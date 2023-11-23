2023全年最低価格、SUNEASTのBlack Frida…
［株式会社旭東トレーディング］
本セール：2023年11月24日 (金) 0:00 - 2023年12月01日 (金) 23:59
先行セール：2023年11月22日（水）0:00 - 2023年11月23日（木）23:59
今年もやってきました、年に一度のビッグイベント！SUNEASTはBlack Fridayを迎え、Amazonにおいて史上最低価格でのセールを実施します。この期間、最新のコンピューター関連製品から家庭用電子機器まで、幅広い商品が特別価格で手に入る絶好のチャンスです。さらに、先行セールでは限定商品や特別プロモーションを用意しておりますので、お見逃しなく！
販売リンク:
SUNEAST 内蔵SSD 512GB SE900PLUS25ST-0512G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7MMGX34?ref=myi_title_dp
SUNEAST 内蔵SSD 2TB SE900NVG3-2TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNXMXCN?ref=myi_title_dp
SUNEAST 内蔵SSD 2TB 2.5インチ SE900PLUS25ST-2048G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C3MCR8V5?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST 内蔵SSD 256GB SE900M2SA-256G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ2F18QT?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST 内蔵SSD 1TB SE90025ST-01TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7MMGX34?ref=myi_title_dp
SUNEAST 内蔵 SSD 512GB M.2 SATA規格 SE900M2SA-512G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHYDHQ1X?ref=myi_title_dp
SUNEAST 外付けSSD 512GB SE-PSSD01AC-512G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCV11V6X?ref=myi_title_dp
SUNEAST ライトニングケーブル 1m SE-ALW10
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM7LFRV?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST ライトニングケーブル 0.5m SE-ALW05
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM7N4Y9?ref=myi_title_dp
SUNEAST ライトニングケーブル USB-C 0.5m SE-CLW05
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM9RKVT?ref=myi_title_dp
SUNEAST ライトニングケーブル 1m SE-CLW10
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM87941?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST ポータブルSSD SE-PSSD01AC-01TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCV8XD3C?ref=myi_title_dp
SUNEAST スマートスクリーン SE-SSL01
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZHN23VH?ref=myi_title_dp
SUNEAST CFexpress Type Bカード 512GB SE-CFXB512A1700
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NT2FHGQ?ref=myi_title_dp
SUNEAST Type Bカード 320GB SE-CFXB320S1700
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TB1XRV6?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST SSD 内蔵SSD SE900 256GB UD-4FBW-Y5R2
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNX842C?ref=myi_title_dp
SUNEAST SSD 外付け SEPSSDA-512G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4V2XB77?ref=myi_title_dp
SUNEAST SSD 外付け 2TB SE-PSSD01AC-02TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCTZWVPJ?ref=myi_title_dp&th=1
SUNEAST SSD 2TB 内蔵 2.5インチ SE90025ST-02TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7MMGX34?ref=myi_title_dp
SUNEAST SDカード 512GB SE-SDU3512GBC10
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1C12F4K?ref=myi_title_dp
SUNEAST SDXCカード 64GB SE-SDU2064GC280
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4618X5L?ref=myi_title_dp
SUNEAST SDXCカード 512GB SE-SDU2512GB280
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45YGC8Z?ref=myi_title_dp
SUNEAST SDXCカード 256GB SE-SDU2256GB280
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45ZWM55?ref=myi_title_dp
SUNEAST SDXCカード 128GB SE-SDU2128GB280
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45X1ZQT?ref=myi_title_dp
SUNEAST NVMe 内蔵 SSD ヒートシンク付属 4TB SE850G7004T
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5GHTQBZ?ref=myi_title_dp
SUNEAST microSD カード SE-MSD512GMON
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXCMKR1Q?ref=myi_title_dp
SUNEAST CFexpress カードリーダー CFexpress Type Bカード 対応 SE-RWCFX10GC32G2
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WYMHLSN?ref=myi_title_dp
SUNEAST 512GB SE900NVG3-512G
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNXMXCN?ref=myi_title_dp
SUNEAST 4TB 内蔵 SSD 5年保証 SE900NVG70-04TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQM4X7DT?ref=myi_title_dp
SUNEAST 2TB NVMe SSD SE900NVG50-02TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQM34C61?ref=myi_title_dp
SUNEAST 2TB NVMe SSD 5年保証 SE850G7002T
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5GHTQBZ?ref=myi_title_dp
セール販売価格：
会社について：
【会社】 株式会社旭東トレーディング
【住所】 〒108-0073 東京都港区三田3-14-10 三田3丁目MTビル1F
【事業内容】 コンピューター及び半導体・集積回路等
コンピューター部品・周辺機器の輸出入及び販売
国内コンピューターの組立生産の請負及びサポート
コンピューターソフトウェアの輸出入及び販売
家庭用電気製品・ゲーム機器の輸出入及び販売
医療機器の輸出入及び販売
コンピューターネットワークシステムの設計・工事・運用に関するサポート
【電話番号/FAX】 TEL：03-6435-1608 FAX：03-6435-1386 （平日11：00-17：00 ）
※土日祝祭日及び、夏期休暇、年末年始、弊社指定日は店休日となります。
【お問い合わせ窓口】 当店ヘルプページ内のカスタマーサービスへのお問い合わせよりご連絡をお願い致します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/23-17:46）
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