たもので、SANDSTORM(サンドストーム)は、時間が止まったように感じられ、想像力が豊かに膨らむ、無垢でミネラルな風景への賛美を表しています。



Devialet Maniaのまばゆいばかりのステレオサウンドを、考え抜かれたラグジュアリーなデザインで表現しています。



MASTERS IN METAMORPHOSIS メタモルフォーゼ・最適なサウンドの小さな巨匠たち



Devialet Maniaに搭載された業界をリードする独自技術の採用により、コンパクトでポータブルな形状でありながら、360°全方位に響き渡るステレオサウンドを楽しめます。



ASC(Active Stereo Calibration・アクティブ・ステレオ・キャリブレーション)は、4基のマイクと内蔵インテリジェンス機能を使用して、オーディオレンダリングを自動的に周囲の環境に適応し進化させます。

Devialet Maniaを部屋の中央に設置すれば、360°ステレオモードが自動的に起動。壁の近くに設置すれば、2基の背面フルレンジスピーカーがギアを上げて稼働し、2基の正面スピーカーをシームレスに補強して響き渡るように力強いサウンドステージを演出、外出先でも究極のポータブルオーディオ体験による比類ないリスニングを可能にします。また、Devialet Maniaは、フルレンジドライバー4基とプッシュプッシュ構成のSAM(R)(Speaker Active Matching・スピーカー・アクティブ・マッチング)搭載サブウーファー2基により、最低30Hzから最高20,000Hzの周波数域で強力なステレオサウンドが実現。Devialet (デビアレ) エキスパートエンジニアチームによるオーディオイノベーションに新たな傑作をもたらしました。



360° SOUND, 100% FREEDOM 360°サウンド・100%自由



スタイリッシュな旅行はいかがですか?

Devialet(デビアレ)は、新しいシーズン限定カラーとともに、Devialet Mania Cocoonを発売します。

このカスタムデザインのカバースリーブは、ポータブル・スマートスピーカーに合わせてシームレスに滑らかにモールド成形され、移動中の徹底した保護を可能にします。また、ロゴ入りのショルダーストラップとラバーハンドルにより、持ち運びに便利なデザインとなっています。



MUSIC TO FIT THE MOOD 雰囲気にふさわしい音楽を



シーズナルカラーに着想を得て、インスピレーショナルな音の色の詩を反映した音楽のプレイリストをお届け。

SUNSET ROSE(サンセット・ローズ)には、Pink Noise・ピンクノイズを制作しました。

ピンクノイズは、waterfall・滝のような音で、プロオーディオのラウドスピーカーシステムの調整にもよく使われるだけでなく、生態系の環境でも最もよく観察される信号の1つです。まるで降り続く雨、木々を揺らす風、ビーチに打ち寄せるの波に包まれるように、リラックスした時間を過ごすための理想的なチルアウトプレイリスト。

Devialet Mania Sunset Rose



SANDSTORM(サンドストーム)には、Brownian noise・ブラウンノイズを用意しました。

1オクターブあたり6dBずつ強度が低下し(10倍ごとに20dBの周波数に対する指数減衰)、ホワイトノイズやピンクノイズに比べてより減衰した柔らかな質感を持ち、あたかも滝や大雨のような低い轟音で、Devialet Maniaにて純度の高い静寂へ誘います。

Devialet Mania Sandstorm



配信中のプレイリストを聴いて、季節感に溢れたSeasonal Colourの体験をさらに深めて、さらに豊かに。

(Spotify/Tidal/Deezer/Qobuz/QQ)音量を上げてゆっくりとおくつろぎください。



デュアル・ストリーミング機能(Wi-FiまたはBluetooth 5.0)

Spotify Connect

Airplay 2

Devialet PhantomやDevialet Dioneと同じソフトウェア・システムDOS2

Devialet アプリ

IPX4の防水性能

約10時間持続するバッテリー

静電ボタン



価格

Exclusive Editions シーズン限定カラー *発売日 2023年6月6日

Devialet Mania SUNSET ROSE(サンセット・ローズ) 159,000円(税込)*ワイヤレス充電ドック付属

Devialet Mania SANDSTORM(サンドストーム)159,000円(税込)*ワイヤレス充電ドック付属



Devialet(デビアレ)公式ウェブサイト 、直営店にてご購入いただけます。

Devialet.com

デビアレ Ginza Six店 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10−1 5F 080 7279 3881

デビアレ 伊勢丹新宿店 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14−1 5F 03 6263 8876



および、以下製品については、店舗一覧記載の全国販売店にてお問い合わせ、ご購入いただけます。

https://www.devialet.com/ja-jp/store-locator



Devialet Mania Cocoon 15,900円(税込)*成型ケース単品

Devialet Mania Charging Station 15,900円(税込) *ワイヤレス充電ドック単品

Devialet Mania Deep Black / Light Grey 139,000円(税込)*ワイヤレス充電ドック付属無し

Devialet Mania Opera de Paris 179,000円(税込)*ワイヤレス充電ドック付属



DEVIALET(デビアレ)について



2007年に設立されたデビアレは、ラグジュアリーと最先端技術の融合を追求する音響技術会社です。

サウンドの位置付けを生活の中で高めることをその使命としています。



アンプ「Expert Pro」やコネクテッドスピーカー「Phantom」などの受賞歴を持つ製品には、数々の特許技術が組み込まれています。独自取得特許の代表的なものにADH(R)(2004年に最初のパイオニア特許として申請)やSAM(R)といった 多数の音響・マイクロエレクトロニクス技術があります。ADH(R)(Analog Digital Hybrid)は、アナログ(Class A)の洗練さと直線性、デジタル (Class D)のパワーとコンパクトさを、同時に備えることにより機能するデビアレの核となる音の増幅技術です。 SAM(R)(Speaker Active Matching)は、スピーカーユニットの動作測定にてデータ化することで、スピーカーの再生動作を最適化します。



世界屈指であるデビアレのエンジニアは、独自のイノベーションにより、比類のない音質に洗練されたモダンデザインを融合することで、傑出したサウンド体験を生み出しています。デビアレは、自社製品の開発を続けながら、2017年よりライセンシングも強化しており、そのノウハウと技術を活かしカスタムメイドの音響ソリューションをパートナーに提供しています。



www.devialet.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-12:16)