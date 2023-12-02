国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）共催 第２回グローバル…
［一般社団法人 Welcome Japan］
開催日時：日本時間2023年12月12日（火）18:00から オンライン開催/参加無料
本文の英文は本プレスリリースの後半をご覧ください。
For the English, please refer to the latter half of this press release.
日本社会全体による多様な難民包摂の拡充に向けた中間支援組織 一般社団法人Welcome Japanは、2023年12月13日からスイス・ジュネーブで開催される世界最大の難民関連国際会議「第２回 グローバル難民フォーラム」（共催：国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、スイス、共同議長国：日本、コロンビア、フランス、ヨルダン、ウガンダ）関連イベント「Welcome Japan Symposium 2023」を開催いたします。
開催日時は、日本時間2023年12月12日（火）18:00から オンライン開催。参加無料です。
参加をご希望の方は下記、登録フォームからお申込みください。
https://forms.gle/Vx9TWvf5mZVSFHtM8
「Welcome Japan Symposium 2023」について
本イベントは「グローバル難民フォーラム」の主催者である国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）公認です。グローバル難民フォーラムを新たな4か年に向けたキックオフと位置づけ、日本と世界各国の難民包摂に向けた声を結び、共に前進することを目指しています。このイベントはWelcome Japanによって企画されましたが、日本や難民包摂の取り組みを行っている難民支援団体や企業、官公庁、さらにはアジア各国で活動しているNGO/NPOとそのパートナーたちと一緒に社会全体での取り組みを後押しするための発信をしていきます。
イベントは２部制で、第１部は「第2回グローバル難民フォーラムと日本のアクターによる取り組み」をテーマに、「グローバル難民フォーラム」で難民包摂の推進を実行していく「Pledge（宣言）」を発表する日本のNGO/NPO/企業/官庁などが集まり、各団体の活動や展望をお伝えします。第2部は、「難民包摂に向けたイニシアチブ：アジアから世界へ」と題し、ジュネーブとアジア各地をつなぎ、アジアで難民支援の活動を続けている各団体の方々と対話を行います。なお、第1部は日本語、第2部は英語が標準言語のイベントとなります。
イベント開催概要
■日時：2023 年 12 月 12 日（火）
第1部：日本時間18:00-20:00（ジュネーブ時間10:00-12:00）
第2部：日本時間20:00-21:30（ジュネーブ時間12:00-13:30）
■主催：一般社団法人Welcome Japan
協力：特定非営利活動法人なんみんフォーラム
後援：国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、アジア太平洋難民のネットワーク（APNOR）、アジア太平洋難民の権利ネットワーク（APRRN）
■形式
第1部：オンラインのみ
第2部：ジュネーブとのハイブリッド（調整中）
■言語
第1部：日本語
第2部：英語
■プログラム（予定）
第１部：「第二回グローバル難民フォーラムと日本のアクターによる取り組み」
モデレーター：Welcome Japan理事 龔 軼群
言語：日本語
18:00-18:05 [5分] 開会の挨拶
スピーカー: （調整中）
18:05-18:10 [5分] Welcome Japanの紹介
スピーカー: Welcome Japan 代表理事 金 辰泰
18:10-18:20 [10分] グローバル難民フォーラムとは
スピーカー：伊藤 礼樹 氏 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表
18:20-19:35 [75分] 日本のステークホルダーたちによるプレッジの紹介
プレゼンター: 日本のNGO/NPO、企業、官庁、Welcome Japan 分科会代表者（予定）
19:35-19:50 [15分] 内容: QA（質疑応答）
19:50-20:00 [10分] 休憩時間
第２部：「難民包摂に向けたイニシアチブ：アジアから世界へ」
モデレーター：Welcome Japan 代表理事 金 辰泰
言語：英語
20:00-20:05 [5分]開会の挨拶
スピーカー: Najeeba Wazefadost 氏
※Asia Pacific Network of Refugees および Global Refugee-led network 創設者
20:05-20:20 [15分]:日本のステークホルダーによるプレッジの共有
スピーカー: 檜山 怜美 氏 NPO法人なんみんフォーラム
20:20-20:50 [30分] 東アジアからのプレッジや好事例の共有
プレゼンター:韓国、香港、台湾のNGO（調整中）
20:50‐21:10 [20分] 東アジアへの期待
関連団体: Asia Pacific Network of Refugees（APNOR）、アジアの難民当事者団体など（調整中）
21:10-21:25 [15分] 質疑応答
21:25-21:30 [5分] 閉会の挨拶
スピーカー: （調整中）
第２回 グローバル難民フォーラムについて About Global Refugee Forum 2023
