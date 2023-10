[ワールドアパート 広報部]







さまざまなテレビ番組でテクニカルでありながらじっくり聴かせる演奏力と独特なパフォーマンスに注目が集まり、今では多方面から引っ張りだこになっているピアニスト”五条院凌”(ごじょういん・りょう)。

初のカバーアルバム『お愛集』を10月25日(水)にリリースを控える彼女だが、アルバム発売に先駆け10月20日(金)の夜、生配信ライブを開催した。



1部では早くも「お愛集」収録曲を全曲生披露し、MCでは楽曲に寄せる想いや制作秘話など、他では聞くことのできない必聴の内容が語られた。







2部ではファンクラブ会員限定の「五条会お限定おスペシャルお生配信おイベント~お秋の月夜の下で~」と題し、質問コーナーやオンラインならではの生電話企画など、これまでにない試みが満載でファンとの交流を大いに楽しませた。









この模様は10月27日(金)23:59までアーカイブ視聴が可能となっている。

配信URL:https://gojoinryo.bitfan.id/contents/120758







配信ライブ終盤にはさらに楽しめる驚愕のイベント企画が発表された。

それは、『お愛集』発売週の10月28日(土)の夜に『"お愛集"発売記念 おワインと奏でる、愛のおロンドンバスおミニコンサート』と題し、都会のど真ん中を走る2階建てのロンドンバスでファンと共に景色を眺めながらワインを楽しみ、さらに可能であれば演奏してしまおうという誰も予想もしてなかった企画だ。









ロンドンバスの高みから都会を見下ろしつつ、ワインと音楽でゆったりとした時間を堪能する、まさに五条院らしい企画だ。

乗車定員は10名程になってしまうため、かなりのチケット争奪戦が予想されるが、TikTokでの配信ライブも決まっており、遠方の方も楽しめるようになっている。





五条院凌 TikTok:https://www.tiktok.com/@gojoinryo



さらにYouTubeでは『お愛集』のリード曲といっても良い加藤登紀子作で歌手・中森明菜も歌った「難破船」をカバーしたライブ映像も公開されている。

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=kPzNSg83R6w





この楽曲に対する五条院の深いリスペクトを映像から感じ取っていただきたい。

また、現在開催中の全国ツアーも11月3日(金・祝)熊本、23日(木・祝)兵庫、12月1日(金)大阪、24日(日)千葉とまだまだ続いて行く。





五条院の繊細かつ迫力あるパフォーマンスをぜひ会場で堪能してほしい。







【LIVE INFORMATION】

『So Fabulous Winter Concert 2023』

チケット一般発売開始!

【熊本公演】

11月3日(金・祝)

会場:熊本城シビックホール

時間:OPEN16:00 / START17:00

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:RONG-Tai FACTORY Inc.

Tel:096-321-6369





【兵庫公演】

11月23日(木・祝)

会場:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

時間:OPEN15:15 / START16:00

料金:前売¥3,000 ※全席指定、税込

Info:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

Tel:0791-63-1888





【大阪公演】

12月1日(金)

会場:サンケイホールブリーゼ

時間:OPEN17:30 / START18:30

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:SMASH WEST

Tel:06-6535-5569





『So Fabulous Concert 2023 ~O Merry O Christmas~』

チケット一般発中!

【千葉公演】

12月24日(日)

会場:成田国際文化会館 大ホール

時間:OPEN15:00 / START16:00

料金:一般¥5,500 / 一般ペア券¥10,000 / 友の会一般¥5,300 / 友の会ペア券¥9,600 ※全席指定、税込

Info:成田国際文化会館

Tel:0476-23-1331 (9:00~17:00/休館日を除く)





【RELEASE INFORMATION】

先行配信シングル

「愛の水中花」

2023/9/20(水)Release!





1st Cover Album「お愛集」

2023/10/25(水)Release!

¥3,300(tax in)



Track

1.愛の水中花

2.難破船

3.薔薇は美しく散る

4.シルエット・ロマンス

5.秋桜

6.哀愁情句

7.異邦人

8.ベルベット・イースター

9.みずいろの雨

10.SWEET MEMORIES

11.愛のメモリー

12.愛燦燦

13.ワインレッドの心





1st ALBUM「Fabulous」 通常盤

2023/4/5(水) Release!

¥3,300(tax in)



Track

1. ARTEMIS~美しきお月光に照らされ、君は何を想ふ~(Album ver.)

2. CASTLE~迷宮の城~(Album ver.)

3. Rose Waltz

4. TOCCATA

5. INFERNO GATE~煉獄の門~(Album ver.)

6. Song of Fire~炎の唄~

7. ILLUSION

8. Rondo~輪舞曲~

9. お LOVE(Album ver.)

10. ENDLESS SUMMER

11. echo

12. Lento e cantabile





