[株式会社Astran]

英単語学習のモチベーションを徹底的に科学し、ユーザーが継続できる仕組みを満載した英単語アプリを新開発



株式会社Astran(本社:東京都中央区)は、「モチタン」をiOS, Android向けにリリースしました。「モチタン」は、人のモチベーションを徹底的に科学した結果として、生まれた英単語アプリです。

多くの調査で、英語学習は「継続のモチベーション」が最大の障壁となっていることが明らかになっています。モチタンは「モチベーション」という点にフォーカスして、ユーザー体験の隅々までこだわり抜きました。



モチタンの代表的な特徴:

1.コミュニティ機能による仲間・ライバルとの一体感

2.最先端AIによる絶妙な難易度調整

3.フロー状態の獲得と内発的モチベーションの刺激

4.ポジティブなフィードバックと報酬

5.進捗の可視化と自己モニタリング









背景





MMD研究所がおこなった「オンライン英会話に関する利用実態調査」によると、オンライン英会話の利用者のうち、1年以上継続していると回答したのはわずか6%でした。英語学習において、日々続けることは重要な要素であるにもかかわらず、それを達成できている人は、ごくわずかしかいないことが分かっています。



モチタンの特徴





モチタンは、プレイヤーの学習モチベーションを高めるための仕組みが満載です。これらの特徴によって、学習の継続が促されます。



特徴1:コミュニティ機能による仲間・ライバルとの一体感

「モチタン」は孤独に学習するアプリではなく、コミュニティの形成に重きを置いています。学習は1人で行うよりも、ライバルや友達とともに行うことで効果が高まります。モチタンでは、対戦、ランキング、フレンドなどの機能を通じて、コミュニティとの一体感を感じることが可能です。



特徴2:最先端AIによる絶妙な難易度調整

人間は、難しすぎず、簡単すぎず、「ほどよい難易度」の課題に取り組むと、モチベーションが上がることが分かっています。しかし、「ほどよい難易度」というのは人によって異なり、自分自身でそれを見つけるのはとても難しいものです。モチタンでは、最先端のAIがユーザーの目標、記憶の傾向、忘却曲線、得意不得意を分析し、プレイヤーが「ほどよい」と感じる絶妙な難易度調整を行い、完全にパーソナライズされた専用カリキュラムが生成され続けます。結果、最も楽しく効率的に英単語を覚えられます。



特徴3:フロー状態の獲得と内発的モチベーションの刺激

フロー状態とは、時間が経つのを忘れるほど没頭し、集中力、創造性、学習能力が極限まで高まる状態を指します。能力が上がるだけではなく、ある種の気持ちよさを感じるのも特徴です。フロー状態に入るためには、いくつかの条件を達成する必要があり、モチタンは「オンラインリアルタイムの対戦」「正誤の即時フィードバック」「AIによる絶妙な難易度調整」などを通じて、プレイヤーをフロー状態へと導きます。そして、「楽しいから学ぶ」という内発的モチベーションを引き起こします。



特徴4:ポジティブなフィードバックと報酬

モチタンでは、「バトルポイント」「コイン」「キャラクター」などの報酬制度を設けています。プレイするとコインがもらえ、コインを使って、ガチャでキャラクターの獲得が可能です。また月間ランキングで上位を達成したり、規程の連続学習日数をクリアすると限定キャラを獲得することが出来ます。努力の成果が明確な形となって現れ、モチベーションの継続に寄与します。



特徴5:進捗の可視化と自己モニタリング

モチタンをプレイした全てのデータは、データベースに保存され、分かりやすいインターフェースでプレイヤーに公開されます。これにより、いつでも自分自身の学習進捗を追跡し、成長を実感することが出来ます。



ダウンロード方法





モチタンはApp Store、Google Play ストアからダウンロードできます。

https://motitan-store.astran.jp/



カバー範囲





高校受験コース、大学受験コース、英検(R)コース、TOEIC(R)コースの全4コース、合計11,300語を収録しており、旅行や日常で使うレベルの英単語から、資格試験、留学、ビジネスで使う高難度の英単語まで全てを網羅しています。音声読み上げ機能もあり、発音も覚えることができます。



※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. This app is not approved or endorsed by ETS.

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。



今後の展望





モチタンは「成長を志す人々を支援する」という理念の下、ユーザーのモチベーションを高める仕組みや学習を効率化する仕組みを追求していきます。また、日本にとどまらず世界中の人々が学ぶことを、さらに好きになるような社会を目指して、サービスを展開していきます。



お問い合わせ先





モチタン運営事務局

Mail:motitan@astran.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-18:46)