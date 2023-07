[藤田金属株式会社]

藤田金属株式会社(大阪府八尾市西弓削3-8 TEL:072-949-3221)は、鉄分不足に悩む女性をサポートするFe:projectの第二弾商品として、毎日手軽に鉄分を補える「今日を元気にするお味噌汁パン」を開発しました。2023年9月1日まで、先行予約をMakuakeで受付しています。

◆先行予約受付ページ:https://www.makuake.com/project/5_31_02/









■毎日無理なく、継続して鉄分を摂るために。

毎日元気でいるために大切なのは、良い習慣を続けていくこと。現代女性の鉄分不足に着目した製品として、ありそうでなかった「お味噌汁」に特化したお鍋を考案しました。





【商品概要】

●商品名/今日を元気にするお味噌汁パン

●直径/約16cm

●深さ/約8cm

●厚さ/約1.4mm

●鍋部/鉄製・ハードテンパー加工

※ガス火・IH機器、どちらでも利用可能。

●グリップ/木製(ぶな材またはウォールナット材)

●販売方法/マクアケクラウドファンディング→https://www.makuake.com/project/5_31_02/



毎日お味噌汁を飲むこと。それは女性の体にとって、とても良いこととして知られています。



体を温めてくれることはもちろん、発酵食品であること。大豆イソフラボンをはじめとする体と美容に良い様々な栄養素も含まれています。



また具材を工夫することによって、不足しがちな野菜やタンパク質も一度に摂取できるうれしいメニューなのです。





■月経時における1日の摂取推奨量の90%以上の鉄分をカバー

国のデータ※によると、鉄の1日あたりの摂取推奨量が18-49歳女性で月経なしの場合6.5mg/日、月経ありの場合10.5mg/日となっています。



また、月経による鉄損失を補うために必要な鉄摂取量は、18歳以上だと3.64mg/日となっており、月経時には意識して鉄分を補給する必要があります。



だからこそ、日常的にも、月経時など鉄分がより必要とされる日にも無理なく継続して鉄分を補給できる製品を開発しました。

※参考→https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586568.pdf



では、「今日を元気にするお味噌汁パン」を使用した場合、実際にどれくらい鉄分が摂れるのか?一般的なガラス鍋との比較で検査をしてみました。



▼検査方法:

600mlの水に60gの味噌を溶き入れ(お椀4杯分想定)沸騰後5分加熱し120分放置



▼結果:



ガラスの鍋に比べ、「今日を元気にするお味噌汁パン」だと39mg多く鉄分が溶け出すことが分かりました。お味噌汁1杯分にすると約9.7mg、これは鉄分が不足する月経時における1日の摂取推奨量の90%以上に当たります。



また、実験では鉄分量の多さだけではなく抽出された鉄分のうち約25%が二価鉄という結果が出ました。二価鉄は食品に含まれる三価鉄に比べて、体に取り入れやすい鉄分です。



「今日を元気にするお味噌汁パン」で、効果的な鉄分摂取が期待できます。





■インテリアにもなるデザイン。持ちやすさにこだわった取手を設計。

毎日使うものだから、出しっぱなしにしてもインテリアになるデザイン性を追求しました。



鉄のストイックさと、木の取手の優しさで絶妙なバランスを実現しました。





また、プロダクトとして、鉄鍋の重さを少しでも軽減するべく取手にもこだわっています。持ちやすく、そして高いデザイン性が、毎日のルーティンを楽しく演出してくれます。木でできているので、使っていくうちに濃くなっていく色が、よりオリジナル感を出してくれます。





■鉄鍋をもっと多くの人に使ってもらうために。簡単お手入れも追求。

鉄の調理器具に必要な使いはじめのシーズニング(焼き入れ※、油慣らし)を、製造工程に組み込み、職人の手で1つ1つ手作業で行っています。お客さまは買ったその日からすぐに味噌汁パンを使うことができます。



※藤田金属のオリジナル技術ハードテンパー加工を使用。ハードテンパー加工は鉄本来の難点(焦げる、錆びる)を改善した加工方法です。











■「フェムテックジャパン 2023」でもたくさんの応援をいただきました。

2023年6月8日(木)東京表参道で開催された「フェムテックジャパン 2023 / フェムケアジャパン 2023 in TOKYO」に、本商品を出展しました。多数の方に応援をいただけたことが自信につながりました。





■Fe:projectについて



大阪府八尾市で1951年に開業した藤田金属株式会社は、フライパンをはじめ、鍋やヤカン、コップなどの金属製品を数多く作り続けています。職人の技術と工夫で日常を楽しくするような道具づくりをモットーとしている中で、より人の役に立てるものを開発できないかと考えていた矢先、ライフスタイルや食生活の変化によりもっと意識して鉄分を補いたいと思っている女性が多いことを知りました。



一方で、鉄器は日常的に鉄分を補ってきたという昔からの知恵にも着目しました。そんな中で出会ったのが最近よく耳にする「フェムテック」 でした。



女性にまつわる健康課題をテクノロジーで解決すること。



一見、金属の会社とフェムテックとはとても離れているように思えますが、世の中に存在する多くの課題は、当事者ではない人たちこそが関与することで、解決につながるのではと考えていたこともあり、このプロジェクトを発足することに決めました。



しかし、フェムテックの知見があまりなかったので、女性が抱えるさまざまな課題に向き合う社外のチーム「Femtech and Beyond」とタッグを組み、フェムテックの頭文字である「Fe」と、鉄のFeをかけて、鉄分を補いたい女性たちに応えるプロジェクトとしてFe:projectと名付けました。第一弾商品として、2022年春に「元気じゃない日の、フライパン。」を発売しました。



ストレスなく日常的に鉄分を摂れるアイデアをお届けしたい。

ほんの小さな習慣が、社会の大きなパワーになると信じて、私たちは、これからもプロジェクトを続けていきます。







■Femtech and BEYOND.について

フェムテックのその先へ。

女性として生きることで直面する様々な「あたりまえ」に問いを立てること。当事者だけの問題にせず、ネットワークとクリエーティビティで関係人口を増やし、周りを巻き込んで解決へと導くことを大義とし、多くの企業とフェムテック プロジェクトを推進しているチームです。





■藤田金属について



大阪府八尾市で1951年に開業した藤田金属株式会社は、フライパンをはじめ、鍋やヤカン、コップなどの金属製品を数多く作り続けています。毎日使う身近な道具だからこそ、職人の技術と創意工夫を最大限に盛り込み、便利さだけでなく日常を楽しくするような道具づくりを目指しています。

https://youtu.be/EKurcp1vW_8





【本件に関するお問合せ先】

藤田金属株式会社 広報担当:藤田盛一郎

TEL:072-949-3221 メールアドレス:suito@fujita-kinzoku.jp FAX:072-948-3635



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-13:46)