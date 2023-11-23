［株式会社旭東トレーディング］

本セール：2023年11月24日 (金) 0:00 - 2023年12月01日 (金) 23:59

先行セール：2023年11月22日（水）0:00 - 2023年11月23日（木）23:59







今年もやってきました、年に一度のビッグイベント！SUNEASTはBlack Fridayを迎え、Amazonにおいて史上最低価格でのセールを実施します。この期間、最新のコンピューター関連製品から家庭用電子機器まで、幅広い商品が特別価格で手に入る絶好のチャンスです。さらに、先行セールでは限定商品や特別プロモーションを用意しておりますので、お見逃しなく！



販売リンク:





SUNEAST 内蔵SSD 512GB SE900PLUS25ST-0512G

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SUNEAST 内蔵SSD 2TB SE900NVG3-2TB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNXMXCN?ref=myi_title_dp



SUNEAST 内蔵SSD 2TB 2.5インチ SE900PLUS25ST-2048G

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C3MCR8V5?ref=myi_title_dp&th=1



SUNEAST 内蔵SSD 256GB SE900M2SA-256G

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SUNEAST 内蔵SSD 1TB SE90025ST-01TB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7MMGX34?ref=myi_title_dp



SUNEAST 内蔵 SSD 512GB M.2 SATA規格 SE900M2SA-512G

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHYDHQ1X?ref=myi_title_dp



SUNEAST 外付けSSD 512GB SE-PSSD01AC-512G

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SUNEAST ライトニングケーブル 1m SE-ALW10

https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM7LFRV?ref=myi_title_dp&th=1



SUNEAST ライトニングケーブル 0.5m SE-ALW05

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SUNEAST ライトニングケーブル USB-C 0.5m SE-CLW05

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SUNEAST ライトニングケーブル 1m SE-CLW10

https://www.amazon.co.jp/dp/B09WM87941?ref=myi_title_dp&th=1



SUNEAST ポータブルSSD SE-PSSD01AC-01TB

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SUNEAST スマートスクリーン SE-SSL01

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SUNEAST CFexpress Type Bカード 512GB SE-CFXB512A1700

https://www.amazon.co.jp/dp/B08NT2FHGQ?ref=myi_title_dp



SUNEAST Type Bカード 320GB SE-CFXB320S1700

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SUNEAST SSD 内蔵SSD SE900 256GB UD-4FBW-Y5R2

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SUNEAST SSD 外付け SEPSSDA-512G

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SUNEAST SSD 外付け 2TB SE-PSSD01AC-02TB

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SUNEAST SSD 2TB 内蔵 2.5インチ SE90025ST-02TB

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SUNEAST SDカード 512GB SE-SDU3512GBC10

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SUNEAST SDXCカード 64GB SE-SDU2064GC280

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SUNEAST SDXCカード 512GB SE-SDU2512GB280

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SUNEAST SDXCカード 256GB SE-SDU2256GB280

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SUNEAST SDXCカード 128GB SE-SDU2128GB280

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SUNEAST NVMe 内蔵 SSD ヒートシンク付属 4TB SE850G7004T

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SUNEAST microSD カード SE-MSD512GMON

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SUNEAST CFexpress カードリーダー CFexpress Type Bカード 対応 SE-RWCFX10GC32G2

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SUNEAST 512GB SE900NVG3-512G

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNXMXCN?ref=myi_title_dp



SUNEAST 4TB 内蔵 SSD 5年保証 SE900NVG70-04TB

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SUNEAST 2TB NVMe SSD SE900NVG50-02TB

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SUNEAST 2TB NVMe SSD 5年保証 SE850G7002T

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セール販売価格：







会社について：





【会社】 株式会社旭東トレーディング

【住所】 〒108-0073 東京都港区三田3-14-10 三田3丁目MTビル1F

【事業内容】 コンピューター及び半導体・集積回路等

コンピューター部品・周辺機器の輸出入及び販売

国内コンピューターの組立生産の請負及びサポート

コンピューターソフトウェアの輸出入及び販売

家庭用電気製品・ゲーム機器の輸出入及び販売

医療機器の輸出入及び販売

コンピューターネットワークシステムの設計・工事・運用に関するサポート

【電話番号/FAX】 TEL：03-6435-1608 FAX：03-6435-1386 （平日11：00-17：00 ）

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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/23-17:46）