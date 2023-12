[株式会社LiG STAR.]



クリエイター・インフルエンサーマネジメント・キャスティング/PRなどを行う、株式会社LiG STAR.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:夏川登志郎)は、TikTok for Businessからリリースされたセルフサービス型プラットフォーム「TikTok Creative Exchange(TTCX)」のプログラムにクリエイティブ・パートナーとして参加することをご報告いたします。弊社では今後もクライアントにとってもクリエイターにとっても最高のTikTokコンテンツをご提供いたします。





「TikTok Creative Exchange(TTCX)」とは

クリエイティブ制作の課題解決を目的に、業界屈指の実績と知見を持つパートナー企業とのマッチングから高品質なクリエイティブ制作・運用まで、すべてを一貫してサポートするサービスです。現在、日本では弊社含め10社以上の認定クリエイティブ・パートナーと提携しています。

参考記事: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000046801.html





《日本市場向けパッケージ》

TTCXには以下の提供パッケージがあり、クリエイティブの構成内容や動画本数などの条件に応じて選択できます。(クリエイティブ制作費用は一定条件付き、期間限定でTikTok for Businessが負担いたします。)

・Net-New Standard:スタンダードなUGC縦型動画の制作

・Remix Standard:既存動画から複数のバリエーション動画を制作

・Remix YokoTate:既存動画をTikTokまたはPangleに適した動画に変換







■株式会社LiG STAR.(ヨミ:リグスター)について

社名 :株式会社LiG STAR.

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F

代表 :夏川 登志郎

事業内容 :TikTokキャスティング・PR、企業向けTikTokアカウント運用、クリエイター育成、映像制作、企画制作

企業サイト:https://ligstar.co.jp/







■TikTok for Businessについて

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントであふれるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。





【サービスに関するお問合せ】

本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせはこちら

:https://ligstar.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-21:40)