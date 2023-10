[株式会社明治]

懐かしの名曲を「原材料、乳製品のみ」ver.に替え歌カバー



株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2023年3月27日(月)に発売された「原材料、乳製品のみ」でつくられた国内初※1の新しいミルクアイス「明治 Dear Milk」の新WEB CM「Only乳」篇を、2023年10月2日(月)より公開します。

※1:原材料、乳製品のみで作られた市販アイスクリームとしては国内初となります。(2023年10月(株)明治調べ)







「原材料は乳製品のみ」を表現したCMストーリー





今年3月に発売した新しいミルクアイス「明治 Dear Milk」は、「原材料、乳製品のみ」のこだわりとコンセプトの斬新さが口コミで広がり、予想を上回る反響をいただいています。これまでは関東エリア※2での販売に限られていましたが、9月下旬から中部・関西エリア※3に拡販することを記念して、新たにWEB CMを展開することになりました。



素材をそぎ落としていく“引き算的”思想で完成した「明治 Dear Milk」と同じように、新WEB CMはシンプルな構成にしています。一面真っ白なミルクの水面からパッケージが浮かび上がり、商品の最大の特徴である「原材料、乳製品のみ」が感覚的に伝わるようにしました。



一番の見どころは、WEB CMのタイトルにもなっているオリジナル楽曲「Only乳」。「Only乳」の語呂から、1955年にアメリカのコーラス・グループ、プラターズが発表した懐かしの名曲「Only You (And You Alone)」をカバーし、楽曲として使用しています。



今回特別にカバーしてくださった歌手は、現時点では秘密です。あの美声の持ち主は誰なのか、是非予想しながら「Only乳」の世界観を体験してみてください。





















※2:経路限定(スーパー、ドラッグストア、生協)

※3:愛知、三重、静岡、岐阜、石川、富山、福井、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫



WEB CM概要





タイトル :「Only乳」篇 22秒

CMソング :「Only乳」

楽曲提供者 :非公開

公開日 :2023年10月2日(月)

YouTube URL :https://youtu.be/51_4IENHfOs



【制作スタッフ】

広告会社 :(株)東急エージェンシー、(株)STAGE

制作会社 :(株)原宿サン・アド

CD :野口 大介、岸 浩史

AE :武山 佳澄、渋谷 有亮、関根 悠人



キャスティング :宮崎 敬子

Pr :岡 泰州、田中 杏

監督 :今村 繁

撮影 :富田 圭一

照明 :山本 剛

スタイリスト :遠山 真紀

HM :岩井 マミ

ライブレコーディング :後藤 真太郎

音楽Pr :池田 勇治

制作・助監督 :飯田 聡一郎

メーキング動画 :藤井 五木



「明治 Dear Milk」について







明治は“ミルクの味わいを最大限引き出したアイスクリーム”を目指した、国産乳製品(北海道十勝製造)100%使用の新しいミルクアイス「明治 Dear Milk」を、2023年3月27日より関東エリアで発売し、9月下旬から中部・関西エリアでも販売します。なお、北海道河西郡芽室町のふるさと納税返礼品としても取り扱われております。



本商品は、当社こだわりの国産乳製品(北海道製造)のみで作られた、濃厚でコク深く後味すっきりの、乳本来の味を楽しめるアイスクリームです。原材料には、生乳を細かい穴を通してろ過する特許製法※4の「あじわいこだわり製法」を用いた、乳風味が強く、後味にすっきり感がある生クリームを使用しています。また"生乳中の水分を凍らせて取り除く"という世界初※5の技術「氷点濃縮製法」を用いた乳原料により、生乳本来の香りと豊かなコクを味わえます。独自製法によるこだわりの原材料を使用することで、濃厚なミルクのコクと澄みわたる後味、滑らかな食感をお楽しみいただけます。



※4 製法特許番号:特許第 4079440 号 ※5 第三者機関調べ



・「明治 Dear Milk」ブランドサイト URL:https://www.meiji.co.jp/products/brand/dearmilk/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-12:46)