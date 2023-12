[株式会社バンダイナムコミュージックライブ]

本日12月6日(水)より、追加楽曲6曲の譜面配信・音源配信がスタート!2024年3月1日(金)よりエントリー開始!!







株式会社バンダイナムコミュージックライブ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:垰 義孝)は、アニソン合唱プロジェクト『ChoieL(クワエル)』の第2回オンラインコンクールを開催いたします。



アニソン合唱プロジェクト『ChoieL(クワエル)』は、様々な世代の方に親しまれている「合唱」と、「アニソン」が出会うことで、それぞれの新しい魅力を引き出し合い、いつかはアニソンが合唱のスタンダードナンバーとして愛される未来を目指すプロジェクトとして2022年6月1日に発足いたしました。そのプロジェクトの第一歩として、2022年8月に第1回となる『アニソン合唱プロジェクト「ChoieL」オンライン合唱コンクール2022』を開催し、50組にご参加いただき、アニソンの新たな魅力を発信いたしました。



第2回となる今回も、フル部門、ショート部門の2部門で開催し、フル部門が2024年3月1日(金)~2024年4月30日(火)、ショート部門が2024年5月1日(水)~2024年5月31日(金)にエントリーの受付を行います。また、第2回オンラインコンクールより、知的財産であるアニソンを活用し、子どもたちと一緒に世界中のファンにその歌声を届けていくサステナブル活動の一環として展開してまいります。



なお今回は、第1回オンラインコンクール対象楽曲16曲に加え、新たに6曲を追加した計22曲の中からエントリーが可能です。本日(2023年12月6日(水))より新たに対象楽曲に追加される6曲の譜面配信・音源配信をスタートし、ランティス公式YouTubeチャンネルにて、6曲の合唱映像が20時よりプレミア公開いたします。



■アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』公式サイト:https://project-choiel.jp/

■アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Project_ChoieL

■アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』公式Instagram:https://www.instagram.com/project_choiel/



・アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』第2回オンライン合唱コンクール概要





○エントリー対象楽曲(計22曲)





〇エントリー方法

【フル部門】

<参加資格>

・楽譜の全編を省略せず演奏する。

・移調、声部および伴奏楽器変更は不可とする。

・全てのパートを楽譜通りに演奏すること。ただし、原曲に準拠したコールやかけ声の追加、

リズムの変更などは可とする。

・エントリーフォームへの送信完了をもって、応募完了とする。

※締切日以降の申し込みは対象外とする。

<応募期間>

・2024年3月1日(金)~2024年4月30日(火)

<応募方法>

・YouTubeを使用した応募

1. 対象楽曲をフルコーラスで演奏した動画を撮影

2. ハッシュタグ「#合唱クワエル2024」をつけて、投稿

3. エントリーフォームに必要項目を記載して、送信



・エントリーフォームのみでの応募(※YouTubeでの応募ができない場合)

1. 対象楽曲をフルコーラスで演奏した動画を撮影

2. エントリーフォームに動画アップロードと必要項目を記載し、送信



【ショート部門】

<参加資格>

・楽曲から1分以内(60秒以内)を目安として、任意の箇所を演奏する。

・移調、声部および伴奏楽器の変更は不可とする。

・合唱のパートを一部除いた形で演奏しても構わない。ただし、メロディーは必須とする。

・同一の演奏をSNSに投稿して、エントリーしても構わない。

<応募期間>

・2024年5月1日(水)~2024年5月31日(金)

<応募方法>

・対象SNSプラットフォームへの動画投稿

1. 対象楽曲を演奏した動画を撮影

2. ハッシュタグ「#合唱クワエル2024」をつけて、投稿

<対象SNSプラットフォーム>

・Instagram

・Tiktok

・YouTube



※その他参加規程等の詳細は公式サイト(https://project-choiel.jp/)をご確認ください。



★バンダイナムコミュージックライブ公式楽譜ブランド『L SCORE(えるすこ)』にて、エントリー対象曲22曲の合唱譜面を配信中!

L SCORE(えるすこ)公式サイト:https://lscore.jp/

★YouTubeにて対象曲16曲の合唱映像を公開中。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmgGL3shzkGPIOiTzDqo16yOT96SXPv4F

★新たにエントリー対象楽曲に加わる6曲の合唱音源を収録した『Anisong Chorus Album「ChoieL」Vol.02』が絶賛配信中!

https://lnk.to/LZC-2588



・アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』、アニメイト池袋本店でのリリースイベント決定!

アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』の追加課題曲の音源配信・譜面配信リリースを記念して、

アニメイト池袋本店 1F催事スペースにて、リリースイベントの開催が決定!



【イベント詳細】

日時:2023年12月17日(日)13:00~ / 15:00~

場所:アニメイト池袋本店 1F催事スペース

出演:Nova Anima from ChoieL



・アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』のサステナブル活動について

アニソン合唱プロジェクト『ChoieL』は、第2回オンラインコンクールより株式会社バンダイナムコミュージックライブのサステナブル活動の一環として、展開してまいります。



バンダイナムコグループは「Fun for All into the Future」をパーパスとして定め、IP軸戦略のもとファンとともに、バンダイナムコグループが向き合うべき社会的課題に対応したサステナブル活動を推進する上で、中期計画の重点戦略としてサステナビリティ「笑顔を未来へつなぐ」を掲げ、グループが向き合うべき5つのマテリアリティ(重要課題)を特定し、取り組んでまいります。



今回のアニソン合唱プロジェクト『ChoieL(クワエル)』においては、知的財産であるアニソンを活用し、子どもたちと一緒に世界中のファンにその歌声を届けていく取り組みとなります。

地域やファンから愛され、社会から必要とされる企業であり続けるために、バンダイナムコミュージックライブはこれからもサステナブル活動に取り組んでまいります。



■バンダイナムコグループのサステナビリティ

https://www.bandainamco.co.jp/sustainability/index.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-23:40)