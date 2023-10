[JFRカード株式会社]

JFRカード株式会社(本社:大阪府高槻市、代表取締役社長:二之部守 以下、JFRカード)、 株式会社大丸松坂屋百貨店(本社:東京都江東区、代表取締役社長:澤田 太郎、以下:大丸松坂屋百貨店)、GINZA SIX リテールマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:近藤 保彦 以下、GINZA SIX)、は、新たな「GINZA SIX カード」発行を通じて、中長期的に銀座エリアの魅力向上につながるサービス・仕組みづくりに取り組んで参ります。





JFRグループで決済・金融事業を推進するJFRカードとGINZA SIXが提携し、新たに「GINZA SIX プレステージカード」「GINZA SIX カード」2種類のクレジットカードを2024年春(予定)に発行します。新たな「GINZA SIXプレステージカード」「GINZA SIXカード」はこれまでのサービスに加えGINZA SIXで貯まるポイントの種類や銀座エリアでのサービスが増え、「GINZA SIX・銀座の街」をより楽しめるカードを予定しています。



また、2024年春の新たなカード発行に加え、3社の保有するリソース及びノウハウを活用し、GINZA SIX・銀座エリアで、「大丸松坂屋カード」のポイントプログラムであるQIRA[キラ]ポイント(※1)を活用した以下の取り組みを実施します。



1. 2023 年 9 月 1 日より 「GINZA SIX」において「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」ご利用による優待サービスを実施しております。



2. 2023 年12 月1日から2024年2月29 日まで(予定)「GINZA SIX」にて「大丸松坂屋カード」をご利用いただくと、通常よりプラスされたポイントが付与される「QIRAポイントプラスキャンペーン」を実施します。



3. 「大丸松坂屋カード」のご利用で貯まったQIRAポイントを、2023 年 12 月中(予定)に「GINZA SIX ポイント」(※2)に交換可能となります。



4. JFRカードが取り組んでいるQIRAポイントプラス加盟店(※3)を銀座エリアで拡大することにより、銀座エリアでのお客様の利便性を向上させます。



(※1) 大丸松坂屋カードの利用で貯まるポイントプログラム

(※2)GINZA SIX でのショッピングで貯まる・使えるポイントプログラム

(※3)QIRAポイントがお得に貯まるお店(https://www.jfr-card.co.jp/benefit-list/)



※参考:QIRA [キラ] ポイントについて

2021年にスタートしたQIRA ポイントの“QIRA” の語源は、輝くことを表す日本語の「キラキラ」。人生に、くらしに、新たな発見や喜びを生み出したい。そして、キラキラと輝くライフスタイルを実現するパートナーでありたいという想いを込めたポイントプログラムです。貯まった QIRAポイントは、GINZA SIXポイント(2023年12月開始予定)、大丸・松坂屋ポイント、その他の提携ポイント、特別な体験、バリエーション豊富なモノコトや商品券に交換することができます。





【JFRカード株式会社について】

JFRグループは、決済・金融事業をグループの大きな成長余地のある中核事業として位置付け、拡大を進めています。JFRカードはくらしの「あたらしい幸せ」を支える決済・金融サービスのベストパートナーを目指しています。お客様の充実した「くらし」を実現する金融サービスを提供することをミッションとしています。



社名 : JFRカード株式会社

代表者 : 代表取締役社長 二之部 守

所在地 : 大阪府高槻市紺屋町大阪府高槻市紺屋町 2-1

事業内容: クレジットカード業、貸金業、生命保険・損害保険代理店業、金融商品仲介業

資本金 : 1億円(J.フロント リテイリング出資比率 100%)

URL : https://www.jfr-card.co.jp/corporate/





【株式会社大丸松坂屋百貨店について】

大丸は三百年、松坂屋は四百年の長きに渡り、お客様に寄り添い、暮らしをより豊かにするための提案をしてきました。そして今、暮らしがスピード感を持って移り変わっていくこの時代だからこそ、その「伝統」に「革新」を重ね、上質で潤いのある暮らしを求めるすべての人に、少し先の未来に向けた幸せな生活スタイルや体験を提案し提供できる場を、様々なタッチポイントで創出していきます。



社名 : 株式会社大丸松坂屋百貨店

代表者 : 代表取締役社長 澤田 太郎

所在地 : 東京都江東区木場二丁目18番11号

事業内容: 百貨店業

資本金 : 100億円

URL : https://www.daimaru-matsuzakaya.com/index.html





【GINZA SIXリテールマネジメント株式会社について】

J.フロント リテイリンググループの中核企業である株式会社大丸松坂屋百貨店、L キャタルトン リアルエステートおよび住友商事株式会社の3社は、共同出資によりGINZA SIXリテールマネジメント株式会社を設立し、GINZA SIXの商業施設における運営業務全般を行っています。



社名 : GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

代表者 : 代表取締役社長 近藤 保彦

所在地 : 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 7F

事業内容: GINZA SIX商業施設の運営・管理

テナントリーシング、テナント管理全般

サービス・プロモーション企画、運営

施設管理計画の立案、遂行、総務全般、購買管理

資本金 : 2500万円

URL : https://ginza6.tokyo



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-18:40)