https://www.unhcr.org/jp/global-refugee-forum
2018年12月に国連総会で採択された「難民に関するグローバル・コンパクト」の理念に基づき、4年に一度、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によって開催されている世界最大の難民関連国際会議です。第1回は2019年に開催され、「難民に関するグローバル・コンパクト」で協調された「社会全体で取り組む難民支援」の実現のため、政府機関、国際金融機関、民間企業、人道機関、開発機関、難民、市民社会の代表が世界中から一堂に会し、それぞれの難民支援の取り組みやアプローチを共有し、それぞれが実施中／計画中の長期的支援を「Pledge（宣言）」として提出しました。国際社会で、各国政府やステークホルダーのさまざまな計画や事例を共有し合うことで、難民と受け入れコミュニティなど含めて、誰一人取り残さない、インクルーシブな社会の実現を目指します。
Welcome Japanについて About Welcome Japan
https://welcomejpn.org/
一般社団法人 Welcome Japanは、「難民も日本も、みんなでたくましく」をパーパスに掲げ2021年11月に設立した、「難民包摂による日本社会の多様化」と「難民自身のWell-being」の実現のため、日本社会全体で多様な包摂の拡充を目指す中間支援組織です。
難民問題が深刻化の一途を辿り社会全体による包摂が求められている中、日本の難民包摂に向けたマルチセクター連携を加速させるべく、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）ともコミュニケーションを取りながら多岐に渡る分科会を組成し重要アジェンダに関する対話を重ねています。また、分科会での検討過程や調査資料を社会発信にも繋げ、多様な社会変容に向けた求心力・遠心力を生みだしていきます。
■English ver.
（Title）
We will host the 'Welcome Japan Symposium 2023', a linked event of the Global Refugee Forum 2023
Date and Time: December 12, 2023 (Tuesday) from 18:00 Japan Standard Time（10:00 Geneva Time）, Online Event, Free Participation
（Main Text）
Welcome Japan, a coordination body aiming to realize an inclusive society for both refugees and communities, is set to host the 'Welcome Japan Symposium 2023'. This event is a linked event of the Global Refugee Forum 2023 (GRF), the world's largest international conference on refugee matters, which will be held from December 13, 2023, in Geneva, Switzerland. The Forum is co-hosted by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and Switzerland, and co-convened by Japan, Colombia, France, Jordan, and Uganda. The Symposium is scheduled for December 12, 2023 (Tuesday), beginning at 18:00 Japan Time （10:00 Geneva Time）, and will be conducted online (free participation).
If you wish to participate, please register using the form below.
https://forms.gle/Vx9TWvf5mZVSFHtM8
About 'Welcome Japan Symposium 2023'
As a linked event of the GRF, this event is positioned as a catalyst for initiating a new four-year cycle of the Forum. It aims to bring together and propel forward the collective voices advocating for refugee inclusion from Japan and around the globe. While the event is organized by Welcome Japan, it aims to highlight and showcase the whole-of-society approach in refugee inclusion, by featuring contributions from a variety of stakeholders including refugee support organizations, corporate sectors, government agencies, and NGOs/NPOs, both in Japan and in Asian countries.
