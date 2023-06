[レインボールームジャパン株式会社]

「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」はすでに2022年アメリカのTOTYのファイナリストに選べられ、今年からヨーロッパまで広がっています。



2013年にアメリカ全土にブームを起こし、その翌年の2014年に日本を含めて世界中のブームを起こしたレインボールームの発明者、チューン氏は、「レインボールーム(R)」の10周年記念として「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」を開発し、2022年にアメリカで発売しましたら、手芸業界や玩具業界に再び反響され、アメリカ中の子どもや人々に広がり、今はヨーロッパまで広がっています。

「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」は160種類以上もとてもかわいいキャラクターがあり、5種類に分類されています。ルーミパルズシリーズの商品には、より編みやすい編み機「Happy Loom(R) (ハッピールーム)」が入っており、ブレスレットができましたら、好きなかわいいルーミパルズを選んでブレスレットにつけることができます。

「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」のコレクションシリーズは5種類に分かれており、好きなキャラクターを集めることができます。





■レインボールームの新商品「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」シリーズの8種類販売

・「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」のキットとしてMiniCombo、ComboSet、MegaComboの3種類

・「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」のコレクションシリーズとしてZoo、Party、Dino、Fairy、Foodの5種類



■東京おもちゃショー2023の出展

・新商品「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」の展示および無料体験ワークショップ開催

・日本レインボールームファンの方々の作品を展示

レインボールームジャパン株式会社(本社:東京都文京区)は、日本を含めて全世界で社会現象を起こしたブレスレット制作キット「レインボールーム(R)」の新商品「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」シリーズを、2023年6月8日(木)より販売いたします。



「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」は160種類以上もとてもかわいいキャラクターがあり、Zoo、Party、Dino、Fairy、Foodの5種類に分類されています。今回のルーミパルズシリーズに合わせて、より編みやすい編み機「Happy Loom(R) (ハッピールーム)」を新たに開発し、また、より編みやすいように「Rainbow Loom(R) (レインボールーム)」を新たに改良いたしました。ハッピールームやレインボールームで楽しくブレスレットを編むことができ、その後は自分が好きなルーミパルズのキャラクターを選んでつけることができます。ルーミパルズのコレクションシリーズより、好きなキャラクターを集めることもできます。

今回、日本向けに新発売した「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」シリーズの全8種類はパステル色の輪ゴムが入っており、すべて「Happy Loom(R) (ハッピールーム)」が入っています。また、ComboSetとMegaComboには上級者向けに新改良のレインボールームが入っています。



レインボールームジャパンは、2023年6月8日(木)~11日(日)に行われる「2023東京おもちゃショー」へ出展し、新商品「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」の展示および無料体験ワークショップを開催するほか、日本レインボールームファンの方々の作品も展示します。



今後も「レインボールーム」では、お客様がいつでも気軽にブレスレットやチャームなどの作品づくりを楽しめる商品開発を目指して、様々な施策に取り組んでまいります。













■新商品情報

「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」MiniCombo

・商品名: ルーミパルズ(R) MiniCombo

・セット内容:

ハッピールーム(R) 2個、ルーミパルズ(アソート) 60個、色輪ゴム約2100本、色G-クリップ約150個、ギフト袋12枚、専用ケース1個、説明書1部

・希望販売価格: 1,680円 (税別)











「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」ComboSet

・商品名: ルーミパルズ(R) ComboSet

・セット内容:

ハッピールーム(R) 2個、レインボールーム(R) 1個、フック 2本、ルーミパルズ(アソート) 60個、色輪ゴム約2300本、色G-クリップ約150個、ビーズ 約300個、ギフト袋12枚、専用ケース1個、説明書1部

・希望販売価格: 2,380円 (税別)











「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」MegaCombo

・商品名: ルーミパルズ(R) MegaCombo

・セット内容:

ハッピールーム(R) 2個、レインボールーム(R) 1個、フック 2本、ルーミパルズ(アソート) 60個、色輪ゴム約5600本、色G-クリップ約300個、ビーズ 約300個、ギフト袋12枚、専用ケース1個、説明書1部

・希望販売価格: 3,380円 (税別)







「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」コレクションシリーズ:Zoo、Party、Dino、Fairy、Foodの5種類



・商品名: ルーミパルズ(R) Zoo

・商品名: ルーミパルズ(R) Party

・商品名: ルーミパルズ(R) Dino

・商品名: ルーミパルズ(R) Fairy

・商品名: ルーミパルズ(R) Food





・各セット内容:

ハッピールーム(R) 1個、ルーミパルズ 30個、色輪ゴム約600本、色G-クリップ約50個、説明書1部

・希望販売価格: 780円 (税別)



※販売店舗はレインボールーム公式サイト(http://www.rainbowloom.co.jp/)よりご確認ください。

※「Happy Loom(R) (ハッピールーム)」、「Rainbow Loom(R) (レインボールーム)」は、日本特許、商標登録済です。



■2023東京おもちゃショーの出展について

・新商品「Loomi-Pals(R) (ルーミパルズ)」の展示および無料体験ワークショップ開催

【日程】2023年6月8日(木)~6月11日(日)開催時間内

【場所】東京ビッグサイト・西1ホール・1-23

【東京おもちゃショーオフィシャルサイト】https://toys.or.jp/toyshow/



■レインボールームとは

「レインボールーム」(Rainbow Loom(R))は、アメリカで2011年より販売を開始し、全世界で累計販売数1,000万セットを突破したブレスレット制作キットです。 “Loom”(ルーム)の意味は、「織機」、「編機」、「道具」です。レインボールーム(プラスチック製の輪ゴム編みキット)にさまざまな色の輪ゴムをはめ込み、専用のフックを使用して輪ゴムを編み込んでいくことによって、自由な発想でブレスレットを制作することができ、子供から大人まで幅広い世代の方から人気を博しています。



<主な受賞歴>

「Craft & Hobby Association」イノベーション・アワード(2011年)

「Toy & Game Inventor of the Year Awards」玩具デザイン賞(2013年)

「Toy Of The Year 2014」大賞、“Activity”、“Girl”、“Specialty”(2014年)

「日本ホビー協会賞」(2015年)

「第9回キッズデザイン賞」(2015年)

「Toy Of The Year 2022」ファイナリスト(2022年)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-11:46)