The event comprises two sessions. Session 1 focuses on 'The second Global Refugee Forum and Japan’s initiatives' introducing the pledges of Japanese NGOs, NPOs, corporate sectors, and government agencies for enhancing refugee inclusion as part of the Global Refugee Forum. Session 2, ' Voices for Inclusive Future with Refugees from and beyond Asia' will facilitate dialogues with organizations committed to refugee support across Asia, creating a bridge between Geneva and various location in the region. Session 1 will be conducted in Japanese, while English will be the primary language for Session 2.
■Event Summary
Event Title
Welcome Japan Symposium 2023 for Global Refugee Forum
Session1: Global Refugee Forum 2023 and Japan’s Initiatives
Session2: Voices for Inclusive Future with Refugees from and beyond Asia
Organizer
Welcome Japan
Supporter
UNHCR, Forum for Refugees Japan, APRRN(TBC), APNOR(TBC)
Format
3.5hours online event
Session１: broadcasted from Tokyo, Japan
Session２: broadcasted from Geneva to Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan and other countries in Asia (TBD)
Language
Session １：Japanese
Session ２：English
Date and Time
Date: December 12, 2023
Session１: 10:00-12:00 Geneva Time (18:00-20:00 Japan Time)
Session２: 12:00-13:30 Geneva Time (20:00-21:30 Japan Time)
Event Schedule
Session 1: 18:00 (10:00 GVA)
Moderator: Ms. Yiqun Gong, Director, Welcome Japan
18:00-18:05 [5 min]
Opening Remarks and Housekeeping
Speaker: (TBC)
18:05-18:10 [5 min]
Introduction of Welcome Japan including Welcome Challenge at Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan
Speaker: Jintate Kim, Representative Director, Welcome Japan
18:10-18:20 [10 min]
Introduction of GRF
Organization: Ayaki Ito ,UNHCR Representative in Japan
18:20-19:35 [75 min]
Introduction of pledges from Welcome Japan working groups and actors in Japan
Presenters: pledge submitting entities
19:35-19:50 [15 min]
Q&A session
19:50-20:00 [10 min]
Break
Session 2: 20:00 (12:00 GVA)
Moderator： Mr. Jintae Kim, Representative Director, Welcome Japan
20:00-20:05 [5 min]
Opening Remarks and Housekeeping
Speaker: Najeeba Wazefadost ,Founder of Asia Pacific Network of Refugees and Global Refugee-led network
20:05-20:20 [15 min]
Overview of pledges and commitments made by stakeholders in Japan
Speaker: Satomi Hiyama, Forum for Refugees Japan
20:20-20:50 [30 min]
Presentations on situations, good practices, and pledges from Korea, Hong Kong, and Taiwan
Speakers: (TBC)
20:50-21:10 [20 min]
Expected commitments from East Asia countries beyond the GRF 2023
Speakers: Refugee-led hub by APNOR in Geneva (TBC), APRRN (TBC)
21:10-21:25 [15 min]
Q&A and Wrap-up
21:25-21:30 [5 min]
Closing Remarks
Organization: (TBC)
■About Global Refugee Forum 2023 https://www.unhcr.org/global-refugee-forum-2023
The Second Global Refugee Forum is the world's largest refugee-related international conference, held every four years by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
■About Welcome Japan https://welcomejpn.org/
Welcome Japan is a coordination body aiming to realize an inclusive society for both refugees and communities. Established as a general incorporated association in June 2022, Welcome Japan has worked with various members including academia, NPOs, private companies, and refugees to achieve a diverse Japanese society through refugee inclusion and refugees' self-reliance by 2024. In communication with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Welcome Japan is dedicated to "assessing the current situation, challenges, and possibilities for refugee inclusion," "collective impact through the whole-of-society approach," and "provision of educational and employment opportunities for the achievement of wellbeing".
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/02-14:40）
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